Памятник маршалу Жукову в Москве: что было не так с этим монументом

Памятник маршалу Жукову, что на Манежной площади в Москве, хотя и относится к довольно молодым столичным монументам (он был установлен в 1995 году), уже имеет непростую и довольно бурную историю.

Как создавался памятник

Идея установить в Москве памятник маршалу Победы возникла в 80-х годах прошлого века. Был объявлен конкурс, в котором победил скульптор Виктор Думанян, создавший памятник маршалу на его родине, в Калужской области. Однако, началась перестройка, у московских властей появились более важные дела, чем увековечивание памяти Георгия Жукова, а в начале 90 -х и вовсе стало не до памятников.

Тем не менее в 1994 году к этому проекту вернулись, и на встрече с ветеранами президент Борис Ельцин пообещал установить памятник маршалу, да не где-нибудь, а прямо на Красной площади. Идея была поддержана фондом «Маршал Жуков», президентом которого была старшая дочь полководца Маргарита Георгиевна Жукова.

Исполнителем проекта на сей раз стал скульптор Вячеслав Клыков, тяготевший в своем творчестве к православной и патриотической тематике. Он решил изобразить маршала на лошади, поскольку миллионам советских людей Георгий Константинович именно таким и запомнился – принимающим парад Победы верхом на белом жеребце ахалтекинской породы Казбеке.

Жуков, начинавший службу драгуном в царской армии, великолепно держался в седле, и стал последним в истории военачальником, принимавшим парад верхом, а не в открытом лимузине. А моделью Клыкову послужила… сама Маргарита Жукова. Старшая, рожденная вне официального брака, дочь полководца была поразительно похожа на отца. «Просто одно лицо!» -- говорили все, кто знал Георгия Константиновича.



Вопрос о месте установки монумента

Борис Ельцин, в свойственной ему экспрессивной манере, обещал установить конную статую маршала прямо на Красной площади. Вероятно, так и случилось бы, не вмешайся ЮНЕСКО. Дело в том, что ансамбль Красной площади, в который входят храм Василия Блаженного (Покрова на рву), здание Исторического музея, мавзолей Ленина, Лобное место и памятник Минину и Пожарскому, включен в перечень объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. И эта организация зорко следит за тем, чтобы объекты перечня сохраняли свой аутентичный облик. Появление конной статуи маршала разрушило бы целостность ансамбля и привело бы к тому, что Красная площадь была бы исключена из списка ЮНЕСКО.

Звучала мысль установить памятник в парке Победы на Поклонной горе. Но после некоторых дебатов остановились на Манежной площади. Собственно, именно там и предлагало установить скульптуру московское управление ландшафтной архитектуры еще в советское время. 8 мая 1995 года конная статуя маршала Победы заняла свое место у Исторического музея.



Как маршала забирали на реставрацию

Новый памятник понравился не всем. Критиковали пропорции (у коня слишком маленькая голова, странно смотрятся его тонкие и прямые ноги), критиковали посадку маршала, привставшего на стременах (он будто «аршин проглотил»), не нравился жест правой руки – ладонью вниз (жест не военачальника, а, скорее, миротворца, призывающего «Тихо, успокойтесь!»). У кого-то вызывал отторжение конский хвост, у кого-то – задние ноги…

Тем не менее простоявший четверть века памятник постепенно стал узнаваемой частью городского ландшафта, к нему привыкли. Но в 2020 году грянул еще один скандал. На сей раз вызванный тем, что памятник внезапно и без объяснений убрали. На его месте появилась другая конная статуя – на сей раз Жуков отдавал честь.

Замена одной скульптуры на другую вызвала немалый переполох среди журналистов и активистов, следящих за историческим обликом Москвы. Однако, вскоре все выяснилось: скульптуру работы Клыкова забрали на реставрацию, а на ее место, чтоб не пустовало, временно установили другую. Спустя месяц, в канун праздника Победы, «привычного» Жукова вернули на место.



Источник : https://russian7.ru/post/pamyatnik-marshalu-zhukovu-v-moskve...

Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Одним из символов Великой Победы над немецкими захватчиками был Четырежды герой Советского Союза Георгий Константинович Жуков, вошедший в историю под благозвучным прозвищем «Маршал Победы». Однако многие из-за его природной жестокости и садизма маршала Жукова называли различными нелицеприятными прозвищами. Например, писатель Александр Щербаков-Ижевский в своей книге «Маршал Победы Жуков – Каин?» утверждает, что маршал Конев окрестил Жукова «негодяем и ни на что не способным солдафоном»! Писатель Виктор Астафьев называл Жукова «браконьером русского народа» !

Однако наиболее часто «Маршала Победы» называли «сталинским мясником».Так Жукова из-за жестокости, равнодушия к солдатским жизням и расстрелам своих военнослужащих назвал писатель Виктор Астафьев, а также Александр Левченко — автор книги «Маршал Жуков: сталинский мясник или герой?». Называя его «сталинским мясником», многие сослуживцы не могли простить ему загубленные судьбы ,по сути, невиновных подчиненных — бригадного комиссара Шабалова и отважного командира полка Герасимова, которых Жуков, не разобравшись в ситуации, приказал расстрелять!

