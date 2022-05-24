Почему оренбургские казаки после русско-японской войны продали в казну своих лошадей

Оказывается, когда в 1905 году закончилась русско-японская война и казачьи части стали постепенно отправлять по домам, государство выкупило у казаков Оренбургской казачьей дивизии их строевых лошадей. Почему?

Да потому что ситуация была такова: после прибытия в свои станицы казаки переводились в третью очередь (казак в «строевом разряде» мог находиться в частях первой, второй или третьей очереди, в зависимости от объема и места прохождения службы). А третьей очереди строевых лошадей не полагалось.

При этом, при подсчетах затрат оказалось, что прокорм лошадей до территории Оренбургского казачьего войска обойдется в их стоимость. Что за прокорм заплатить около 80 рублей, что за лошадь - примерно те же деньги.

В результате лошадей у казаков просто выкупили, так как это получалось выгоднее для казны.

Вот такие получаются скромные российские расстояния. С затратами на их преодоление.

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А вы знали об этом?

Сейчас богатство измеряют в крутых автомобилях. В Средние века же для этих целей использовали головные уборы.Сперва люди носили соломенные шляпы. Но потом в моду вышел высокий рост и, соответственно, любые головные уборы, которые визуально его увеличивали. С XIV века модницы стали носить эннен – остроконечную шляпу. Основу шляпы сворачивали из накрахмаленного льна или картона и обтягивали шелком. Высота шляпы строго регламентировалась. Самую высокую – в метр высотой – носили особы царских кровей. Аристократки, в зависимости от положения, надевали шляпы высотой до 40-60 см. А вес эннена спокойно мог достигать 3-5 кг!В таком головном уборе женщины постоянно приседали, когда входили в дверь. А что, полезная шляпа оказывается! Ведь приседания с отягощениями – лучшие упражнения для здоровья и фигуры. Особенно женской.Мужчины, чтобы не отстать от женщин, начали носить тюрбаны, которые они заимствовали от арабов. Но Церковь быстро пресекла восточную моду и строго настрого запретила этот атрибут чужеземной религии. Поэтому мужчины завели себе шляпы. Какое-то время шляпы были атрибутом аристократии – простолюдинам было запрещено их носить.Кроме того, люди в те времена ценили яркие цвета и использовали их повсеместно – от повседневной одежды и украшений, до оформления витражей в церквях. И стены любили красить именно в яркие цвета.

Подробнее об этом в (https://otari.mirtesen.ru/blog/43190190382)

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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