Муж врет постоянно по мелочам: что делать в такой ситуации

Что делать, если муж постоянно врет?

Как справиться с патологической ложью, можно ли изменить поведение своего партнера раз и навсегда?

В этой статье собраны различные рекомендации психологов и полезные советы.

Деструктивное отношение

Эмоционально деструктивные отношения не могут привести ни к чему хорошему. Невозможно строить совместное будущее и семью с человеком, который постоянно лжет вам. Единственное, что может сделать женщина в данной ситуации, - спросить себя, что на самом деле происходит. Если муж врет постоянно, особенно на протяжении долгих лет, и даже не пытается раскаяться, то ему, вероятно, не нужна помощь в его проблеме.

В данном случае нужно менять не партнера, а свое отношение относительно его самого. Да, ни одной женщине не понравится жить с мужем, который постоянно обманывает. Но разве можно оставаться спокойной и ощущать себя счастливой, если партнер даже не видит проблемы в своем поведении? Если вам не нравится играть в детектива или мамочку, чтобы поймать его во лжи, то пора задуматься о принятии крайних мер. Тот факт, что он не хочет меняться или работать над своей проблемой, будет только расстраивать вас и вгонять в депрессию. Так что же делать, если муж постоянно врет?

Есть ли решение этой проблемы?

Если муж постоянно врет даже по мелочам, то это тревожный звоночек. Не зная природы лжи, невозможно понять, почему ваш партнер так поступает. И если консультации не помогают, то эта привычка рано или поздно начнет разрушать брак.

В зависимости от характера его лжи вы можете спросить себя, почему вы, например, подвергаете себя риску заболеваний, передающихся половым путем. Подобные вопросы могут показаться суровыми и болезненными, но только так вы сможете противостоять мужу.

Общение - важная составляющая счастливого брака

Если вы заметили, что муж постоянно врет, то попробуйте поговорить с ним и обсудить данную проблему. Это может показаться банальным и глупым методом, который явно не работает. Однако так вы сможете выяснить хотя бы приблизительную причину его патологической лжи.

Если партнер откажется слушать, характер отношений изменится. Это не означает, что вам придется обязательно разводиться с ним, но доверие будет нарушено. Такая практика тяжелая, но если вы хотите иметь здоровые отношения, то придется смириться с истиной и реальностью. Помните, что единственный человек, которого вы способны изменить, - это вы сами. Помочь себе можно мудростью и силой духа, а не страхом и разочарованием.

После разговора с мужем нужно обратить внимание на его поведение. Перестал ли он обманывать или теперь скрывает от вас что-то более тщательно? Стремится ли изменить свое поведение и готов ли работать над патологической ложью? Продолжает ли игнорировать проблему и вести себя так, словно ничего не произошло?

Обращение к специалисту

Многие женщины задаются вопросом, почему муж постоянно врет. Психологи отмечают: тяга обмануть может стать зависимостью и лечится только с помощью специальных терапий. Даже если со стороны покажется, что некоторые люди получают удовольствие от своей лжи, на самом деле это не так. Иногда они просто не могут остановиться и сами страдают не только от вранья, но и от боли, которую причиняют окружающим.

В психиатрии тяга к патологической лжи определяется как синдром Мюнхгаузена. Не спешите разводиться, если заметили, что муж врет постоянно. Что делать в таком случае? Попытаться проанализировать его поведение и найти корень вранья. Возможно, основной причиной лжи являются психические или эмоциональные травмы, полученные еще в детстве. Это касается не только мужчин, но и женщин.

К псевдологии может привести унижение, оскорбление со стороны родителей и сверстников, братьев и сестер. Постоянная критика, попытка самоутвердиться за счет маленьких детей, отторжение в обществе и первые неудачные отношения. Все, что неблаготворно влияет на неокрепшую психику, может вызвать эмоциональное потрясение, которое и провоцирует тягу ко лжи. Женщина, выходя замуж, может даже и не подозревать, что она выбрала партнера, склонного к псевдологии.

Почему они лгут?

Муж врет постоянно по мелочам, обманывает и что-то явно скрывает? После проведения беседы важно понять, почему он так поступает. Если вы все-таки уверены, что корень проблемы лежит в прошлом партнера, то пора действовать. И в первую очередь нужно понять, почему муж постоянно врет по мелочам и склонен к псевдологии.

Если все дело в психической и эмоциональной травме, которая осталась невылеченной еще с детства, то, вероятно, ваш партнер неосознанно создает вокруг себя иллюзорный мир, гораздо лучше, чем в его детстве. Обратите внимание, на чем базируется его вранье: приукрашивает ли события, добавляет несуществующие факты, стремится ли выделить себя в какой-либо истории и сделать значимой фигурой, обижается ли, если кто-то опровергает его ложь, особенно находясь на публике?

Многие психологи считают, что вылечить псевдологию невозможно. Причина проста: патологический лгун просто не способен выжить в реальном мире, ведь он столько лет кропотливо собирал свой иллюзорный мир по кусочкам и камешкам. Но некоторые терапии все-таки позволяют помочь человеку осознать свою проблему и начать работать над ней. Какие-либо препараты или клиническое исследование не назначается. Как правило, достаточно нескольких сеансов посещения психолога, выяснения причины вранья и желания измениться.

