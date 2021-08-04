Как русофобия убивает Грузию ...

Портал «Бдительность» представляет своим читателям новый проект Федерального агентства новостей: «Русофобия убивает». Данный проект призван показать всему миру последствия русофобии, которую практикуют в некоторых странах недальновидные политики. Недальновидные — потому что русофобия всегда приводит к одному результату, снижению или даже падению темпов развития национальной экономики, и как следствие, к обнищанию населения. Мы расскажем об этих последствиях на конкретных примерах. Сегодня это будет Грузия — страна, которая сравнительно недавно была кавказской витриной советской империи.

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До распада СССР Грузия была самой богатой республикой из расчета на душу населения. В среднем, грузины потребляли в три раза больше, чем производили. Фактически, Грузию кормили и содержали за счет союзного бюджета. Поэтому независимость страны не привела к процветанию, напротив, уровень жизни населения упал в несколько раз.

«После распада СССР наше население составляло около 5,5 млн человек. А сегодня, только по официальным данным, это 3,5 млн человек. Но я думаю, что это неправда — в реальности не более 2,5 миллионов человек сейчас живет в стране», — признается политолог и дипломат Гамлет Чипашвили.

В 1992 году президент Грузии Звиад Гамсахурдиа ввел запрет на торговлю Грузии с Россией.

И в том же году объем грузинского промышленного производства сократился на 40%.

Конфликт с Абхазией и Осетией снизил поток туристов из России до нуля. Средняя реальная зарплата упала в 10 раз, началась массовая эмиграция населения в Россию и в страны Евросоюза. Из страны бежало более миллиона человек. Суммарное падение ВВП Грузии (на 72%) за период рецессии было наибольшим среди республик бывшего СССР.

«Когда народ поймет, что он может просто вернуться в темные времена тбилисской войны и переворотов 1999-го года, а за этим могут последовать и другие шаги. Не будем забывать, что основными инвесторами в энергетике и стратегических областях грузинской экономики, держателями является российский бизнес, государственный и частный. Далеко идти не надо, единственным поставщиком зерна, то есть хлеба в Грузию является Российская Федерация. Российская Федерация может просто сказать: «У нас не хватает запасов» и прекратить этот контакт. То есть мы можем остаться в темноте, голоде и холоде. Посмотрите, резко выросла цена на медикаменты, люди не могут, покупают поштучно уже лекарства, по одной таблетке и то не всегда могут себе это позволить. Весь пакет, весь потребительский пакет, все резко подорожало. А как подорожал бензин, горючее. То есть все зависит от России», — подчеркивает политолог Арно Хидирбегишвили.

История ничему не учит. В июне 2019 года инспирированный националистами скандал с российской делегацией на проходившей в Тбилиси Межпарламентской ассамблее православия стал поводом для антироссийских уличных акций и резких выступлений в прессе.

В ответ на антироссийские заявления Россия отменила авиасообщение с Грузией. Российские туристы, только недавно привыкшие отдыхать в этой стране и устремившиеся туда потоком в несколько сотен тысяч человек в год, отменили бронирование отелей. Пляжи, отели и кафе в разгар сезона немедленно опустели.

«Люди живут за счет перечислений из Российской Федерации. Люди берут кредиты в банках, открыли здесь гостиницы, рестораны, магазины. Появились гиды, туризм. Все сделано, в основном, под российских туристов. Грузины продают свое вино и сельхозпродукцию в Россию. У грузин там миллионная диаспора, люди, которые зарабатывают и пересылают деньги сюда. Гуманитарные контакты. И они увидели, что все это они могут потерять. Из-за чего? Из-за политических каких-то амбиций группы людей. И вот настанет тот момент, когда народ, а главари определятся по ходу, уже сам сметет и эту власть, и оппозицию», — убежден Арно Хидегарбишвили.

Мнение политолога разделяет и глава Центра глобальных исследований Нана Девдариани.

«Сегодня все в Грузии понимают — туристический сезон — 2019 рухнул, окончательно и бесповоротно. Это значит, что тысячи и тысячи людей недовольны. Причем они не просто недовольны, они оказались в бедственном положении. Очень многие из них, почти все, взяли перед сезоном кредиты в банках, и эти кредиты надо оплачивать, а туристов нет. Это означает огромный минус Бидзине Иванишвили и его партии «Грузинская мечта», что есть масса недовольных людей», — отмечает Девдариани.

