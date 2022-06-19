Интересные факты и предсказания о конце света

Конец света — популярное в нашем мире понятие, но предсказания об исчезновении человеческой цивилизации стали появляться ещё в незапамятные времена. То ли людям нравилось думать о будущих катастрофах и верить в них, то ли панику сеяли в народе сильные мира сего с какой-то определенной целью, но факт остается фактом: «концы света предсказывали все», начиная от древних римлян, средневековых пап, представителей религиозных течений 18-19-х веков и заканчивая всеми, кому не лень, в наше время.



1.

Первые упоминания о конце света: 7-й век до нашей эры





По некоторым данным, первое предсказание о конце света, которое сохранилось в истории, было сделано римлянами еще в 7-м веке до нашей эры. Многие жители Древнего Рима опасались, что город будет разрушен на 120-ю годовщину его основания, в 634-м году.

Согласно мифу, 12 орлов явились одному из основателей Рима Ромулу. 12 — мистическое число, которое указывало на продолжительность существования Рима. По какой-то причине первые римляне полагали, что каждый орел символизировал 10 лет, отсюда был сделан вывод, что Рим падет через 120 лет после основания. Впрочем, у некоторых римлян были другие предположения на этот счёт. Они верили, что загадочное число, открытое Ромулу — это число дней в году, поэтому конец света должен был наступить в 389-м году до нашей эры.

Как нам известно, город стоит и поныне и продолжает развиваться, несмотря на великое множество правителей, политических течений, катаклизмов и войн, которые ему пришлось пережить.

2.

Второе пришествие Иисуса Христа знаменует конец света?





В истории сохранились сотни примеров предсказаний того, что Иисус Христос обязательно должен вернуться на Землю. Практически все христианские церкви ожидали и до сих пор ожидают это событие. Но все предсказания оказывались неудачными, по крайней мере, в прошлом.

Некоторые полагали, что Христос должен непременно придти через 1000 лет после своей смерти в 1033-м году. В 19-м веке секта «Общество исследователей Библии» растолковали пророчества Библии таким образом, что конец света должен был наступить в 1874-м году, тогда же ожидалось и возвращение Христа.

3.

Предсказания церкви и религиозных сект





Забавный случай произошел в 1806-м году в английском городе Лидс. Кто то, якобы, заметил, что курица стала нести яйца с таинственной надписью «Христос в пути». Новость об этих странных яйцах облетела весь город, и жители стали поговаривать, что конец света не за горами. Впрочем, мистификация вскоре раскрылась.

Фермер из Новой Англии Уильям Миллер после нескольких лет очень тщательного изучения Библии сделал вывод, что с помощью точной литературной интерпретации манускриптов можно предсказать дату, когда Бог решил уничтожить этот мир. После тщательного исследования он определил, что это событие должно произойти между 21 марта 1843-го года по 21 марта 1844-го года. У Миллера были тысячи последователей, которые верили, что конец света уже близко. Они распродавали или раздавали имущество, предполагая, что оно им уже не понадобится. После того, как в указанные даты конца света не наступило, группа сектантов распалась, а некоторые из них основали новое течение, которое получило название Адвентисты седьмого дня.

Второе пришествие Христа ждал в 1994-м году американский проповедник Гарольд Кемпинг. Не дождавшись, он и его сторонники перенесли апокалипсис на 2011-й год. Каждый раз проповедник организовывал грандиозные рекламные кампании на пожертвованные верующими деньги, при этом, видимо, неплохо зарабатывая.

4.

Предсказания о параде планет и падениях метеоритов





За предсказания конца света брались не только приверженцы религиозных течений, но и астрономы и астрологи, которые то и дело видели на небе загадочные знаки в виде парада планет или приближающихся к Земле астероидов и гигантских планет-невидимок.

Что такое падающие астероиды и планеты-убийцы ещё можно было себе представить, а вот про парад планет возникало множество заблуждений. Так большинство простых смертных представляло себе, что в определенный день Х все известные на тот момент планеты нашей системы выстроятся в одну линию, в результате чего произойдет конец света. Если хоть немного разбираться в астрономии, то легко понять, что теоретически все планеты никак не могут выстроиться в одну линию. Парады планет действительно происходят, но все они неполные.

Например, 8 мая 1774-го года наблюдатель с Земли мог заметить, что Юпитер, Марс, Венера и Меркурий, а также Луна находятся непосредственной близости друг от друга. Астролог Элко Альто предсказал это события. На основе цитат из Библии он сделал вывод, что в этот день наступит конец света.

Американский метеоролог Альберт Порта также предсказал конец света 17 декабря 1919-го года из-за парада планет, вспышек на Солнце и сожжения Земли.

Индийские астрологи увидели нехорошие знаки на небе 4 февраля 1962-го года, когда также наблюдался парад планет. Подобное скопление планет на одном участке неба наблюдалось 5 мая 2000-го года.

5.

Конец света 2000-го года





2000-й год многие считали переломным. Во-первых, все прощались с двадцатым веком и вторым тысячелетием, во-вторых, с интересом ожидали приближения чего-то нового и неизведанного. Все это также подогревалось научно-фантастическими голливудскими фильмами.

С 2000-м годом, естественно, многие стали связывать конец света, в первую очередь, конец света для компьютеров, которые могли путать века из-за того, что данные начала нового столетия фиксировались, как 00, а не 2000. Таким образом, получалось, что 1 января 2000-го года могло быть записано так же, как 1 января 1900-го года: 01/01/00.

Некоторые пессимисты утверждали, что из-за этого 1 января 2000-го года наступит катастрофа, которая отключит все компьютеры мира, нарушит связь и даже приведет к ядерным взрывам. Продажа личного оружия подскочила, некоторые собирались укрываться в убежищах, запаслись провизией, однако новый век начался без серьезных проблем.

В 2000-м году предсказывали появление второй Луны, ядерную войну, парад планет, падение астероида и многое другое. Впрочем, как и всегда, человечество прожило и этот год без предсказанных событий, чему радовалось недолго, так как концы света стали предсказывать каждый год, причем по самым нелепым причинам. Вот несколько из примеров:

11 августа 2001-го года — конец света, так как Землю засосет в черную дыру;

2003 год — Земля распадется на части;

2003 год — Земля распадется на части; 6 июня 2006-го года — должен был состояться конец света из-за сочетания цифр 6.6.2006 (число дьявола).

10 сентября 2008-го года — из-за запуска Большого адронного коллайдера могла возникнуть черная дыра, которая поглотила бы Землю.

Когда ожидаются следующие концы света?