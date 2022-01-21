Справитесь с этими загадками за 7 секунд?

Если вы любите различные головоломки, и полагаете, что все можно объяснить логически, то эти загадки для вас. Итак, готовы ли вы бросить себе вызов? На решение каждой загадки у вас имеется десять секунд.

Когда вы прочтете ответы, то убедитесь что этого времени вполне достаточно. Ну что ж, начнем. Впоследствии вы вполне можете использовать эти загадки для развлечения друзей – их очень легко запомнить.

1. Преступника приговорили к смерти. При этом он сам может выбрать, каким образом, будет осуществлена казнь. Итак, перед ним три комнаты: в одной бушует пламя, во второй пять киллеров с заряженными револьверами, в третьей – 15 львов, которые не ели два года.

Какая из комнат будет наиболее безопасной?

2. Все видели кораблики, помещенные мастерами вглубь бутылки. А еще там можно обнаружить огурец! Итак, как поместить в бутылку целый огурец, диаметр которого значительно больше диаметра горлышка, но при этом никак не повредить ни его, ни сосуд?

3. Обедая, мужчина уронил в чашку с кофе свой перстень. Почему украшение в итоге не было мокрым?

4. Где есть моря без воды, леса без деревьев и города без домов?

5. Человек может получить это трижды, но лишь первые два раза бесплатно.

6. Сколько получится, если 20 поделить на 1/2 и прибавить 10?

7. Царь велел своим дочкам поставить на плиту 3 чайника. Сосуды одинаковые, и в них один объем жидкости. Правитель готов назначить своим приемником мужа той дочери, у которой чайник вскипит быстрей. В итоге у младшей дочки он закипел первым, хотя ей и вовсе не хотелось вступать в брак. Почему так вышло?

8. Туристы, бывавшие в Турции, наверняка, знают, что многие местные жители, чистящие башмаки, предлагают прохожим бесплатные услуги. Но в итоге, те, кто все же проявляет интерес к предложению, сам платит деньги. Почему так происходит?

9. Ваши друзья и знакомые используют это чаще вас, несмотря на то, что это все же ваше. О чем речь?

10. Андрей три дня находился в больнице. Он не болел, и травм у него не было, но после выписки родственники были вынуждены нести его. С чем это связано?

Ответы на загадки:

1. Помещение со львами – за 2 года голода они давно умерли.

2. Маленький огурчик, не отрывая со стебелька, поместить в сосуд, и дождаться пока он созреет там.

3. Кофе был зерновой, и пока не заварен.

4. Подразумевался рисунок – карты мира.

5. Конечно же, это зубы.

6. Принято считать таким образом: 20 : 2 + 10 = 20. Однако, когда речь идет о делении, следует умножить на перевернутую дробь. Попросту говоря: 20 умножаем на 2 + 10.

7. Две сестры без конца поднимали крышку, чтобы понять: не закипает ли уже? Это повлияло на скорость закипания.

8. Один туфель приводится в порядок бесплатно, а второй за деньги. Чтобы не выглядеть глупо, туристы оплачивают чистку второго.

9. Ваше имя.

10. Андрей три дня назад родился в этой клинике.

Источник : https://golovolomka.temaretik.com/2393070947346418403/

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