Полезные советы на все случаи жизни

Интернет-пользователи делятся полезными советами, которые могут пригодиться в самых разных сферах жизни.

Полезные советы на все случаи жизни (12 фото)


1. Чтобы улучшить вкус растворимого кофе и сделать его менее горьким, советуют размешать его, а затем убрать образовавшуюся пенку.

Полезные советы на все случаи жизни


2. Используйте триммер, чтобы сбрить с дивана все зацепки кошачьих когтей.

Полезные советы на все случаи жизни

 


3. Вместо того чтобы покупать новый освежитель воздуха, добавьте на старую ёлочку несколько капель эфирного масла. Это дешевле, прослужит дольше и насыщенность аромата можно "настраивать" самому.

Полезные советы на все случаи жизни


4. Нет запаху лука! Простой совет: подложите под разрезанную сторону бумажное полотенце, и оно будет впитывать запах.

Полезные советы на все случаи жизни


5. Как сохранять одинаковое расстояние строчки от края.

Полезные советы на все случаи жизни


6. Быстрый ремонт вьетнамка

Полезные советы на все случаи жизни


7. Используйте полиэтиленовую плёнку под крышку, чтобы плотно закрыть приправы, которые со временем затвердевают.

Полезные советы на все случаи жизни


8. Сверление без мусора с помощью стикеров

Полезные советы на все случаи жизни


9. Как снять крышку, не держа её на столе

Полезные советы на все случаи жизни


10. Чтобы лечь в наушниках, используйте подушку для путешествий

Полезные советы на все случаи жизни


11. Детские футбольные ворота можно использовать для других целей

Полезные советы на все случаи жизни


12. Как согреть ножки малыша во время прогулки

Источник : https://udivitelnoe.temaretik.com/2356729507486108202/

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