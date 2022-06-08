Крещение – выступает одним из семи таинств в христианской церкви. Считается, что оно имеет очистительное значение: метафорически означает смерть и последующее рождение для новой, духовной жизни. В интернете мы можем найти огромное количество информации о процедуре крещения малышей и правильной подготовке к ней. Но ведь бывает, что человек приходит к христианству уже в зрелом возрасте и также хочет окреститься. Поэтому предлагаю в сегодняшнем материале подробно рассмотреть крещение взрослого человека: его основные правила и нюансы.

ЧТО ЗНАЧИТ КРЕЩЕНИЕ ВЗРОСЛОГО ЧЕЛОВЕКА, ЗАЧЕМ ОНО НУЖНО?

Крещение – представляет собой особую церемонию, таинство, во время которого человек приближается к Богу и Святому Духу. В данном таинстве заключена символическая смерть для прошлой греховной жизни и духовное возрождение для нового, осознанного бытия. Когда речь идёт о крещении взрослых людей, то подразумевается очищение от первородного греха – то есть прегрешения, совершённого прародителями Адамом и Евой.

Интересно, что креститься за жизнь можно только единожды, что очень схоже с рождением, которое также происходит один раз.

Самое, пожалуй, главное условие для выполнения данного таинства – наличие сильного желания жить праведно, соблюдать христианские традиции.

Ведь после проведения таинства крещения человек обретает полноценную православную жизнь: он живёт с Богом в душе, регулярно посещает церковные службы, молится, ходит на исповедь и причастие.

Если вы не готовы к этому, тогда особого смысла креститься нет. Также, прежде чем рассматривать, как крестят взрослого человека в церкви, нужно будет провести правильную подготовку, вспомнить все совершённые когда-либо грехи, искренне раскаяться в них, постараться отказаться от своих плохих привычек.

КРЕЩЕНИЕ ВЗРОСЛОГО ЧЕЛОВЕКА: ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О НЁМ

Уделите внимание следующим немаловажным нюансам:

окреститься может любой верующий человек вне зависимости от пола и возраста, выбрав наиболее комфортное для себя время;

обряд крещения проводится в течение всей жизни, начиная с рождения и до самой смерти;

в разных храмам существует разное церковное расписание, могут несколько меняться особенности проведения крещения. Ваша задача – заранее разузнать все детали, выяснить, по каким дням и в какое время можно окреститься взрослому человеку;

уточните также и особенности проведения обряда в выбранной вами церкви;

если креститься будет взрослый человек, то ему не нужны крёстные отец и мать, как это происходит в случае с младенцем, ведь он сам в состоянии произнести молитву и ответить на вопросы батюшки.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП

Если взрослому человеку хочется креститься, то ему нужно, прежде всего, получить представление об основных составляющих православия. Потребуется чтение Нового завета, знание основной части догматического учения о Святой Троице, о Мессии, пришедшем на Землю с целью спасти всех людей, о Его Жертве на кресте, последующем Воскресении.

Также изучите особенности таких христианских таинств, как причащение и миропомазание. Распространённая практика в большинстве церквей – проведение огласительных бесед со священником накануне крещения. Беседа поможет получить от батюшки всю необходимую информацию о таинстве. Но, конечно, с основами православия вам придётся ознакомиться своими силами.

Ещё важно предварительно заучить на память самые важные православные молитвы: «Отче Наш» и «Богородице Дево, радуйся». Найти их не составит большого труда – здесь на помощь придёт интернет или любой сборник молитв.

Перед самим крещением нужно выдержать трёхсуточный пост. За это время нельзя кушать мясо, яйца, молочную продукцию, употреблять алкоголь и курить. Кроме пищевых ограничений необходимо ограничить развлечения, просмотры неподобных видео, чтение праздной литературы.

А если вы женаты или замужем, тогда за три дня до обряда воздержитесь от интимных отношений со второй половинкой.

Не забудьте до таинства помириться с теми, с кем вы находитесь в состоянии ссоры: простите обидчиков и сами от души попросите о прощении.

ЧТО НУЖНО ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ

Для крещения потребуется определённая атрибутика, а именно:

крестильная сорочка;

полотенце;

нательный крест;

открытые тапочки;

сухая одежда, в которую вы сможете переодеться.

Одежду и полотенце обязательно берут белые. Мужчины приобретают длинную рубашку, а женщины – тоже длинную сорочку, очень схожую с ночнушкой либо платье, но обязательно с рукавами.

Интересно! После таинства нельзя стирать одежду или надевать её в быту. Ей приписывают удивительную силу исцелять крещённого человека, если он заболеет тяжким недугом, для чего необходимо больному облачиться в неё.

Частая тема дискуссий о крещении – каким должен быть нательный крест – золотым или обычным? Особых ограничений здесь нет, но батюшки советуют остановить свой выбор на серебряном или обычном деревянном изделии. Если вы хотите приобрести золотое украшение – лучше посоветуйтесь со своим духовником.