Главная причина нынешней заморозки отношений между двумя странами — русофобия. Этот тренд принялся насаждать в стране еще первый президент независимой Грузии Звиад Гамсахурдия, потом эстафету у него перехватил Михиал Саакашвили. Ныне русофобия искусственно насаждается в стране западными деятелями из различных НКО, «благотворительных» и «творческих» фондов, многие из которых аффилированы со структурами американского миллиардера Джорджа Сороса. По словам политологов, таких фондов на территории нынешней Грузии зарегистрировано более двух сотен.

«Безусловно, без всяких сомнений сотрудничество Грузии с Америкой принесло только горькие плоды. За эти 30 лет программы политики, которые приходят из США погубили Грузию полностью», — заявляет лидер партии «Нейтральная Грузия» Валерий Кварацхелия.

Современная Грузия, отвернувшись от России и взяв курс на Евросоюз и НАТО, потеряла гораздо больше, чем получила взамен от своих западных партнеров. Высокая безработица, отсутствие промышленности и современного сельского хозяйства, постоянный отток населения в другие страны неуклонно превращают Грузию в «страну третьего мира». Более того, Америка и ее европейские партнеры стремятся отнять у маленького государства даже те скромные достижения, которые появились у него в последние годы благодаря сотрудничеству с Россией, в частности — развивающийся туристический бизнес.

В беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей политолог и дипломат Гамлет Чипашвили поделился своим видением ситуации.

ФАН: Можно ли сказать, что следование в фарватере экономической политики Соединенных Штатов принесло Грузии счастье и процветание?

Г. Ч.: Естественно, нет. Тот факт, что сейчас Грузия находится в такой бедственной ситуации в экономическом и социальном плане — это большая заслуга американцев. Но когда я смотрю на сегодняшних грузинских политиков, политологов, журналистов, я не могу утверждать, что мы хоть что-нибудь поняли. Похоже, многие люди не поняли абсолютно ничего.

ФАН: А что принесло Грузии тесное сотрудничество с Америкой, какие плюсы и минусы?

Г. Ч.: Плюсов, в общем-то, никаких. «Плюсы» — это то, что мы кричим каждый день, что «наша дорога в сторону НАТО и в Евросоюз», и что «если не сегодня, то завтра мы обязательно будем членами этих структур». Если кто-то может назвать это плюсом, то это — плюс. Больше ничего. А минусы — это вся наша сегодняшняя жизнь: безработица, полная деиндустриализация, низкое соцобеспечение и т.д. И самая большая проблема в том, что будет завтра.

ФАН: А для чего Америке держать Грузию слабой в экономическом плане?

Г. Ч.: Потому что, когда ты голодный, тобой легче управлять. Когда ты сытый, ты начинаешь думать о других вещах. Народ думает о хлебе насущном.

В 2018-м году уровень безработицы среди трудоспособного населения Грузии, только по официальным данным, составлял 16,9 %. Безработными являлись 28,8 % горожан, 29,6 % — жителей Тбилиси. Однако неофициальные цифры — еще больше. Согласно социологическому исследованию, проведенному в начале 2018 года, 73% опрошенных грузин назвали себя незанятыми. Из незанятых 41% заявил, что они безработные, 25% — пенсионеры, желающие устроиться на работу. Проблемы с занятостью в Грузии отметил 81% опрошенных.

«Многие говорили, что у нас еще ничего, у нас есть «Боржоми», чай, субтропики, вот это все нас прокормит. Да, прокормили и «Боржоми» и чай и субтропики, но только 5% населения. Я же говорила про «Великолепную семерку». У нас же все думали, что при капитализме они все будут капиталистами, а то, что основная масса — это пролетарии и небольшой процент капиталистов, это им в голову не пришло. Я часто пересматриваю работы Сталина и Ленина, отчасти Маркса и Энгельса. Я просто поражаюсь, сколько там правды. Как в шутке последнего времени: «Оказывается в газете «Правда» писали правду». Смешно, но так», — заключает Нана Девдариани.

В сегодняшней Грузии нет работы. У массы граждан нет денег даже на самую скромную жизнь. Тысячи пенсионеров получают мизерные пенсии, они вынуждены либо тяжело работать, либо мечтают устроиться хоть на какую-то работу. И вот в такой ситуации грузины умудрились потерять основной источник доходов для десятков тысяч граждан — российских туристов. Больше того, на горизонте маячит и потеря российского рынка для сбыта миллионов бутылок вина и минералки. Власть потакает русофобии, а русофобия убивает и экономику, и население.

