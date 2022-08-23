8 признаков того, что мужчина готов к серьезным отношениям

Не каждый может решиться на серьезный шаг, но иногда поведение мужчины говорит само за себя. Рассказываем о поступках и словах, на которые стоит обратить внимание.

Мы знакомимся, влюбляемся, вступаем в новые отношения, но каждый раз задаем себе вопрос: серьезны ли его намерения? Если вы сомневаетесь, то стоит обратить внимание на простые, но верные признаки, которые подскажут: ваш партнер готов на нечто большее, чем свидания и мимолетные увлечения.

У него всегда найдется для вас время

Первый и самый заметный знак того, что мужчина хочет построить с вами серьезные отношения — распределение его времени. Даже в самый важный и загруженный день он сможет найти несколько минут для того, чтобы встретиться с вами. Он не только будет отвечать на все ваши сообщения и звонки, но и лишний раз предложит увидеться (по поводу и без). Мужчина готов к новому уровню тогда, когда время, которое он потратил на то, чтобы добиться вас, остается без изменений и увеличивается только ради того, чтобы чаще и дольше быть рядом. А усталость, плохое настроение или обилие дел не становятся причинами, по которой вы не сможете сегодня вместе поужинать.

С вами он ведет себя так же, как наедине с собой

Как считают психологи, эмоциональное поле мужчин сильно отличается от женского, поэтому открыться и подпустить к себе партнера мужчинам гораздо сложнее.

Предыдущие отношения остались в прошлом

Часто мы живем под маской, за которой комфортно прятаться от общества, строим из себя тех, кем мы не являемся. Все приняли факт, что за каждым ловеласом или мачо скрывается личность с глубоким и тонким внутренним миром, которым можно поделиться далеко не с каждым. Если вы чувствуете, что в отношении вас эта выстроенная стена рушится, и вы проводите время с человеком, который не пытается строить из себя того, кем он, на самом деле, не является, то будьте уверены — его настрой можно назвать серьезным.

Никто не любит сталкиваться с призраками прошлого, особенно если речь идет о предыдущих партнерах вашей пары. Пережить расставание бывает не всегда просто, но все мы знаем, что вступить в новое можно только забыв старое. Он не обижен на мир (в особенности на женщин), не обвиняет их во всех невзгодах, не ожесточен и может с объективной стороны посмотреть на ситуацию, признать ошибку, если совершил ее. Если для вашего мужчины прошлое действительно осталось в прошлом, вы это почувствуете и сможете строить совместные планы на будущее.

Он живет размеренно и занимает «свое место»

Возможно, сейчас он не зарабатывает столько денег, сколько хочет, занимает не ту должность, о которой мечтает, но чувствует, что идет шаг за шагом по своей правильной тропинке. Он взвешенно принимает решения и находится в положительно-стабильном эмоциональном состоянии. Чаще всего женщины могут найти место отношениям в своей жизни, несмотря на карьеру и другие дела, мужчины же по-другому относятся к расстановке приоритетов. Многие женщины думают, что именно она поможет ему, и благодаря ее поддержке мужчина сможет найти свое место и заняться своим делом. Но, к сожалению, это редко случается. Если мужчина живет в спешке и постоянно суетится, то и серьезные отношения вряд ли нужны ему на этом этапе. Поэтому его уравновешенность и стабильность по отношению к вам и к жизни в целом — залог начала серьезных отношений.

На него можно положиться в любой ситуации

Если мужчина серьезно настроен по отношению к женщине, то всегда с радостью и желанием будет для вас плечом, опорой и защитником. Сломанная машина, ссора с подругой, неудавшаяся поездка — здесь дело не в том, что вы не можете справиться с проблемами самостоятельно. Его помощь и поддержка важны для вас точно так же, как и для него. Поверьте, нет ничего приятнее для мужчины, чем быть «героем» для любимой женщины. Когда отношения действительно важны и значимы, он не откажется от планов в последний момент и сделает все, чтобы быть рядом. Да, есть люди легкие на подъем и небрежные по отношению к жизни, но даже для них наступает момент, когда желание взять ответственность за близкого берет верх.

Он хочет познакомить вас с семьей и друзьями и познакомиться с вашими близкими

Инициатива в отношении семьи и друзей — верный знак на пути к следующему шагу. Если мужчина хочет ввести вас в свой круг общения, то для него важно не только его присутствие в вашей жизни, но и более тесный контакт между вами и людьми, которые многое значат в его жизни. И речь идет не о двухминутном знакомстве, а о продолжительных беседах и совместном времяпровождении. Так же работает и обратная взаимосвязь: ваши семья и друзья интересуют партнера, он не только слушает ваши рассказы, но и первый спрашивает о них, а, возможно, и предлагает встречу. Ведь нет ничего приятнее, чем наблюдать, как ваши близкие налаживают контакт и хорошо ладят друг с другом.

Строит планы на будущее

Разговоры о будущем — не то, что может появиться в отношениях с первого же дня, и это абсолютно нормально. Со временем вы занимаете все более значимое место в его жизни, а значит, влияете и на планы. Обратите внимание на то, о каких именно планах идет речь — абстрактных и общих или о том, что реально и осуществимо в будущем. Возможно, именно своими планами он захочет удивить вас и показать, как много для него значат ваши отношения. И речь может идти не только о совместном отдыхе или походе в кино, но и о переезде, помолвке. Чем больше целей направлено на вас, тем желаннее для мужчины ваши серьезные отношения. Не забывайте, что и мужчинам важно видеть вашу реакцию на его предложения.

Ему важно слышать ваше мнение и советы

Сложное решение в жизни, затруднительная ситуация или бытовой вопрос — существует миллион причин, почему мужчине может понадобиться совет. Но если ему нужен именно ваш, то это показывает лишь важность и весомость вашего мнения. Совет можно просить и для того, чтобы стать ближе и узнать, как действительно человек смотрит на ту или иную вещь. Ведь строить серьезные отношения мужчина сможет только с женщиной, которой доверяет и к которой прислушивается.

Источник : https://otnosheniya.temaretik.com/2547174756465511231/

А вы знали об этом?

Презерватив – пресловутое «изделие № 2», изготовленное из натурального латекса – вообще непрочен по своей структуре. В нем имеются микропоры – маленькие отверстия размером по пять микрон, через которые может проникнуть не только сперматозоид (его размер три микрона), но и любая другая инфекция, особенно СПИД!

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