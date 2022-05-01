10 самых страшных так и не раскрытых тайн истории

Всевозможные загадки и тайны преследуют нас в снах и подстегивают наше воображение наяву. Нераскрытые убийства, чудовищные злодеяния, так и оставшиеся без "автора" - все это пугает и завораживает. Иногда тайны столь масштабны и странны, что вызывают панику или любопытство у населения всей огромной страны или даже по всему миру! 10 таких тайн, которые так и остались нераскрытыми и не дадут вам покоя - в этом посте.
10. Убийства на ферме Хинтеркайфек
Убийства на ферме Хинтеркайфек произошли в 1920-х годах: семья из пяти человек, жившая на ферме, была зверски убита мотыгой. За несколько дней до этого семью покинула служанка, утверждая, что дом населен привидениями. Семья обнаруживала странные следы на снегу, пропажу вещей или, наоборот, появление предметов, которые никогда никто не покупал. Они наняли новую служанку, после чего в течение долгого времени никто о них не слышал. Когда сосед зашел проведать их, он обнаружил только трупы. Предполагается, что убийца жил в их доме и ел их еду целыми днями после убийства. Более того, похоже, что он жил на чердаке и наблюдал за семьей в течение целых месяцев до случившегося. В любом случае, ничего определенного об этом убийстве по-прежнему сказать нельзя.
9. Человек в железной маске
В 1703 году загадочный человек умер в французской тюрьме - Бастилии. В течение четырех лет заключения его вынуждали носить маску на лице (предполагается, что она была бархатная, но позднейшие легенды превратили ее в железную); в конце концов узник скончался, и его личность так и осталась загадкой. До заключения в Бастилии в течение 35 лет он находился в разных тюрьмах мира, и его лицо точно так же скрывалось от тюремщиков и других заключенных. Другие узники вспоминали, что стража была готова убить его, если он пытался снять маску. В официальной документации он упоминался лишь под порядковым номером, без имен. Хотя существует фильм о человеке в железной маске, на самом деле мы не знаем, кто скрывался под ней; это настоящая загадка.
8. Таблички Тойнби
Представьте, что на улице вы видите странную табличку, сделанную из вещества, явно выделяющегося на фоне асфальта. Табличка выглядит как находящаяся в асфальте давно, но ни один из жителей района не может рассказать вам, как она тут появилась. Текст на табличке гласит: "Идеи Тойнби в 2001-ом Кубрика оживят мертвых на планете Юпитер". Кроме того, на ней содержится гневная обличительная речь в адрес еврейской общины. Затем представьте, что вы видите такие таблички с упомянутым текстом в разных вариациях по всему городу. Это произошло с журналистом Биллом О'Рейли из Филадельфии. Он начал добавлять таблички в онлайн-базу данных; их было найдено 130, и пока не имеется ни малейших предположений о том, как они появились.
7. Рукопись Войнича
В 1600-х гг. человек по имени Георг Бареш, живший в Праге, послал своему другу Афанасию Кирхеру, жителю Рима, книгу, иллюстрированную замысловатыми рисунками и полную непонятного текста. Он просил друга помочь ему с переводом книги, но понять язык книги Кирхеру не удалось. На иллюстрациях удалось расшифровать изображения цветов, растений, рецептов, звездных карт и многого другого, включая известные на Земле растения и космические события, однако языка книги не понимал никто. 400 лет спустя мы все еще не знаем, что было написано в манускрипте Войнича, и это пугает. Как может исчезнуть целый язык, у которого имелась даже письменность?
6. Исчезновение экипажа лодки "Сара Джо"
Почти 40 лет назад пять человек отправились рыбачить на маленькой лодчонке под названием "Сара Джо". Вдруг разразился неожиданный шторм, и экипаж исчез - предположительно все они утонули. На Гавайских островах в окрестностях рыбалки не было обнаружено никаких признаков их присутствия. Тем не менее, история возымела продолжение: спустя 10 лет "Сара Джо" была обнаружена более чем в 3000 км от предполагаемого места крушения, на Маршалловых островах. Там же была найдена могила одного из пятерых человек - Скотта Мурмена. Самое странное в этом то, что остров уже прочесывали, и на нем не было ни корабля, ни могилы. Хотя предполагается, что Мурмена нашел и похоронил рыбак-браконьер, даже в этом случае возникает вопрос: до Маршалловых островов лодка могла бы добраться, учитывая расстояния в этом районе, всего за три месяца. Где же она была все эти 10 лет?