Разве можно оправдать чудовищное злодеяние палача народов Сталина и сталинского мясника Жукова , когда они не разрешили полностью эвакуировать женщин, детей и стариков из окруженных фашистами Ленинграда , Сталинграда и других городов , превратив их в «пушечное мясо» и кощунственно оправдываясь словами «Солдаты пустых городов не защищают»! Разве можно простить этим кровавым садистам изданный 21 сентября 1941 года приказ не щадить и беспощадно расстреливать беззащитных советских женщин, детей и стариков, за которыми прячась наступали на Ленинград немцы!

Именно гибелью десятка тысяч советских солдат Жуков стал "Маршалом Победы" !Кроме того,разве можно забыть «мясорубку», устроенную Жуковым в боях на Зееловских высотах, когда из-за его подлых амбиций погибли десятки тысяч советских солдат!Такое количество жертв понадобилось этому кровожадному чудовищу только ради того, чтобы опередить войска Конева и первым войти в Берлин, чтобы тем самым стать "Маршалом Победы" !

Особенно же ненавидят Жукова на Украине, где он послал на верную смерть сотни тысяч мобилизованных молодых украинцев, в очередной раз произнося знаменитый варварский девиз некоторых русских полководцев, не жалеющих своих солдат, как,например,генерал-педофил Кутузов, не выигравший в своей жизни практически ни одного большого сражения , — «Солдат не жалеть— бабы еще нарожают!». В этом отношении хотелось бы спросить у сердобольных сторонников сталинского мясника: « Как бы они тогда себя чувствовали бы, если ,например, их сыновья служили бы в войсках, которыми командовал маршал-мясник Жуков, абсолютно не жалевший своих солдат?»!

Разве можно простить Жукову, когда он, чтобы угодить палачу народов Сталину , гнал войска в безнадежные атаки, заранее зная, что люди идут на верную смерть. В этом отношении невозможно читать без ужаса и сожаления, эпизод, рассказанный в своей книге «Крестовый поход в Европу» известным американским генералом Дуайтом Эйзенхауэром, в последствии ставшим президентом США. В этой книге Эйзенхауэр написал: «Меня поразил русский метод преодоления минных полей, о котором на одной из наших встреч иронически рассказал маршал Жуков.

Исходя из его рассказа, сначала по минному полю специально посылались вперед пехотинцы, которые из-за собственного веса подрывались на противопехотных минах, делая проходы для расчистки саперами противотанковых мин .Затем уже, по этим очищенным проходам , продвигались «без потерь» советские танки!» На недоумение же Эйзенхауэра, Жуков цинично дал понять собеседнику, что солдатские потери при такой атаке не имеют особого значения, поскольку главное для нас сохранить боевую дорогостоящую технику!

Сталинский мясник Жуков прославился своей жестокостью и безразличием к жизни подчиненных ему солдат и после войны, когда это кровожадное животное 14 сентября 1954 года провел на Тоцком полигоне в СССР небывалое военное учения, задачей которого было отработать «взлом» обороны противника при помощи ядерного оружия.Тогда этот палач лично отправил на ужасную смерть от ядерного удара 45 000 своих солдат. Бойцы проводили учения без защиты и после того, как 14 сентября 1954 года в 9 часов 33 минуты бомбардировщик скинул на полигон ядерную бомбу РДС-2, мощность которой равнялась тридцати восьми килотоннам, дышать даже в противогазах было просто невозможно..

Взрыв раздался на высоте в 350 метров над поверхностью земли — бомба почти на полкилометра отклонилась от цели. Из 45 тысяч военных, принимавших участие в Тоцких учениях, до той поры дожило менее 2 тысяч. Половина из них официально признаны инвалидами первой и второй группы, у 74,5% — выявлены болезни сердечно-сосудистой системы, включая гипертоническую болезнь и церебральный атеросклероз, еще у 20,5% — болезни органов пищеварения, у 4,5% — злокачественные новообразования и болезни крови.

Вот каким был настоящий "маршал победы" Жуков, который не жалел своих бойцов, но одновременно не забывал о своем благополучии, превратившись в конце войны в обыкновенного мародера, грабителя и обыкновенного воришку (после войны он украл и вывез из Германии для своей семьи целых семь вагонов с одной только мебелью и награбленного антикварного барахла)!

Трудно даже представить, что именно собирался обставлять этой мебелью "запасливый" маршал-воришка! При обыске его дачи было найдено около трех сотен шкурок различных животных, почти четыре километра тканей, множество картин, золотых колец, кулонов и часов, столовых приборов, оружие и т.д..Но что больше всего удивляет и является просто свинством, так это восемь аккордеонов (судя по всему, маршал собирался организовать личный ансамбль или, выйдя на пенсию, до конца жизни зарабатывать на хлеб, развлекая людей на улице)!

Писатель Виктор Астафьев, прошедший Отечественную войну, в 1987 году писал своему товарищу, фронтовику Вячеславу Кондратьеву: «Тот, кто до Жукова доберется, и будет истинным русским писателем… Он, он и товарищ Сталин сожгли в огне войны русский народ и Россию. Вот с этого тяжелого обвинения надо начинать разговор о войне, тогда и будет правда, но нам до нее не дожить»!Исходя из всего вышесказанного , разве не позор , когда в центре столицы Матушки-России стоит памятник сталинскому мяснику, мародеру и обыкновенному воришке !

С уважением , Отари Хидирбегищвили !

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