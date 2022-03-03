Факты о декабристах, которой нет в учебниках истории

В соответствии с утвержденной еще в советские времена калькой декабристы неизменно предстают в учебниках и художественной литературе как благородные романтические герои, рискнувшие собственной свободой во благо родной страны. Хотя, по сути, их действия – это пример военного мятежа, который при любой власти должен наказываться в судебном порядке.

Как бороться? Официально



Источник: e-rudit.ru

Сейчас очень крепко утверждение, в соответствии с которым при самодержавии критиковать власть не было ни малейшей возможности. И тем более нельзя было вести речь об усовершенствовании существующего политического строя. В действительности же декабристы, которые принадлежали к дворянству, еще со времен Екатерины имели полное право обращаться к правителю с прошениями по самым разным вопросам. И вопросы государственного управления не были исключением. Дворяне могли направлять монарху петиции как лично, так и коллективно, представляя общество уезда или губернии. Источник: yandex. net

Император Александр I, в эпоху правления которого как раз и стали появляться тайные общества заговорщиков, был одним из самых либеральных правителей. Он мечтал об отмене крепостного права и грезил введением в стране конституционного строя. Вполне реально, что, обратись декабристы к нему с конкретными предложениями, они бы нашли в лице монарха единомышленника, а не врага. Почему декабристы, являясь дворянами, не подготовили и не вынесли свои идеи на обсуждение дворянского собрания? Они заведомо были уверены в отрицательном решении по их поводу. И борцы за свободу стали готовиться к вооруженному перевороту, чтобы силой навязать свое видение реальности обществу, которое еще не было готово к столь радикальным изменениям.

Так ли нужна свобода крепостным?



0 Источник: archeonews.ru

Либеральный указ Александра I о вольных хлебопашцах, подписанный в 1803 году, будущие освободители как-то обошли вниманием и своих крестьян на волю не отпустили. Павел Пестель, проект конституции которого под названием «Русская Правда» был особенно радикальным, в 1822 году совершенно спокойно принял от императора подарок – три сотни крепостных. Отмечен он был за безупречное состояние вверенного ему полка.

Честь и бесчестье как две стороны одной медали



Источник: yandex.net

Не совсем понятна попытка чуть ли не обожествления всех декабристов. Особенно тех, что были казнены за организацию мятежа. Тот же Пестель смог достичь безупречного состояния полка за счет жесткой муштры и применения телесных наказаний. И не только наказаний: пытаясь укрепить в солдатах ненависть к начальству и бунтарский дух, он без зазрения совести приказывал запарывать насмерть неограниченное количество солдат. В его проекте конституции имеется интересная глава, где говорится о государственном благочинии.

Так завуалировано он именовал тайную политическую полицию, которая после успешного переворота должна была стать центральным элементом управления новой России. Фактически Пестель играл роль идейного предтечи не только КГБ и иже с ним, но и депортации народов Кавказа, план которой был детально изложен в «Русской Правде». Другой вошедший в пятерку казненных декабрист – Петр Каховский убил выстрелом в спину графа Михаила Милорадовича, когда тот выехал к ним для проведения переговоров. Рылеева казнили за призывы в тайных стихах под корень истребить царствующую фамилию.



Источник: videouroki.net

Еще двое декабристов, вошедших в пятерку смертников, Сергей Муравьев-Апостол и Михаил Бестужев-Рюмин, получили такой приговор за поразительную по своей жестокости попытку убийства командира полка Густава Гебеля. Он получил 14 ударов штыком и только по счастливой случайности остался жив. Они также были инициаторами погромов со смертельными исходами, которым подвергли жителей попавшегося по дороге еврейского поселения. Более детально знакомясь с делом декабристов, невольно удивляешься тому, что практически все аресты были произведены в соответствии с доносами, которые сделали на своих же товарищей вчерашние соратники. Не будь признаний первых арестованных, не исключено, что следствие еще не один год разбиралось бы в хитросплетениях тайных организаций.

Заговорщики давали признательные показания, наперебой сдавали друг друга. Такой подход совершенно не соответствует романтическим образам героев, боровшихся за свержение самодержавия и свободу своей страны, которые представлены в учебниках, художественной литературе, СМИ и многочисленных экранизациях. А как вы считаете, какая версия ближе к действительности? Источник: realfishki.net



Источник: https://fishki.net/4088685-fakty-o-dekabristah-kotoroj-net-v-uchebnikah-istorii.html © Fishki.net

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