Как сейчас живет и выглядит родная внучка Сталина. И почему она не любит своего деда

Крис Эванс - именно так сейчас зовут внучку легендарного советского вождя Иосифа Сталина. При рождении девушка получила имя Ольга, но сразу же сменила его, как только представилась такая возможность.



Крис - дочь Светланы Аллилуевой и ее третьего супруга, с которым женщина познакомилась после побега из СССР в США. Большую часть сознательной жизни женщина провела в Америке и на Западе. Как и у ее матери, к СССР и знаменитому деду у Крис сформировалось определенное отношение.

Женщина считает, что именно дед виноват в разрушенной личной жизни ее матери. Себя Крис считает "узницей своего деда". Она рада, что появилась на свет чуть более свободным человеком, чем ее мать. За Крис не тянется такая вереница наследства Иосифа Сталина, как когда-то тянулась за Светланой.



Крис обладает достойным образованием, она обучалась в Кембридже.

Свои детство и юность Крис вспоминает в постоянных переездах. Она неоднократно писала в своих постах о том, как им приходилось скрываться даже в США, постоянно меняя место жительства. Светлана проживала на территории Штатов под другим именем. За это Крис еще больше злится на деда, и считает свою жизнь несправедливой.



Больше всего из жизни Эванс шокирует ее внешний вид.

Женщине 50 лет, а все ее тело украшают огромные татуировки. Она объясняет это увлечениями восточной философией и исповеданием буддизма.



В Штатах Крис поддерживает достойный уровень жизни. Женщина является владелицей магазина антикварных вещей и одежды в стиле ретро. Бизнес приносит Эванс достойную прибыль, которой хватает на то, чтобы покрыть все расходы.

Крис никогда не говорила о том, где похоронена ее мать. Женщина настаивает, что эта информация должна навсегда остаться в секрете от широкой общественности, потому что так хотела Светлана. Мать Крис всю жизнь стремилась к свободе, и Эванс считает, что хотя бы после ухода из жизни она ее по-настоящему заслужила.



Эванс не стесняется высказывать свою точку зрения на советскую политику и открыто признавать свое негативное отношение к деду. Внучка просто терпеть не может своего знаменитого деда. Крис считает, что Иосиф Сталин был очень страшным человеком, и искренне сочувствует своей матери, которая долгие годы была вынуждена оставаться рядом с ним.

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Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Однозначно, если бы палач народов Сталин в свое время увидел бы вот такую разукрашенную внучку, точно получил бы преждевременный инфаркт!

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