Почему с годами супругам становится не о чем говорить

При всем нашем либерализме, толерантности и гендерном равенстве, все-таки мы вынуждены признать: мужчины отличаются от женщин. Они нас не понимают. А мы — их.

Мы не будем сейчас спорить, обусловлено ли это непонимание биологическими или социальными причинами. Просто пока оно есть. И с ним надо как-то жить (по-возможности, конечно, счастливо).

Мужчины и женщины вроде бы говорят на одном языке, но с разными акцентами. В том-то вся сложность — в акцентах! Иногда они раздражают настолько, что лучше вообще не продолжать разговор.

Он меня не слышит

В кабинет заходит красивая пара. Мужчина садится ближе к выходу, ноги вытягивает к двери (хочет сбежать), а руку — вдоль спинки дивана, словно приглашая супругу сесть рядом. Жена понимает сигнал — в этом есть надежда: ведь по тому, как рассаживаются пары в кабинете, уже многое можно понять.

На лице женщины разыгрывается целая пьеса. Сильное напряжение в руках выдает ее гнев, плечи бессильно опущены: она привыкла обижаться. Это ее способ воздействия на мужа. Его вина становится топливом для ее существования, а он в ответ мстит ей отсутствием эмоциональной реакции.

Она обижается — он игнорирует обиду — это обижает ее еще сильнее… Вот этот коммуникативный паттерн в их взаимоотношениях приводит ко все большему отчуждению.

Первая фраза жены: «Вы наша последняя надежда, он меня не слышит, я очень устала так жить, мне надо выговориться!», — и дальше, без всякой паузы, супругу: «Может, ты хоть здесь что-то скажешь! Живешь, как тебе удобно, а мы для тебя фон!»

Мужчина: «Я хотел бы, чтобы вы помогли нам. Слишком высоки риски, я люблю дочь», — при этих словах он начинает ерзать на диване. Ему хочется уйти. Но он ведь любит дочь. «Жена ревнует меня к моим коллегам-женщинам. Это уже переходит все границы. Я устал от такой жизни».

Жена: «Видите, я права! Он только про себя, его я вообще не интересую».

Их жалобы не совпадают. Они пришли к психологу по разным поводам! Это не сиюминутный эффект, годами эти люди накапливали по отношению друг к другу претензии, которые превратились в огромные архивы обид и теперь мешают им видеть друг друга. А ведь они женились по большой любви, возможно, подо всем этим грузом ростки нежности и доверия еще живы… Как их спасти?

Смена фокуса

Залог спасения — в смене фокусов. Постарайтесь пока не говорить о том, что волнует вас, хотя бы в порядке эксперимента взгляните на ситуацию из фокуса партнера. Побывав в «ты-фокусе», переместитесь в «они-фокус». Сыграйте в игру, где вы оператор, который снимает чужой диалог. Приглядитесь и прислушайтесь: что происходит между участниками? Говорят ли они об одном и том же? Кто говорит больше, а кто отмалчивается?

Прислушайтесь к тону говорящих: возможно раздражение и гнев настолько зашкаливают, что голоса становятся металлическими, слова просто трудно воспринять и осмыслить.

Постарайтесь представить, что выключаете звук у вашей камеры, понаблюдайте только за телесным кодом. Как вы расположились в пространстве, что выражает ваша мимика, какие чувства написаны на вашем лице, о чем говорит мимика партнера. Ответьте себе на вопрос: хочется ли приближаться и быть рядом с такими эмоциями? Или лучше задерживаться как можно дольше на работе или вообще не приходить домой?

Это чисто оценочное, диагностическое действо, которое поможет вам освободиться от привычных паттернов. Теперь переходим к приемам, которые (при определенном старании) приведут вас к взаимопониманию.

Женско-мужской разговорник

Добавьте беседу в переговоры

В чем разница? Беседа не имеет смысла, целей и задач. Ее суть — в самом процессе, в том, что вам нравится общаться друг с другом. Это общение неспешное, за чашечкой чая на кухне дома, на прогулке, в музее или в бане — в любом месте, где вам хорошо. Когда вы начали встречаться, вы же только об этом (то есть обо всем и ни о чем) и говорили. Но огромное количество задач, которые должна решать семья, вынуждает со временем менять темы. Постепенно общение трансформируется из семейной беседы, которая скрепляет отношения в паре, в бытовой разговор: постройка дачи, ремонт, обучение детей, медицинские полисы, ипотека... Стиль общения скорее деловой, нежели романтический.

Отчужденность возникает, когда люди за функциями прячут себя самих. Поэтому ваша задача — вернуть разговоры «ни о чем». А на самом деле о том, что вас задевает эмоционально: об интересах, жизненной позиции, прочитанной книге, ссоре с другом…

Выделяйте время для общения на позитивные темы. Постарайтесь подмечать что-то хорошее за день, вечерами это обсуждайте. Если встреча за ужином не будет представляться мужу планеркой с выдачей заданий, то он, возможно, будет меньше задерживаться на работе.

