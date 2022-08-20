Качества, которые делают женщину идеальной для ее мужчины

Отношения между мужчиной и женщиной — это очень большой труд. Нельзя просто встречаться с кем-либо и думать, что вы всегда будете счастливы. Это наивно, ведь только усердная работа обоих партнеров может сделать отношения действительно прекрасными и продолжительными.

Милые женщины, сегодня мы назовем вам 10 качеств, которые помогут покорить сердце мужчины.

1. Честность и преданность

Это вполне очевидные качества, ведь никто не желает быть обманутым. Старайтесь не лукавить со своим партнером даже в мелочах. Научитесь доверять друг другу — тогда вы уж точно позабудете о проблемах с недоверием. Будьте верны своему любимому!

2. Поддержка

Помните, что мужчина не всегда обязан быть сильным. В жизни каждого человека бывают моменты, когда просто необходима молчаливая помощь. Если вы знаете, что ему плохо, будьте рядом! Поговорите с ним или просто помолчите вдвоем, одаривая друг друга своей любовью и теплом.

3. Забота

Куда же без нее? Ни один мужчина не захочет быть рядом с женщиной, которая вообще никоим образом о нем не заботится. Помните, что заботой являются не только бесконечные уборки и стирки, но и ваша ласка, ваше умение поддержать разговор и ваша готовность всегда и везде помогать ему.

4. Легкость на подъем

Да, это качество оказалось здесь неспроста! Оказывается, мужчины действительно больше всего ценят тех женщин, которые охотно идут на эксперименты, неожиданные предложения и идеи. С такой ему всегда будет интересно!

5. Зрелость

Он будет ценить вас куда больше, зная, что вы не станете ревновать его к коллегам или донимать просьбами о внимании, когда у него выдался тяжелый день. Покажите своему мужчине, что вы действительно мудрая женщина.

6. Понимание

Это неотъемлемая часть счастливых отношений. Даже если что-то дается вам нелегко, постарайтесь не спешить с выводами, ведь что сложного в том, чтобы попытаться понять любимого человека? Он будет вам благодарен и ответит тем же!

7. Независимость

Да, мужчины ценят тех женщин, которые вполне самодостаточны и самостоятельны без них. Только такая женщина может завоевать сердце мужчины раз и навсегда!

8. Ухоженность

Вполне очевидный пункт. Даже если вы вместе уже 5 лет, это совсем не значит, что теперь вам можно не мыть голову и не брить ноги. Да, за это он вас не разлюбит, но тем самым вы продемонстрируете ему свое безразличие, ведь раньше вы для него старались!

9. Чувство юмора

Каждому приятно быть с человеком, который умеет вовремя рассмешить и поднять настроение. Это привносит в отношения легкость и расслабленность.

10. Уверенность

Мужчины пусть и не против давать советы, помогать и порой решать все важные вопросы самостоятельно, но женщинам тоже не стоит отходить на второй план. Покажите, что вы и сами в состоянии справляться со своими делами. Мужчина не должен все делать за вас!

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А вы знали об этом?

Николай Некрасов был вообще интересным человеком. Почти 16 лет жил в чужом доме с чужой женой, ещё и устраивал истерики из-за ревности законному мужу своей любовницы. Во время одной из игр Николай Некрасов выиграл у купца Лыткина содержанку Фёклу Анисимовну Викторову. Молоденькая девушка очень понравилась 48-летнему писателю. Сначала Некрасов снял для неё комнату, чтобы мило проводить время, в потом — влюбился. Перед смертью Некрасов женился на Фёкле, чтобы обеспечить её до конца жизни. Так игра в карты подарила Некрасову важного друга и заботливую жену, которая до последней минуты была рядом.

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