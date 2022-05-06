7 главных заповедей, которые никогда не нарушит счастливая семья

Какие установки привнесут в вашу семью гармонию, любовь и взаимопонимание?

Создавая семью, партнеры надеются на сказочное «долго и счастливо». Когда в браке появляются дети, ответственность растет, ведь отношения родителей влияют на психику и эмоциональный фон ребенка как ничто другое. Не утратить доверие и любовь в бытовых неурядицах и повседневной рутине — возможно ли это? Да, если следовать нескольким краеугольным правилам благополучного дома.

Создавайте традиции

Наполненные смыслом ритуалы — стержень счастливого дома. Для супругов за традициями стоят общие воспоминания, жизненные повороты: по сути — история отношений. Например: в первый совместный Новый год елку наряжали под некую песню. Теперь ее напевают каждый раз, извлекая из шкафа елочные игрушки. Взрослые напоминают себе о том, сколько они прошли бок о бок, дети же проникаются ощущением волшебства, праздника, умиротворения. Даже обмен подарками не так важен, как индивидуальные штрихи любого торжества, которые иногда передаются из поколения в поколение.

Обычаи могут быть абсолютно разными и не всегда связаны с праздниками: кто-то по выходным готовит блинчики, другие каждое лето ходят в походы, проводят время с близкими, играют в любимые игры, поют под гитару.

Формальное исполнение навязанных сценариев не приносит радости, а вот особые домашние обычаи — это константа, за которую имеет смысл держаться.

Иногда, чтобы не нарушить традиции, приходится откладывать работу или поступаться планами вне круга ближних. Но даже это не будет восприниматься как досадное неудобство, если семейные ритуалы отражают ваши личные ценности.

Ставьте общие цели

Совместными усилиями проще исполнять большие мечты, если мечты эти — тоже общие. Это не значит, что нужно угадывать желания партнера и поступаться собственными предпочтениями ради его проектов. Правильный подход — обсуждать то, как вы оба видите будущее, приходить к компромиссу, который устроит всех, и честно формулировать задачу. Пример: жена хочет купить квартиру, муж — дом, и они много лет снимают жилье, потому что не поставили общую цель.

Планы нужно обсуждать, взвешивать плюсы и минусы, заражать партнера энтузиазмом или искренне соглашаться с его аргументами. В процессе диалога может выясниться, что оба супруга с детства мечтали о доме на колесах, но боялись признаться: тогда этих двоих уже никто не остановит, а главное — все будут счастливы.

Разговаривайте

В начале головокружительного романа этот призыв кажется ненужным и почти нелепым, так как увлеченное общение подразумевается само собой. Но, когда вы находитесь в браке пять, десять, пятнадцать лет, уходит самое важное — интерес друг к другу. Партнеры замолкают, ведь им кажется, что все уже сказано не один раз — что они знают жену или мужа наизусть. В итоге исчезает привычка поддерживать диалог, делиться переживаниями, идеями, свежими впечатлениями. Внезапно обнаруживается, что супруги стали абсолютно чужими людьми — по факту незнакомцами, живущими под одной крышей. Не всем удается узнать и полюбить друг друга заново, однако, если процесс уже запущен, стоит попытаться.

Если же вы в самом начале совместного пути, то не забывайте о таком простом и важном правиле — разговоре. Обсуждайте обыденные и философские темы, экстраординарные события, книги, сериалы, фильмы. Рассказывайте о делах и хобби, даже если они не входят в сферу интересов ваших близких. Проявляйте любопытство, но знайте цену и тому, чем сами делитесь.

В общении важны как совпадения, так и противоположности, но главное — обоюдная готовность высказываться и слушать. Привычка вести диалог помогает не терять нить понимания друг друга.

Не забывайте о личных амбициях

Иметь общие цели — замечательно! Но индивидуальные замыслы не менее ценны. Кто-то хочет построить карьеру в компании, кто-то задумал открыть свой бизнес, а может, просто есть желание освоить игру на музыкальном инструменте или научиться рисовать. Важно, чтобы отношения не тормозили и не обесценивали готовность делать что-то для себя, а не «для общего блага».

Раскрытие личных амбиций, как ни странно, зачастую помогает достигать целей, поставленных сообща. А почему? Все дело в том, что каждый партнер ценит, уважает, понимает и принимает выбор другого: союз успешных и счастливых людей — это и есть благополучная семья.

Путешествуйте

Кругосветный круиз, горящая путевка, однодневная вылазка в соседний город — пункт назначения и масштаб предприятия не принципиален. Движение наполняет жизнь новыми, яркими событиями. Помните, как в детстве дни казались бесконечными? Это потому, что неизведанное встречалось на каждом шагу.

Перемена мест — настоящая отдушина в череде серых будней. Разбавлять действительность потрясающими историями и чудесными приключениями полезно взрослым, а уж для детей всякая поездка — бесценный опыт, расширяющий кругозор и дарящий воспоминания на всю жизнь.

Давайте себе и другим время побыть в одиночестве

У каждого из супругов бывает желание собрать чемодан и сбежать — это абсолютно нормально. Причина не в муже или в жене, а во внутреннем состоянии. Если вам нужно побыть наедине с собой, проговаривайте это спокойно, но четко. Главное — уважайте в ближних ту же потребность отдышаться, даже если речь не о партнере, а о детях-подростках.

Осознавайте ценность своего выбора

Ваш партнер — ваш выбор. Если в какой-то момент вы сильно им не довольны, значит, вы имеете претензии к себе. Задайте вопрос: а почему вы в браке именно с этим человеком? Наверняка найдется много положительных качеств второй половины. Если образ все равно рисуется в мрачных тонах, подумайте: возможно, сейчас семья переживает кризисный период. Главное — не предпринимать радикальных шагов сгоряча, только после тщательного и всестороннего анализа ситуации.

Существует и несколько линий поведения, которые не улучшат ситуацию, а наоборот, усугубят ее и поставят семейное счастье под угрозу.

Три верных способа разрушить семью

Постоянно высказываете претензии партнеру, например, о невыполненных обещаниях. Манипулируете, заявляя, что он плохой родитель. Заставляете детей принимать чью-то сторону — пусть они тоже страдают.

Припоминаете прошлые ошибки. На чувстве вины вы не построите крепкий семейный союз, а вот разрушить его сможете запросто.

Сомневаетесь в партнере. Тогда он обязательно оправдает худшие из ваших ожиданий, ведь недоверие — это самосбывающийся прогноз.

В любом случае, атмосфера взаимного доверия, уважения, внимания — вот что действительно делает место обитания домом.

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