Откажитесь от обвинений

Вообще. Чтобы общение продолжалось, оно должно быть безопасным.

Если вы хотите наладить диалог с мужчиной, то недостаточно только выслушать его, важно еще не наброситься сразу же с упреками или обвинениями.

Если вы сразу начнете предъявлять претензии по поводу сказанного, вряд ли это будет способствовать сближению или хотя бы продолжению разговора. Даже если вы столкнулись с неприятной подачей информации или фактами, постарайтесь выразить свои чувства в форме Я-сообщения. Пример:

Муж: Быстрее бы уже выходные, так охота с Юриком на пару деньков на рыбалку съездить.

Ответ через ТЫ-сообщение: То есть ты предпочитаешь компанию Юрика, а не меня?

Ответ через Я-сообщение: Понимаю тебя: мужские выходные — в мужской компании. Но мне без тебя бывает грустно.

Заметьте, ответ через Я-сообщение не означает, что муж не уедет с Юриком в этот раз. Он лишь означает, что вы понимаете его чувства и испытываете свои.

Не давите на жалость

Или, по крайней мере, не обижайтесь на советы. Мужчина — человек дела. Если вы жалуетесь: «Я замучилась с этим вампиром-начальником! Что мне делать? Опять на совещании просидела три часа», то вы хотите, чтобы близкий человек разделил с вами эмоциональные переживания, поддакнул, сказал бы, что вы бедная зайка, а ваш шеф — козел...

Но мужчина мыслит конкретными категориями: если поставлена задача, то он должен ее решить. Эти решения могут вам не понравиться. Вы спросили «что мне делать?» — муж может предложить вам уволиться и перейти на его содержание хотя бы на время; может подсказать, на какие статьи ТК ссылаться в дальнейших переговорах с начальством, может, в конце концов, пойти бить морду вашему боссу… Женщины часто на это обижаются. Им кажется, что мужчины — бесчувственные эгоисты. Но это не так, просто речевые стратегии у мужчин и женщин сильно отличаются.

Вы можете завершить вашу жалостливую тираду конкретным запросом: «...скажи, он козел, да?» Или: «...обними меня, пожалуйста, мне так грустно». Или: «...помоешь сегодня посуду?» — и вам обоим будет проще.

Не бойтесь молчания

Женщины — мастера общения по душам. А для мужчины это нагрузка. Для него комфортным может быть просто нахождение рядом с женщиной, даже в молчании. Мужчины толерантны к молчанию, они с удовольствием молчат, когда едят, ведут машину или когда в принципе нет четкой причины говорить. Женщины же очень чувствительны к молчанию, часто могут его трактовать как отсутствие интереса — сначала пытаются заполнить паузу собой, а потом расстраиваются.

Дайте мозгу мужа отдохнуть! Если задавать много вопросов, то партнер будет уставать от нас. Если вы хотите, чтобы вопросы помогали гармонизировать отношения, задавайте их в поле экспертности мужчины. Если ваш вопрос относится к сфере, где мужчина чувствует себя асом, то он с радостью будет делиться информацией и чувствовать себя на высоте. Это ощущение своей значимости и успешности он будет ассоциировать с вами.

Источник : https://otnosheniya.temaretik.com/2484795886565591086/

А вы знали об этом?

Китайский научно-исследовательский институт зоологии подсчитал: зерна, уничтоженного птицами за год, хватило бы, чтобы прокормить 35 миллионов человек! Вот так 18 марта 1958 года на VIII съезде партии Великий Мао объявил: пернатых вредителей уничтожить! Вместе с крысами, комарами и мухами. А делалось это так. Орнитологи установили, что воробей может пробыть в воздухе не более 15 минут. Посему, от китайцев всех возрастов и социальных статусов требовалось греметь чем попало, отпугивать бедных птичек от гнезд и вообще, не давать им ни минуты покоя. Так или иначе, только за три дня в Пекине и Шанхае уничтожили почти 1 млн. птиц, а за полгода во всей стране истребили около 2 млрд. воробьиных. В первый «безворобьиный» год нужный эффект был достигнут, и зерна действительно собрали гораздо больше чем обычно. Однако вскоре из-за расплодившейся саранчи и других вредителей, которых поедали ненавистные воробьи, уровень сбора урожая упал настолько, что в стране начался голод, жертвами которого по разным данным стали от 10 до 30 млн. чел. Руководству Китая не оставалось ничего другого, кроме как купить несколько вагонов воробьев в Советском Союзе. Официально же Мао признал свою ошибку только в 1960 году, и в лозунге, призывавшем уничтожать вредителей, воробьев заменили на клопов.

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