5. Антикитерский механизм
Древние греки были изобретательными ребятами; благодаря им мы получили большую часть современных знаний. Однако один из древнегреческих артефактов - Антикитерский механизм - стоит в ряду изобретений древних греков особняком. Он был открыт в 1900 году, и более 100 лет потребовалось, чтобы разгадать его загадку. Части его были собраны вместе, и выяснилось, что механизм, напоминающий часы, мог сообщать владельцам о точном астрономическом времени. Его сконструировали в период с 200 по 100 г. до н. э. Ни одного греческого артефакта подобного уровня сложности в эллинистической культуре не обнаружено. Мы думаем, это все инопланетяне!
4. Рождественский пожар
За день до Рождества в 1945 году дом семьи из семи человек внезапно загорелся. Глава семейства в порыве спасти детей, спавших на чердаке, в отчаянии искал лестницу. Лестница исчезла. Он попытался подогнать свой грузовик к дому, чтобы забраться на чердак с него, но машина не завелась. Пожарная станция не ответила на его звонки, и никто не пришел на помощь даже спустя часы. После пожара даже тела детей не были обнаружены - они, как утверждали власти, видимо, сгорели дотла, но шокированные родители отказались верить, что их дети погибли, так как тел найдено не было. Пара никогда не прекращала надеяться, и, когда по их адресу пришло странное письмо без обратного адреса - они думали, что письмо написал их сын Луис. Они немедленно наняли частного детектива, но вскоре он пропал, и никто больше ничего о нем не слышал. Никаких зацепок, позволяющих выяснить, что случилось на самом деле, так и не обнаружилось.
3. "Библейский Джон"
"Библейский Джон" был анонимным серийным убийцей из Шотландии. В 1969 году он убил трех женщин: у всех троих были менструации, они были молодыми матерями и ушли, оставив детей мужьям, на танцы в центре города. Каждая из них была изнасилована и затем удушена чулками; трупы убийца оставлял неподалеку от домов жертв. После третьего убийства убийца исчез бесследно, не оставив никаких улик. Больше о нем никогда не слышали. Свое прозвище "Библейский Джон" получил из-за своей страсти цитировать Библию, о которой говорил свидетель третьего убийства.
2. Находки человеческих ступней в море Селиш
С 2007 года у берегов моря Селиш в канадской Британской Колумбии было обнаружено 13 человеческих ступней. Никаких сведений о их владельцах и о том, почему ужасные находки появлялись в одном и том же месте, собрать не удалось. Последняя ступня была найдена в феврале 2016 года и, похоже, находилась в воде более трех лет. Вокруг этих событий построено множество теорий - от версии о разлагающихся в океане телах до предположениях о существовании таинственного серийного убийцы.
1. Черный Георгин
В 1947 году Элизабет Шорт жила в Лос-Анджелесе и пробовала попытать счастья в Голливуде. Когда ей было 22 года, она работала простой официанткой, но так и не совершила своего большого прорыва: к сожалению, она была убита - и стала жертвой одного из самых известных нераскрытых преступлений. Ее тело было рассечено надвое и расчленено, вся кровь выкачана, были удалены наружные и внутренние половые органы, а также соски. Рот ее был изуродован "улыбкой Глазго" - от уголков рта и почти до ушей ее щеки были иссечены. Тело бросили на заброшенной парковке. Недавно расследование по делу было возобновлено благодаря показаниям Джорджа Хилла Ходела, который, по его словам, близко знал девушку, известную под прозвищем "Черный Георгин" (впрочем, лос-анджелесская полиция не раз заявляла, что пресса придумала эту историю только для того, чтобы «поярче» назвать дело об убийстве в своих статьях; в пользу этого говорил и тот факт, что люди, знавшие Шорт при жизни, никогда не слышали о таком её прозвище).
Источник : https://mistika.temaretik.com/2469204736161090284/
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