«Это уже давно продолжается. Власть, которая сменила «Национальное движение» в 2012-13 годах, повела себя очень пугливо. И, когда власть робеет, усиливается деструктивная оппозиция. Еще в 2013-14 годах начали на улицах срывать «георгиевские ленточки» с российских туристов, была такая специальная группа людей. И тогда я предупреждал власти, что это не просто там кому-то ленточка не нравится, это — саботаж в отношении туризма. Это делалось для того, чтобы грузинская экономика не подпитывалась из России, чтобы не нормализовались эти отношения. Вообще, если кто-то хочет, чтобы Грузия не зависела от российской экономики… ничего плохого в этом нет. Но надо исходить из объективных реалий, и ни в коем случае не надо искусственно рвать связи. Это естественно, что Грузия зависит от российского рынка сбыта, от российского рабочего рынка, от российского туристического сектора. Это естественно, и нельзя идти против природы», — добавляет глава грузинского «Института Евразии» Гулбаат Рцхиладзе.

Корреспонденты ФАН смогли воочию убедиться — даже в столице Грузии царит абсолютная разруха. По соседству со стеклянными мостами и офисами государственных служб находятся старые, крайне запущенные жилые кварталы — с разваливающимися домами, бревенчатыми сараями и «удобствами» во дворах. Оптимистичные грузины предпочитают подавать все это туристам как «местную экзотику», образчики своеобразного «грузинского духа». Но от этого духа несет нищетой и антисанитарией.

По мнению большинства политологов, Грузия сегодня крепко застряла в руках своих геополитических партнеров — Америки и Евросоюза. Чиновники из Брюсселя и Вашингтона чутко контролируют каждый шаг, каждое движение грузинской власти и общества.

«Американцы назначают здесь министров, под их инициативой составляются списки кандидатов в партии, которые имеют «проходные баллы» в парламент. Они лично диктуют, кто будет и кого не будет в списке и т.д. Ситуация здесь такая, что американцы в Грузии могут все», — рассказывает Гамлет Чипашвили.

Последние события в Тбилиси, направленные на прямое обострение отношений с Россией, уже вызвали в душах сотен тысяч грузин понимание того, что главная цель «геополитических друзей» Грузии — обречь ее на экономическое, социальное прозябание. Это вызывает неприкрытое раздражение у граждан. Все больше жителей страны готовы потребовать от власти более тесного сотрудничества с Россией. И весь вопрос в том, когда эта масса народного недовольства и прозрения вырвется, наконец, наружу.

«А что мы добились этой акцией? Чего они добились, протестанты, подумает народ? Вернули Абхазию и Южную Осетию? Неужели российские базы испугались нас, и вышли оттуда? Нет. А что мы потеряли? Мы потеряли все. И вот, придя домой, грузинский обыватель, и, посмотрев в глаза голодного ребенка, которому он не может просто кусок хлеба принести, не говоря уже о мороженом, он примет адекватные шаги. Это случится обязательно», — подчеркивает политолог Арно Хидирбегишвили.

Авторы: Василий Таран и Игорь Петрашевич (корреспонденты ФАН в Тбилиси)

Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

В этом отношении заслуживают внимания слова телеведущего Михаила Кожухова, который недавно заявил, что стыд для Отечества, когда оно ведет себя по отношению к Грузии, как дворовая шпана! Несмотря на то, что я сам грузин, мне трудно согласится с господином Кожуховым ! На мой взгляд, руководство Грузии, как и руководство многих постсоветских стран, должны наконец-то понять, что неэтично и, главное, небезопасно обеспечение собственной безопасности за счёт ослабления безопасности соседней страны, тем более, если эта страна - великая держава, как Россия.

Этим «политикам» трудно понять , что если не будет ДЕРЖАВЫ РОССИЙСКОЙ , не будет и России , территория и ресурсы которой уже давно не дают покоя западным «борцам за демократию», которые используют Грузию и бывшие постсоветские страны для противодействия с Россией ! К сожалению, многие недальновидные политики в Грузии не могут понять простой истины , что Россию не может не беспокоить перспектива размещения баз НАТО непосредственно на территории пограничного с ней государства.Они не осознают ,что бессмысленное стремление в НАТО стало основной причиной потери грузинских территорий, а уровень достигнутой независимости Грузии достаточно сомнителен.

