Молитва всемогущему Богу

Люди всегда верили в Бога. Даже атеисты в сложной ситуации обращаются к Всевышнему.

Человеку необходимо верить в высшую силу, а значит, рано или поздно каждый приходит к своему Создателю.

Молитва — единственный способ поговорить с Богом, ведь только так Он слышит людей.

Что есть молитва

Молитву называют встречей с Богом, который любит и помогает людям. Православная церковь этим отличается от буддисткой, ведь в последней человек обращается к безликому сверхбытию, но не чувствует Всевышнего, как личность. В христианстве во время молитвы верующий ощущает присутствие живого Создателя.

Религия раскрывает Бога, ставшего человеком, то есть Бога воплотившегося. Верующие раскрывают для себя Всевышнего через лик Иисуса Христа и молитвой обращаются к нему же.

Множество барьеров между Богом и человеком преодолевает молитва, а потому она должна стать главным содержанием жизни.

Зачем нужно молиться?

Обыватели нередко спрашивают у священнослужителей, зачем нужна молитва, если Господь и так понимает, что нужно каждому. Служители на это отвечают, что молитва — не способ что-то выторговать у Всевышнего, а способ встретиться с Создателем.

Безусловно, когда-то человек просит о конкретной помощи в своих проблемах, но Господь не может стать постоянным средством помощи в житейских неурядицах.

Молитва создана для того, чтобы общаться с Богом, ощутить Его присутствие.

В то же время церковнослужители говорят, что не всегда во время молитвы происходит встреча с Господом. Это связано с тем, что не всегда получается преодолеть барьеры и перевести общение на более глубинный уровень. Иногда верующие говорят, что даже во время молитвы ощущают глухую стену и не чувствуют присутствия Всевышнего. Такая стена возводится не Им, а людьми.

Диалог или монолог?

Молитва считается диалогом, потому что не только верующий обращается к Создателю, но и Создатель отвечает человеку. Важно при молении не только высказываться, но и уметь слышать ответ. Ответ Господа может прийти не во время молитвы, а гораздо позже, поэтому необходимо научиться слушать.

Бог может оказаться не таким, как его представлял человек, и к этому нужно быть готовым. Не нужно приступать к молитве с уже сложившимися представлениями о Боге, чтобы не разочароваться. Отрешение от образов, создаваемых фантазией, — вот чего должен достичь каждый молящийся.

Каков ответ

Часто верующие сетуют, что так и не дождались ответа. Любой священник на это скажет, что так произошло не из-за равнодушия Создателя. Причиной отсутствия ответа зачастую кроется в самих людях. Значит, верующий еще недостаточно настроился на необходимый для встречи лад.

Можно провести аналогию с настройкой музыкального инструмента. Пока главная струна не будет натянута как нужно, инструмент не издаст чистого звука. То же самое должно происходить и с молящимся. Нужно настроиться на Бога, изменить всю жизнь, душу. Когда человек сможет исполнять божественные заповеди, когда Евангелие превратится в духовный и нравственный закон, появится чувство, что во время молитвы душа отзывается на присутствие Создателя.

Когда молятся?

Священнослужители говорят, что многие проблемы, горести и беды происходят оттого, что человек забывает Бога. Даже среди преступников есть верующие, но, а это подтверждает правило, в момент совершения преступления они не задумываются о Всевышнем. Если бы в голове прочно засела мысль о Всевидящем, то вряд ли эти люди решились на преступление, ибо любой грех совершается в момент забвения Господа.

Не все люди могут молиться дни напролет, но это и необязательно. Достаточно найти немного времени, чтобы обратиться к Создателю.

Например, утром человек встает и сразу начинает думать, что предстоит сделать в течение дня. Прежде чем начать суетиться, нужно выделить несколько минут и обратиться к Всевышнему. В течение дня тоже нужно как можно чаще вспоминать о Господе.

Во время подготовки ко сну верующие вспоминают прошедший день и благодарят Создателя за все хорошее случившееся сегодня. Не забывают и про грехи, в них они каются.