Важно покупать для крещения взрослого человека открытые тапочки по типу сланцев: чтобы стопы были видны на протяжении всего действа.

КАК ПРОХОДИТ КРЕЩЕНИЕ ВЗРОСЛОГО ЧЕЛОВЕКА В ЦЕРКВИ

Давайте рассмотрим его основные этапы (хотя они могут немного разниться в зависимости от церкви):

Вначале священником выполняется символическое создание человека: он трижды дует ему в лицо по аналогии с Богом, вдыхающим жизнь. Также происходит благословение, читаются молитвы. Затем желающему окреститься дают церковное имя, связывающее его с ангелом-хранителем, который будет защищать праведника на протяжении всей жизни. На следующем этапе происходит отречение от сил зла. Человека обращают лицом в западном направлении света, олицетворяющем тёмные силы. Священнослужитель не прекращает молиться и задаёт вопросы, на них следует давать чёткие ответы. Потом человек обращается в восточном направлении и обещает служить одному Богу. Ему снова задаются вопросы, затем он должен прочесть молебен «Символ веры», сокращённо характеризующий всю православную религию. После чего священник облачается в белые одежды, выполняет освящение воды в купели и елея, он совершает помазание крестящегося, которое символизирует избавление от греховности. Затем человек трижды погружается в освящённую воду, на этом моменте произносятся слова специальной молитвы. Батюшка одевает крестящемуся крестик и рубашку белого цвета. Молитвы при этом не перестают читаться. После чего следует обряд миропомазания, заключающийся в нанесении на тело человека диаконом крёстного знамения. Святой отец произносит слова «Печати дара Святого Духа», а потом три раза обходит вокруг купели вместе с крестящимся. Это олицетворяет собой вечность. Самый последний заключительный этап предполагает состригание волос, что символически означает передачу новоиспечённого христианина в руки Бога.

КАК КРЕСТЯТ ВЗРОСЛОГО ЧЕЛОВЕКА В ЦЕРКВИ ДЕВУШКУ

Есть некоторые характерные особенности при крещении представительниц прекрасного пола, которые обязательно следует знать:

Девушкам и женщинам надлежит покрыть свою голову платком, как знак смирения перед мужчинами и Господом.

Для таинства крещения выбирается сдержанная одежда, её следует выстирать и выгладить.

Нельзя в этот день пользоваться косметикой, надевать украшения.

Недопустимо проведение обряда в дни менструации. Предварительно женщина должна просчитать дни своего цикла, выбрав подходящую дату.

Также девушки должны помнить о том, что их рубашка при крещении намокнет и будет плотно прилегать к телу, делая акцент на всех округлостях. Чтобы не допустить неловкой ситуации наденьте под низ купальник.

Ритуал крещения женщин имеет отличия в разных церквях. Например, в одних храмах купель принято отгораживать с помощью ширмы, девушка должна снять с себя всю одежду, а батюшке будет видна только её голова. Но обычно женщины всё же крестятся в сорочке или длинной рубашке.

Важно! Когда будете записываться на крещение, непременно уточните все нюансы таинства в выбранном вами месте.

КРЕЩЕНИЕ ВЗРОСЛОГО ЧЕЛОВЕКА БЕСПЛАТНОЕ ИЛИ НЕТ?

Многих интересует, нужно ли платить за крещение взрослого человека? По идее оно является бесплатным, ведь священники не берут денег от прихожан. Но существуют специальные пожертвования за определённые услуги церкви и крещение относится к их числу. Сумма может меняться в разных храмах, поэтому выясняйте её точный размер в церковном магазине, где продаются свечи.

Собранные средства обычно используются для благотворительных нужд: помощи нищим, а также идут на ремонт церковных зданий, постройку новых храмов.

Надеюсь, теперь вам стало понятнее, как проходит крещение взрослого человека и как к нему подготовиться. Помните, что разница между крещением младенца и зрелой личности заключается в сознательном выборе православной жизни последней. А как вы проживёте её, какие поступки будете совершать – благие или глупые, ненужные, здесь уже всё зависит только от вас самих.

Источник : https://religiya.temaretik.com/2495725277494643509/

А вы знали об этом?

В наши дни представление об исконно русских именах оказалось сильно искажено. Произошло это из-за того, что после принятия христианства в Древнюю Русь буквально хлынули новые имена. Происхождение у них было разным, от латинских до греческих. Князь Владимир в крещении стал Василием, а его бабушка княгиня Ольга – Еленой. Имена, проникшие на Русь из Византии, тоже имели глубокое и жизнеутверждающее значение: Виктор – «победитель», Евгений – «благородный», Софья – «мудрая», Татьяна – «устроительница».

Подробнее об этом(https://otari.mirtesen.ru/blog/43239073521)

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