Русская ушанка: кто ее изобрел на самом деле

Ушанка для русского человека - больше, чем просто шапка. Кто помнит - подтвердит, что совсем недавно было принято складывать ушанку на ночь в холодильник, чтобы сохранить мех. В ушанках же показывают и русских людей в Голливуде.

И в Африке ушанка

Ушанка - она и в Африке ушанка, либо просто шапка. Часто её называют русской шапкой. В англоязычных странах есть слово earflaps, но по словам самих жителей этих стран используется оно редко. Чаще всего употребляются слова "ushanka", "russian fur hat" и "shapka". Даже в словаре The Dictionary of Russia (В. В. Кабакчи. Англо-английский словарь русской культурной терминологии) указывается, что слово earflaps в той же Америке используется редко. Из самых распространенных вариантов - shapka, также используется слово ushanka, или ooshanka, оно стоит в ряду таких варваризмов как kolbasa, valenki, unty.

Шапка как культ

Есть разные версии о происхождении русской шапки-ушанки. Одна из основных - что ушанку в русскую моду привнесли монголы. В рамках этой версии происхождения, русская ушанка стала наследницей малахая - головного убора монголов, который не только защищал их от стуженных ветров степей, но и служил защитой в бою. Малахаи делались из толстой овчины и вполне могли спасти воина от шашечного удара вскользь, и даже от стрелы, уже пролетевшей пик своей скорости.

Малахай претерпел развитие. Его отвороты стали разрезать на три части, чтобы во время потепления можно было поднимать их наверх, завязывая на макушке.

Существует также и другая версия - поморская. По ней русская ушанка стала наследницей краеугольного камня поморской моды - шапки-цибаки. Она представляет из себя ту же меховую шапку-шлем с длинными ушами, которые могут доходить до пояса. В сильный мороз и ветер ими удобно обвязывать шею, как шарфом. Предполагается, что к поморам цибака перешла от саамов. Таким образом, у такой привычной нам ушанки есть два возможных пути проникновения в русскую культуру - северный и южный. Мы придерживаемся срединной версии и не отрицаем ни первый, ни второй путь. Страна у нас большая - влияния могли быть и одновременными.

"Нансеновка" и "колчаковка"

Вплоть до начала XX века шапка-ушанка была предметом гардероба преимущественно крестьянского (у Льва Толстого в шапке-ушанке ходит Филипок). Назывались эти шапки труехами и магерками. Однако непростые условия, в которых оказалась наша страна в начале века, заставили людей военных снова обратить на ушанку повышенное внимание. В условиях проведения боевых действий в зимних условиях ничего лучше ушанки не придумаешь. Поэтому для белогвардейцев-колчаковцев ушанка стала ходовым головным убором.

Надо, впрочем, сказать, что "второе пришествие" уже известной в России шапки снова произошло от наших соседей. Прототипом для "колчаковки" была "нансеновка" - шапка норвежских полярников, а те её позаимствовали в свое время у обитателей Гренландии. Нужно сказать, однако, что "колчаковки" обычно шились не из меха, а из сукна. Суконным был и козырек ушанки. Сукно часто было японским, а шились сами шапки массово в Англии.

СССР. Модификация

В СССР ушанку модифицировали. В 1934 году она стала головным убором морского флота. Приказом Наркома ВМФ через пять лет суконный колпак ушанок заменили на кожаный. Шапки высшего и старшего командного состава в те годы шили из меха мерлушки черного цвета, а шапок среднего комсостава и сверхсрочнослужащих — из меха цигейки чёрного цвета. Ещё через год, в 1940 году шапка-ушанка стала зимним головным убором армии и милиции. Его делали из светлой овчины, однако на флоте ушанки по-прежнему оставались чёрными.

Культ ушанок

На Руси было такое слово "опростоволоситься". Оно используется и сейчас в значении "сделать какую-то глупость", "допустить ошибку". В русской культуре шапка всегда занимала особое место. Появиться в людном месте без шапки считалось для человека нарушением норм приличия. Ушанка была не только головным убором, но и самым надежным кошельком - именно в отворотах шапок хранили самые главные документы, либо деньги.

Во времена так называемого "застоя" шапка-ушанка снова стала русским культом. Саму Россию и русских именно в то время стали стойко ассоциировать с этими шапками. Их "толкали" фарцовщики иностранцам, немного позже ушанки стали появляться на головах русских героев в голливудских фильмах.

В 90-е годы норковые ушанки были предметом роскоши и престижа, их берегли пуще зеницы ока и на ночь оставляли в холодильнике, чтобы не испортился мех. Когда снимали с головы - трепетно встряхивали. Сбить ушанку с головы - опозорить, потерять - и вовсе головы не сносить. В те времена дорогие ушанки, которые даже в самый лютый мороз носили с поднятыми ушами, стали называть "коронами". Ушанки же детские, которые были попроще и чаще всего шились из овчины, завязывали на резинку, нахлобучивая её на колпак.

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