Нельзя оправдывать нежелание молиться чрезмерной занятостью. Всегда можно найти время, чтобы сделать действительно важное. Даже молитва на остановке или во время поездки принесет плоды.

Обращение к Богу в тяжелые минуты

Ее говорят, чтобы печали и проблемы покинули дом.

"Ты, который постоянно и каждый час на небе и на земле принимаешь поклонение и славу, Бог добрый, терпеливый и многомилостивый, что праведных любишь и грешных милуешь, и всех зовешь ко спасению, ради обещания будущих благ!

Прими, Господи, в эту минуту и наши молитвы и направь жизнь нашу к заповедям Твоим.

Души наши освяти, тела очисти, мысли наши направь, ум очисти, и избавь нас от всякой горести и бедствия.

Защити нас святыми ангелами Твоими, чтобы мы, их охраною сохранены и вразумлены, постигли единство веры и понимание неприступной Твоей славы, ибо Ты благословен во веки веков.

Аминь."

Какие бывают молитвы

Нежелание молиться все чаще оправдывают неумением или незнанием молитв. Не нужно никакого особого умения, чтобы обратиться к Богу, с ним нужно разговаривать.

Во время богослужения последователи православной церкви используют церковнославянский язык. Но личную молитву можно говорить на любом языке. Молятся на языке, котором разговаривают между собой, на котором думают.

Церковнослужители говорят, что молитва не должна быть сложной. В начале молитвенного пути используют очень короткие молитвы, на которых можно сосредоточиться. Создателю не нужны слова, он заглядывает в человеческое сердце. Важнее настроение и чувства, с которыми верующий обращается к Богу.

Правило

Единственным молитвенным правилом считается регулярность. Изо дня в день верующий должен обращаться к Господу. Кто-то это делает вечером, а другой человек утром, время молитвы тоже может быть разным — от нескольких часов до нескольких минут.

Все зависит от занятости человека, его духовного устроения, степени укорененности в молитвах.

Священники призывают к тому, чтобы правило не стало формальностью. Если постоянно читать одну и ту же молитву, то со временем слова утрачивают смысл и человек уже не сосредотачивается на них.

Опасность привычки

С этим сталкивается каждый верующий. Постепенно появляется рассеянность во время молитв, которая сводит все старания на нет. Изменить состояние можно, если постоянно бороться с собой.

В первую очередь нельзя произносить слова, на которые не отвечает сердце и разум. Если на каком-то участке молитвы внимание вдруг рассеялось, то нужно вернуться к участку, с которого была утрачена сосредоточенность. Повторять нужно до тех пор, пока сердце не откликнется на слова.

Верующие должны учиться молитве, чтобы, находясь перед ликом, не сказывать незначащих ничего слов. На качестве моления отражается и то, что было до и будет после. Не получится сосредоточиться в состоянии раздражения, возникающем после ссоры. Необходимо перед молитвой освободиться от всего, что может помешать настроиться на молитвенный лад.

После молитвы также нельзя сразу погрузиться в рутину. Нужно найти время, чтобы услышать ответ Господа и осмыслить его.

Ценность молитвы заключается в том, что человек начинает жить по-другому, в нем что-то меняется. Плоды, приносимые молитвой, должны быть ощутимы, иначе все будет впустую.

Как видите, путь к Богу долог, но он необходим, если хотите, чтобы вас услышали.

Источник : https://religiya.temaretik.com/2475527892459063969/

А вы знали об этом?

На сегодняшний день четки – это и вспомогательный элемент при прочтении молитв или мантр, и просто украшение. Возникновение их не имеет какой-либо даты, различные источники указывают различные периоды. Однако все изыскания сводятся к одному мнению: своим появлением они обязаны индийским традициям и верованиям. Четки используются в различных религиях: буддизме, исламе, индуизме, христианстве, которое имеет множество течений. Основными являются православие и католичество. Они имеют различие в оформлении храмов, ведении служб, одеяниях священнослужителей. И, конечно, православные четки отличаются от тех, которые используются в католичестве. Считается, что использоваться они начали приблизительно в IV веке, связывают их с именем Святого Пахомия.

Подробнее об этом в (https://otari.mirtesen.ru/blog/43673547096).

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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