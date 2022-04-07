Екатерина Ушакова и любовный список Пушкина

Не только Казанова мог похвастаться всепоглощающей страстью к женщинам. Пушкин тоже слыл знатным любовником. Любвеобильный поэт однажды в гостях у Ушаковых в альбоме хозяйки дома начеркал список женских имен, но без фамилий. В нем точно была Екатерина Ушакова, как и другие женщины, скрытые под псевдонимами.

Ушакова и Пушкин

Отношения с поэтом

Младшая сестра Екатерины Ушаковой была супругой князя Наумова. Род Ушаковых не бедствовал. Катенька же была так хороша собой, что не испытывала дефицита в женихах. Ее золотые волосы и небесно-голубые глаза впечатляли всех, кто ее видел хоть раз.

Замуж Катенька не торопилась. Она внимательно присматривалась ко всем ухажерам. Присматривалась она и к Александру Сергеевичу. Знаменитый поэт был всерьез увлечен красавицей.

Знакомство Кати и Пушкина случилось в 1826. На балу многие взгляды были прикованы к Ушаковой. Среди этих взглядов можно было различить горящие глаза влюбленного поэта. С тех пор он стал часто посещать дом Ушаковых.

Екатерина

В семье Екатерины все были очарованы Александром Сергеевичем. Кругом лежали его книги со стихами. Поэта с охотой принимали в любое время. Сама Екатерина быстро и страстно полюбила Пушкина.

Она изучала его стихи и привычки, чтобы стать ему образцовой женой.

Но этого не произошло по странной причине. Ведь Пушкин отвечал девушке взаимностью. Просто давно поэту нагадали, что он погибнет от рук белого человека. Катерина же была золотоволосой блондинкой.

И суеверный поэт оставил возлюбленную. Он уехал из Москвы на целый год. В Петербурге он увлекся другой девушкой Анной Олениной. Екатерина начала готовиться к свадьбе с князем Долгоруковым.

Когда Пушкин узнал о готовящейся свадьбе, он вернулся к Екатерине и предоставил ей сведения, компрометирующие ее будущего супруга. Свадьба была расстроена. Но Екатерина демонстрировала холод по отношению к поэту. Тогда он спросил ее, с чем он остался. Девушка иронично ответила, что с оленьими рогами, намекая на соперницу.

Пушкин серцеед

Новый формат отношений

Пушкин вновь попытался войти в доверие к Ушаковым. Но в их доме над ним теперь больше смеялись, чем восхищались. Все дело в том, что Катерина и ее сестра Елизавета знали о том, что Оленина отказала поэту. Знали они и о его увлечении Гончаровой.

Итогом этой любовной игры стала женитьба Александра на Наталье. Ушакова же так и не вышла замуж до смерти поэта. Она сочеталась браком с родственником Наумова только тогда, когда отгоревала после кончины возлюбленного.

Да, Катерина была уязвлена ветреностью Александра. Но и любила его, как говорили, до конца своих дней. Ее отстранение от него носило номинальный характер. А он до самой свадьбы с Натальей продолжал посещать дом Ушаковых. Как будто поэт сомневался в выборе жены.

После свадьбы Александра затянула придворная жизнь. Он не виделся с Ушаковой много лет. Современники событий писали друг другу в письмах после роковой дуэли, что пустая красавица Наталья сгубила гениального поэта. А вот Ушакова Катерина могла бы стать ему идеальной парой. И поэт с ней прожил бы долгую жизнь.

Екатерина

Предсказывать развитие событий можно сколько угодно. Никто не может сказать наверняка, как сложилась бы жизнь Пушкина с Катериной. Но она по характеру, уму, манерам и внешности действительно больше подходила поэту, чем Гончарова. Вот только любвеобильность Пушкина помешала ему разглядеть все это в девушке, которой он был по-настоящему нужен.

Перед своей смертью Ушакова-Наумова сожгла все письма, которые слал ей Пушкин. Она сказала, что это должно остаться их сердечной тайной. При жизни поэт успел посвятить золотоволосой красавице несколько стихотворений. Среди них были «Отрывок» и «Ответ».

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