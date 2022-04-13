Почему на поминках едят только ложками: три версии отказа от ножей и вилок

Обычай использования только ложек на столе во время поминального обеда сложился очень давно, тогда еще не было вилок.

Это аргументирует применение только этих столовых приборов.

Некоторые блюда кушали руками, но со временем данный способ употребления пищи перестал использоваться.

Почему на поминальном столе находятся только ложки и нет вилок? Три версии отказа от вилок и ножей

Издавна было заведено поминать усопших с использованием ложки, тогда еще люди не изобрели острых приборов для приема пищи. Вилки были введены в использование при Петре I. Но народ принял их изначально без всякого удовольствия.

Поверье о службе Сатане

Люди не желали пользоваться вилками, потому что они имеют форму, схожую с хвостом черта. Из-за этого появилось поверье, что те, кто использует вили, являются слугами дьявола. Священники уверяли людей, что так считать нет никаких оснований, но их слова никто не воспринимал всерьез, ведь всех одолел страх перед вилками и сатаной.

Вилка сродни трезубцу дьявола. Страх «уколоть» умершего

Некоторые люди все же стали пользоваться вилками на поминках. Но таким образом трудно получалось употреблять кутью, она сыпалась мимо рта и тарелки. Ритуальная каша - главное блюдо на поминальном столе.

Во избежание ссор с родственниками

Люди опять отложили вилки в сторону. Тогда и возникло еще одно поверье: кто положит вилку в кашу с кутьей, может "уколоть" душу усопшего.

Данное суеверие основывается на якобы существующей связи острого внешнего вида этих столовых приборов и действий родственников. Тот, кто похоронил близкого, вскоре заведет речь о наследстве, религии либо политике, – это самые популярные темы, которые способны спровоцировать конфликт. В итоге могут случиться драки с травмами. Считается, что происходит это из-за присутствия на поминальном столе острых столовых приборов. Если бы их не было, то все пришедшие вели бы себя спокойнее.

Есть еще несколько причин, почему на поминках едят ложками?

Неудобство. При помощи вилки и ножа сложно съесть поминальные блюда - блины либо кутью. Если кто-то хотел сервировать стол со всеми столовыми приборами, то это пресекалось сразу же, так как считалось, что так можно потревожить покойника.

Риск потерять энергию. Люди верили, что по острому краю ножа и вилки уходит положительная энергия человека.

3 ложки кутьи. По обычаю на поминках требовалось обязательно съесть 3 ложки кутьи.

40 ложек. Еще сто лет назад возник обычай забирать ложку с поминок. Это был хороший знак, особенно на 40-й день. И звали по 40 человек, чтобы забирали 40 ложек.

По мнению эзотериков, вилки и ножи на поминках могут причинить боль душе покойного, потому что она еще путешествует на земле.

Другие приметы во время поминок

На поминках недопустимо чокаться. Звон стаканов сравнивают со звоном колоколов, а он способен прогонять духи. Поэтому и возникла традиция не чокаться на поминках, чтобы не изгнать с поминок душу умершего.

Нельзя говорить длительные тосты. Выпивают молча. Это делается в знак траура и в память об умершем.

Никто не одолжит на поминки мебель и посуду. Потому как забрав после их назад, можно притянуть в свой дом смерть.

Недопустимо на похоронах смеяться и распевать песни.

Тот, кто переступит через это правило, будет в будущем сам плакать от горя. Запрещено и сильно плакать за покойным. Так как его душа утонет в слезах.

Люди, которые верят в приметы, утверждают, что их соблюдение помогает душе умершего подняться на небо.

Мнение церкви

Священники утверждают, что в церковных предписаниях нет указаний по использованию столовых приборов на поминальном столе. Родные и близкие сами решают, какие приборы применять, и думать нужно в первую очередь не о суевериях, а о душе умершего. Во время поминок о покойном нужно говорить только хорошие слова и помолиться.

Источник : https://religiya.temaretik.com/2455221669082958307/

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