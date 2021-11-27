Полезные советы на все случаи жизни

Интернет-пользователи делятся полезными советами, которые могут пригодиться в самых разных сферах жизни.







1. Чтобы улучшить вкус растворимого кофе и сделать его менее горьким, советуют размешать его, а затем убрать образовавшуюся пенку.







2. Используйте триммер, чтобы сбрить с дивана все зацепки кошачьих когтей.







3. Вместо того чтобы покупать новый освежитель воздуха, добавьте на старую ёлочку несколько капель эфирного масла. Это дешевле, прослужит дольше и насыщенность аромата можно "настраивать" самому.







4. Нет запаху лука! Простой совет: подложите под разрезанную сторону бумажное полотенце, и оно будет впитывать запах.







5. Как сохранять одинаковое расстояние строчки от края.







6. Быстрый ремонт вьетнамка







7. Используйте полиэтиленовую плёнку под крышку, чтобы плотно закрыть приправы, которые со временем затвердевают.







8. Сверление без мусора с помощью стикеров







9. Как снять крышку, не держа её на столе







10. Чтобы лечь в наушниках, используйте подушку для путешествий







11. Детские футбольные ворота можно использовать для других целей







12. Как согреть ножки малыша во время прогулки

Источник : https://udivitelnoe.temaretik.com/2356729507486108202/

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