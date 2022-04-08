Почему брак по расчёту надёжнее, чем брак по любви

Писателю-юмористу К. Мелихану принадлежит фраза: «Многие женятся по любви, потому что не имеют возможности жениться по расчету». Но на самом деле только 40% женщин решились бы на создание семьи без любви.

Почему общество воспринимает брак по расчету, как что-то негативное? Каковы цели таких союзов? Можно ли в них обрести счастье? Давайте разбираться.

Цели брака

Размышляя о супружестве, мы фокусируемся на общепринятой причине вступления в брак — желании связать судьбу с любимым человеком, создать ячейку общества и так далее. А ведь на самом деле все не так однозначно. Бракосочетание может решить множество самых разных проблем. Соответственно, его цели могут быть разными:

рождение и воспитание детей;

желание избежать одиночества в пожилом возрасте;

репутационные или политические выгоды;

упрощение бюрократических процедур;

получение статуса женатого человека;

религиозные мотивы, дань традициям.

Решившись заключить брак с одной из вышеописанных целей, человек должен все тщательно планировать и взвешивать. Ему нужен четкий план с распределением функций и ролей в будущей семье. И при таком подходе шансов достичь желаемого результата намного больше, чем в браке по любви. Потому что основа последнего — чувства.

Расчет — это плохо?

А они крайне изменчивы.

Неоднозначное отношение к союзам без любви пошло от трактовки слова «расчет». В его корне — счет, считать, что вызывает ассоциацию со звоном блестящих монет. А значит, в сути брака по расчету может быть только финансовая выгода.

Выходить замуж за мешок с деньгами — порицаемое обществом действие. Но это всего лишь один из вариантов расчета.

Как мы писали выше, цели у брака могут быть разными.

Давайте рассмотрим пример: женщина ждет принца на белом коне. Вокруг вьются хорошие мужчины, но сердце ни к кому не лежит. Вроде и хорошо, что не морочит никому голову. Но длительные поиски любви отдаляют ее от мечты — создать семью, родить ребенка, потому что пресловутые часики тикают… Так может оптимальный для нее выход — заключить брак по расчету? С человеком, который разделяет ее жизненные ценности и интересы, с равным по материальному и социальному уровню.

Может ли брак по расчету стать браком по любви и наоборот

Далеко не у всех пар романтические чувства возникают на старте отношений. Иногда дорога к любви занимает годы. Люди «притираются» друг к другу, раскрываются, демонстрируют себя в разных ситуациях. Но что если какие-то обстоятельства заставляют их оформить брак? Тогда мы получаем один из типичных случаев, когда любовь возникает позже создания семьи.

Отличная иллюстрация зарождения любви после женитьбы по расчету приведена в книге Ю. Сысоевой «Записки попадьи». Там описан способ заключения браков между будущими священниками и матушками. Ученикам духовной семинарии перед принятием сана нужно жениться, иначе придется уйти в монахи либо принять целибат.

К 4-му курсу парень должен определиться с избранницей, но выбирать приходится почти наугад, ведь в окружении не так много достойных невест с православным воспитанием. Обычно это ученицы регентских классов или иконописных мастерских при семинарии. Руководствуется будущий жених именно расчетом, потому что возможности хорошо узнать и полюбить невесту у него нет.

Любовь в таких семьях приходит со временем. Общая миссия (служение Богу), единые культурные ценности и социальные нормы становятся почвой для возникновения теплых чувств и особой гармонии в их отношениях.

Обратная трансформация

28% браков держатся на любви, 19% — на детях, 17% — на деньгах, 17% — на привычке, 7% — на дружбе, 3% — на безысходности, а остальные 9% — на других факторах.

Но каковы были изначальные мотивы заключения этих союзов? Ведь часто бывает так, что брак по любви превращается в брак по расчету. Чувства угасли и включилось рацио: одни живут ради детей, другие просто дружат, а третьи держатся за квартиру и материальный статус. Поэтому обратная трансформация не просто возможна, а остается наиболее вероятным исходом большинства браков. Ведь любовь до гроба — звучит красиво, но в реальности встречается не так уж часто.

Плюсы и минусы браков по расчету

Как говорила Люся Виноградова из к/ф «Самая обаятельная и привлекательная», «... по расчёту очень даже можно; лишь бы расчет был правильный». А чтобы не просчитаться, нужно понимать преимущества и недостатки такого формата семейных отношений.

Плюсы браков по расчету:

✓ Меньше бытовых и финансовых трудностей.Вступая в брак, люди заранее договариваются, сколько времени, сил и денег будут вкладывать в семью. На холодную голову это обсуждать лучше, поскольку ничто не мешает задавать неудобные вопросы и отстаивать свои интересы.

✓ Оценка избранника, как правило, адекватная.Влюбленная женщина превозносит мужчину, а потом болезненно переносит разочарование. Женщина, которая изначально не влюблена, смотрит на человека без романтической дымки. Видит его достоинства и недостатки. Это помогает сделать осознанный выбор спутника жизни.

✓ Все гораздо проще.Брак по расчету — это сделка, в которой оговорены важные моменты, то есть поводов для ссор сравнительно меньше, чем у тех, кто женился по любви.

Минусы:

✓ Есть риск просчитаться.Даже брачный договор не застрахует от случайностей. Например, партнер через несколько лет может встретить настоящую любовь и уйти от жены. Хотя от этого не защищены и союзы, построенные на чувствах.

✓ Больше измен.Между людьми нет сильного притяжения, поэтому вероятность адюльтера выше.

✓ Не всем подходит. Такой формат отношений неинтересен чувствительным, сентиментальным натурам. Даже если они решатся на женитьбу по расчету, то будут несчастны.

Почему брак по расчету надежнее, чем по любви

Фундамент классического брачного союза — любовь. Но это очень шаткая основа для длительных отношений, потому что со временем романтическая дымка рассеивается. И если за это время не возникли другие чувства — эмоциональная близость, доверие, желание опекать — развод неизбежен.

Гораздо более надежный базис для построения семьи — общность интересов, целей и планов на жизнь. А также интеллектуальное, материальное и социальное равенство. Но чтобы построить крепкий и долговечный союз, нужно принять определенные правила игры, взвесить все «за» и «против», избавиться от завышенных ожиданий.

На чем же строятся браки по расчету: