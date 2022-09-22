Почему арестанты носили полосатую одежду?

Полосатый костюм – самая узнаваемая спецодежда, применявшаяся в европейских темницах на протяжении многих лет и отменённая лишь в конце XX века. Кто придумал облачать узников в полосатую форму, и почему сегодня робу упразднили?

Облик изгоя

В средневековой католической Европе костюмы в полоску признавались характерной чертой изгоев общества. Согласно французскому историку Мишелю Пастуро, с XII-XIII веков подобная цветовая гамма стала отличительным признаком палачей и куртизанок. Позже стала атрибутом нарядов циркачей, шутов, еретиков и прокаженных.

Полоски считались унизительными и служили предупреждением для богобоязненных граждан об опасности связей с такими людьми.

Доподлинно неизвестно, что именно послужило причиной столь предвзятого отношения к чередующимся цветам. Предполагается, источником модного приговора стала Церковь, а произошло это из-за вольной трактовки библейской цитаты: «Не облачай себя в двойные одежды».

Полосатая одежда имела низкий статус в обществе в том числе из-за сочетания белого и чёрного – добра и зла, по церковным догмам несочетаемых понятий.

Об этом мало кто знает, но помимо угольно черных животных пособниками Дьявола также признавались полосатые звери: змеи, тигры, гиены, излишне цветастые собаки и коты.

Настоящий фурор в церковном обществе вызвало открытие зебры. Вплоть до эпохи Просвещения она получила статус бесовской лошади.

Курьезный случай произошёл с монашеским орденом кармелитов, зародившемся в 1194 году в Палестине. Следуя пути отречения от всех земных наслаждений и отшельничества, священнослужители надели на себя рясы в бело-коричневую полоску, Пока орден базировался на Ближнем Востоке, эпатажная форма претензий не вызывала.

Но стоило монахам перебраться в Европу, как местные жители начинали закидывать их камнями, плеваться и отказывать в ночлеге. В итоге в 1295 году Папе Римскому Бонифацию VIII пришлось издать буллу, которая законодательно запретила кармелитам и любым другим орденам облачаться в полосатые рясы.

Кармелиты в Средневековье и сегодня.

Тюремная мода

Впервые в полосатую робу облачили заключённых в английских тюрьмах в XIX веке. Позже традиция распространилась по Европе и Америке. Этому способствовали низкий статус одежды в обществе, а также бурный рост текстильной промышленности, позволивший шить дешёвую одежду для всех слоёв общества, включая арестантов.

С практической точки зрения, полосатая роба в исполнительной системе выполняла 2 важные функции: облегчала поиск беглецов и морально подавляла заключенных.

Облачение в одинаковую для всех унизительную одежду резко обрывало связь человека со свободным обществом и заставляло его примириться со своим нынешним положением.

Тем не менее, полосатый костюм отвоевал доверие общества благодаря распространению тельняшки и популярности среди моряков в конце XIX века. Он перестал ассоциироваться с преступным, маргинальным миром.

Кроме того, благодаря гуманизации законов полоски с униформы заключенных убрали в большинстве стран в XX веке. Спецодежду сделали однотонной. В Британии полосатую робу отменили для женщин в 1971 году, для мужчин в 1991 году.

В России этот костюм отменили в 90-ых, с тех пор от неё практически везде отказались. Однако в учреждениях, где содержатся наиболее опасные преступники, до сих пор практикуют ношение полосатой робы.

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А вы знали об этом?

Женщины в старой Руси вообще нижнего белья не носили - ни трусов, ни панталон.Кроме того, женщинам на Руси запрещалось даже носить подштанники по типу мужских. Ибо многие века господствовало твердое религиозное убеждение, что носить мужскую одежду, подобную штанам или брюками, женскому полу Господь по Библии не велит. Немаловажно также, что банально были дороги или вовсе не существовали ткани из которых можно было изготовить мягкое и удобное нижнее белье для слабого пола. Нижнее белье дамы в русских деревнях заменяли длинными нижними рубашками из неокрашенного отбеленного домотканого холста. А также шерстяными подъюбниками с завязками, многочисленными нижними юбками.Некоторые женщины во времена того же Ивана Грозного носили сразу по три платья или сарафана - одно на другое. Это считалось еще и признаком строгости дамы, ее скромности.

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