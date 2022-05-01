10 самых страшных так и не раскрытых тайн истории

Всевозможные загадки и тайны преследуют нас в снах и подстегивают наше воображение наяву. Нераскрытые убийства, чудовищные злодеяния, так и оставшиеся без "автора" - все это пугает и завораживает. Иногда тайны столь масштабны и странны, что вызывают панику или любопытство у населения всей огромной страны или даже по всему миру! 10 таких тайн, которые так и остались нераскрытыми и не дадут вам покоя - в этом посте.

10. Убийства на ферме Хинтеркайфек

Убийства на ферме Хинтеркайфек произошли в 1920-х годах: семья из пяти человек, жившая на ферме, была зверски убита мотыгой. За несколько дней до этого семью покинула служанка, утверждая, что дом населен привидениями. Семья обнаруживала странные следы на снегу, пропажу вещей или, наоборот, появление предметов, которые никогда никто не покупал. Они наняли новую служанку, после чего в течение долгого времени никто о них не слышал. Когда сосед зашел проведать их, он обнаружил только трупы. Предполагается, что убийца жил в их доме и ел их еду целыми днями после убийства. Более того, похоже, что он жил на чердаке и наблюдал за семьей в течение целых месяцев до случившегося. В любом случае, ничего определенного об этом убийстве по-прежнему сказать нельзя.

9. Человек в железной маске

В 1703 году загадочный человек умер в французской тюрьме - Бастилии. В течение четырех лет заключения его вынуждали носить маску на лице (предполагается, что она была бархатная, но позднейшие легенды превратили ее в железную); в конце концов узник скончался, и его личность так и осталась загадкой. До заключения в Бастилии в течение 35 лет он находился в разных тюрьмах мира, и его лицо точно так же скрывалось от тюремщиков и других заключенных. Другие узники вспоминали, что стража была готова убить его, если он пытался снять маску. В официальной документации он упоминался лишь под порядковым номером, без имен. Хотя существует фильм о человеке в железной маске, на самом деле мы не знаем, кто скрывался под ней; это настоящая загадка.

8. Таблички Тойнби