К сожалению, многие мои соотечественники не могут понять простой истины, что Грузия уже давно не является независимым государством и вряд ли в ближайшее время им станет. В прошлые же века, когда она была, казалось бы, независимой, её ослабляли постоянные захватнические и междоусобные войны и если бы не Георгиевский трактат, то впоследствии Грузию покорил бы или Запад, или её мусульманизировала бы Турция, Иран и т. д. В этом отношении грузины должны быть благодарны России за свое спасение от мусульманских завоевателей и тем самым сохранение своей веры и, конечно, от западных поработителей, которые благодаря своей жестокой колониальной политике полностью разграбили бы и уничтожили бы Грузию, превратив её территорию, скорей всего , в транзит для поставок наркотиков (вспомните колонизацию, например, англичанами Америки, Индии и опиумные войны в Китае)!

Конечно, присоединение Грузии, в первую очередь, было выгодно России, поскольку ей необходим был надёжный геостратегический плацдарм на Кавказе. Именно геостратегическое положение Грузии, которое притягивало мировые державы, явилось основной причиной потери своей независимости, как раньше, так и сейчас! Таким образом, судьба Грузии исторически уже была предрешена благодаря её географическому положению и поэтому трудно согласиться с некоторыми нерадивыми историками, которые выражают своё недовольство в связи с воссоединением в прошлом Грузии именно с Россией.

Они никак не могут понять простой истины, что Россия, как Великая Держава, не позволила бы и не позволит никогда, чтобы территорию Грузии под предлогом сотрудничества использовали враги России для военного противостояния с ней. Именно это стало основной причиной потери территорий как в Грузии, так и в некоторых постсоветских республиках, на которых российские власти любыми способами были вынуждены разместить военные базы , чтобы создать барьер для размещения в этих странах баз НАТО.

Безусловно, так поступила бы любая мировая держава, поскольку в современном мире доминируют только геополитические интересы (это давно уже не секрет для здравомыслящих людей). Всё предельно просто! В современном мире идёт обыкновенная борьба за сферы влияния, ничего общего не имеющая с борьбой за торжество демократии.

Многие мои соотечественники не могут понять простой истины , что без дружеских отношений с Россией грузинскому народу не встать на ноги, поэтому вектор нашей политики, на мой взгляд, должен быть направлен больше на восток, чем на запад. Грузинский народ в результате насильственного насаждения виртуальной демократии фактически обнищал и никогда еще не испытывал такой нужды, как сейчас. Население Грузии хоть и поздновато , но все-таки прозревает, однако вызывает недоумение тактика некоторых грузинских политиков, которые стремятся воспитать молодое поколение в духе ненависти к россиянам , внушая им, что русские являются самыми жестокими поработителями в мире.

Несомненно, если сравнивать , например , грабительскую деятельность английского наместника в Индии с деятельностью царского наместника на Кавказе графа Воронцова, который сделал так много для развития грузинской культуры, то надо быть просто отщепенцем , чтобы не видеть этой вопиющей разницы. Интересно, существует ли в мире страна, подобная Грузии, в которой якобы порабощенный народ в эпоху развитого социализма жил лучше и богаче своих«поработителей»?

Вместе с тем мне не хотелось бы , чтобы традиции наших предков были вытеснены лицемерной и лживой западной идеологией, которая пропагандирует гомосексуализм и лесбиянство , неуважение к старшим , абсурдные юридические законы,попирает семейные ценности и т. д.. Для меня , например , большая честь, что фамилия Хидирбегишвили из древнего грузинского рода князей Амилахвари помещена в геральдическом издании «Дворяне Российской Империи» !

Уважаемые друзья! Даже если Грузия вступит в ЕС (что в ближайшее время довольно сомнительно ), мы все равно не станем полноценными европейцами. Одновременно с этим само членство в этой международной организации для такого развивающегося государств, как Грузия, не является обязательным условием экономического роста. Именно поэтому важным и полезным для Грузии, несомненно, будет сотрудничество не только с Западом, но обязательно и с Россией, которая, кстати, в отличие, например, от англосаксов, умеет ценить доброе к себе отношение и быть за него благодарной!Именно поэтому я больше чем уверен , что рано или поздно мы вновь станем добрыми соседями и будем дружить, как наши предки !

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

Источник : Федеральное агентство новостей (ФАН)

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