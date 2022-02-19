Ритуал с водой и солью, чтобы выявить завистников и врагов

Узнайте, как можно выявить всех своих врагов!

В жизни каждого человека каждый день меняется общение, меняются люди, нас окружают как хорошие люди, так и плохие, каждый день мы общаемся с разным потоком энергий. Кто-то нам желает хорошее, а кто-то плохое, кто-то завидует, а кто-то за нас радуется. Каждый раз общаясь с человеком, мы обмениваемся с ним энергией, что естественно влияет на нашу жизнь.

Есть такие люди, которые нам желают только добра, желают только счастье и хотят, чтобы у нас всё было хорошо, так же есть люди, с которыми мы постоянно дружим, общаемся долгий период времени, делимся своими переживаниями, рассказываем тайны, а есть люди, с которыми просто общаемся, рассказываем свои интересные истории, но при этом ничего не испытывая, но есть такие люди, которые могут нам вредить.



Такие люди обычно себя не проявляют, очень скрытны. Они общаются очень мирно, спокойно и даже сочувствуют вам в ваших проблемах и переживаниях, но в глубине души они вам завидуют, когда у вас всё хорошо. Ведь когда всё хорошо, то трудно скрывать то счастье, которое человек испытывает-это видно по его глазам, по поведению и повадкам, именно в этот момент проявляются люди, которые вам завидуют, которые вредят и могут даже навести на вас магию, после этого у человека наступают проблемы в жизни, у кого-то рушатся отношения, работа, а кто-то начинает сильно болеть, т.

е у каждого начинается своя череда проблем и не каждый может распознать в чем дело.





Т.е если в вашей жизни начались проблемы, череда неприятностей, будто пошла черная полоса, а вы при этом чувствуете, что это не просто так, а есть определенная энергия, которая направлена на вашу жизнь, значит необходимо проверить.

Вы сможете самостоятельно выявить того человека, который вам вредит, причем здесь независимо от того магию ли он делает или просто мысленно завидует. Вы можете провести эту практику в любой период луны.

Вам нужно взять стакан воды и вы должны этот стакан с водой оставить в свой комнате на день, далее вечером, когда вы будете ложиться спать, вы должны в этот стакан насыпать щепотку соли. Соль сразу будет убирать негативную программу с вас и обновлять вашу энергию. Далее вы ставите стакан с солью под свою кровать, если нет возможности, то ставим рядом на табуретку или на тумбу. После того как стакан с солью установили, вы говорите:



«Солёная вода, покажи моего врага. Вода путь открывает, врага моего проявляет. Да будет так.»

Эти слова нужно сказать три раза.

Вы ложитесь спать и стакан с водой должен остаться до утра, а утром вы должны вылить его за порог своего дома или квартиры, хотя бы часть за порог, остальное в окно. Очень важно вылить воду за порог.







Вы увидите, что в скором времени появится человек, который вам вредит. Он будет обязательно что-то у вас просить, т.е у человека что-то произойдет и он попросит у вас помощи. Это будет реакция на вашу практику, не стоит ничего давать.

Чтобы защититься от таких людей, которые вам вредят, то при общении вы в своем кармане сжать свою правую руку в кулак и произнести про себя:

«Твои черные замыслы в кулак замыкаю, все горести и беды от себя отгоняю».

Достаточно одного раза.

Вы посмотрите, насколько вам становится легче и как налаживается ваша жизнь!

Источник : https://mistika.temaretik.com/2416743238952028640/

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