Мудрость от наших бабушек, проверенная временем. Ни в коем случае не пренебрегайте этими приметами!

Каждый день, выходя на улицу, мы подвергаемся очень сильному воздействию на нас тёмной энергетики.

Все мы по-разному научились к этому адаптироваться, однако практически никто не может полностью нивелировать её эффект. Из-за этого в наших жизнях часто происходят невзгоды и плохие моменты.

Сегодня мы расскажем вам приметы от бабушек, которые наверняка помогут вам справиться с этим негативным воздействием. Просто следуйте этим советам и жизнь ваша станет намного лучше.

1. Не одалживайте деньги. Очень важное правило.

Если же вы уже решили оказать кому-то финансовую помощь — делайте это безвозмездно или не делайте вообще. Таким образом вы покажете, что ваша душа чиста перед Веселенной и она одарит вас огромным количеством удачи и благополучия.

2. Не дарите никому чужие носовые платки. Именно они служат нам корзиной, куда мы выбрасываем весь свой негатив. Это значит, что если вы кому-то передарить такой палаток, то вместе с ним к новому владельцу перейдёт и огромное количество чужого негатива, которого и так в жизни всем нам хватает.

Вам же также из-за этого Вселенная пошлёт неудачи, ведь она посчитает, что вы не уважает её законы.

3. Не передавайте другим людям булавку и ни в коем случае не принимайте её с чужих рук.

Это будет значить, что вы снимаете свою защиту от сглаза и проклятий других людей. Так что в ту же секунду в вашу жизнь придёт неудача или даже что-то похуже. Всегда берите булавку самостоятельно.

4. Никогда не показывайте деньги посторонним. Не зря в народе ходит фраза: «Деньги любят тишину». Они действительно не уважают тех людей, которые направо и налево рассказывают всем о своём достатке. Чем меньше людей знает об истинном финансовом положении дел в вашей семье — тем лучше. Просто говорите всем, что у вас всё хорошо и денег хватает.

Источник : https://mistika.temaretik.com/2554043426936195193

А вы знали об этом?

Британский математик, алхимик и астролог Джон Ди был научным и мистическим советником королевы Елизаветы I. Изучив все практические науки, он взялся за изучение связи людей с духами. Вместе со своим другом Эдвардом Келли Джон Ди колесил по Европе и демонстрировал свои магические навыки при дворах.Долгое время в тандеме с Джероламо Кардано занимался поиском вечного двигателя. Кроме того, этот алхимик хотел найти драгоценный камень, обладавший магическими свойствами. После прихода к власти Марии Тюдор потерял большую часть сбережений и возможность заниматься исследовательской работой.

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