Быть готовой к любым поворотам событий

Поведение мужчины определяется двумя разными, но очень мощными эмоциями: привязанность и сексуальное желание (важно увидеть разницу между любовью, сексом и глубокой симпатией). По всей вероятности, ваш муж не может представить свою жизнь без жены. Он рисует себе картину комфорта с женщиной, которая родила ему двух детей. Но в то же время им движет сексуальное желание, являющееся мощным мотиватором (половым влечением).

Эти две фундаментальные эмоции тянут людей в противоположные стороны: сегодня муж с вами, а завтра - с новой женщиной. К сожалению, в браке может быть трудно поддерживать страстные и сексуально захватывающие отношения с течением времени. По статистике, пары имеют самую горячую и умопомрачительную интимную связь в первые пару лет, что они вместе. Постепенно секс становится редким удовольствием. Это не означает, что интим вовсе отсутствует в браке спустя годы, но факт остается фактом: страсть и интенсивность половой связи исчезают со временем.

Эффект Кулиджа

Для некоторых людей страсть и интенсивность секса являются чрезвычайно важными и полезными, а иногда могут вызывать и привыкание. И чтобы испытывать раз за разом эти приятные ощущения, необходимо постоянно поддерживать половой контакт. Зачастую мужчины предпочитают новый опыт, нежели менять сексуальные отношения, находясь в браке. Это явление называется эффектом Кулиджа.

Как гласит история, американский президент Джон Калвин Кулидж-младший со своей женой посетили ферму. Первая леди отметила, что петух может топтать куриц весь день, при этом постоянно меняя особей. Хотя это будет трудно признать, потому что идет вразрез с народной моралью, но многообразие сексуальных партнеров может быть очень приятно.

Когда люди сталкиваются с этими двумя сильными эмоциями (привязанность и сексуальное желание), они часто делают то, что и ваш муж: лгут и обманывают. Некоторые просто не способны жить с одним партнером на протяжении всей жизни. А так как люди теперь существуют в эпоху, где идеализируют понятие любви и близости, то отношения становятся еще сложнее. Сейчас все хотят, чтобы их брак был полон страсти, близости и безусловной любви.

Так что же делать?

Вы наверняка задаетесь вопросом: изменится ли муж? Скорее всего, нет. Если от мелкого вранья партнер может избавиться самостоятельно или с помощью психолога, то от тяги получить новый опыт - вряд ли.

Однако только вы сами можете понять, лучше ли будет жить без мужа дальше или нет. Будьте готовы к тому, что полигамный человек не может резко принять моногамию. Возможно, могут уйти годы, чтобы осознать отсутствие желания иметь разных половых партнеров.

Признаки патологического лгуна

Муж постоянно врет, но вы не знаете, как разоблачить его во лжи? Постарайтесь быть внимательной в беседах с ним, научитесь запоминать детали его рассказов и историй.

Обратите внимание на масштаб его лжи. Она бывает маленькой (мимолетной) и глобальной (тщательно продуманной). Человек, который склонен к псевдологии, всегда пытается стать “профессионалом” в каждом деле. Он может придумывать истории о себе, о которых вы наверняка раньше даже и не слышали. Конечно, когда вы находитесь в компании, новая информация о партнере может удивить и обескуражить. Задавая мужу логичный вопрос о том, почему он раньше не рассказал эту историю, можно столкнуться с оправданиями.

Признаки патологического лгуна:

Этот человек всегда путается в своих "показаниях". Сегодня он может говорить одно, а завтра - другое. Если вы сделаете замечание, то, вероятно, обидится.

Человек, который склонен к псевдологии, часто ведет себя скрытно и замкнуто. У него крайне мало друзей и близких, потому что они не вписываются в картину идеального мира.

Такие люди ведут себя зажато, но, когда появляется возможность, становятся абсолютными мастерами в любой сфере. Больше всего они предпочитают давать советы, порой даже не подозревая, что в них мало правды и действительности.

Патологический лгун умеет придумывать новые факты на ходу. Вы даже можете и не заметить, что получили очередную порцию вранья.

Как справиться с псевдологией

Если муж постоянно врет, прячет деньги, рассказывает небылицы, но при этом вы уверены, что у него действительно есть проблемы, то помочь ему можно таким образом:

Старайтесь записывать диалоги - на диктофон или в блокнот. Но первый вариант гораздо действеннее, потому что на письмо партнер может отреагировать крайне бурно, считая это обманом и постановкой. Всегда спрашивайте, зачем мужчина лгал вам, почему он это сделал и какую цель преследовал. Что делать, если муж постоянно врет? Старайтесь раскрыть его ложь, даже если он будет стараться выкрутиться из ситуации. Будьте готовы к тому, что вы можете стать виноватой, потому что не верите своему мужу.

Главная задача

Не стройте вокруг себя иллюзорный мир. Поймите, что если мужчина лжет вам, то это рано или поздно начнет разрушать брак. Как можно доверять человеку, который сам не уверен в своих словах? Где гарантия того, что его патологическое вранье не перерастет в нечто серьезное?

В большинстве случаев люди, склонные к псевдологии, могут брать крупные суммы в долг, постоянно придумывая различные болезни и критические жизненные ситуации, которых нет на самом деле.

В заключение

Теперь вы знаете, что делать, когда муж постоянно изменяет и врет даже по мелочам. Обуздать желание постоянно обманывать может только сам лгун, а его близкие способны только понять, принять и простить. Но не все женщины готовы продолжать жить бок о бок с человеком, который даже не пытается бороться со своей проблемой, не раскаивается и не осознает всю серьезность ситуации.

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