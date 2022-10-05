Как дочь расстрелянного наркома, пыталась организовать покушение на Сталина

Среди всех покушений, которые были организованы на Иосифа Виссарионовича Сталина, выделяется истории Елены Бубновой. Елена, является дочерью Андрея Бубнова, расстрелянного наркома образования. В 1944 году она и ее друзья были схвачены по подозрению в организации покушения на Иосифа Виссарионовича Сталина. В этой статье мы хотим рассказать об этом более подробно.
Не отреклась от родителей
Родители Елены Бубновой были расстреляны в 1938 году, когда ей исполнилось только 16 лет. Не смотря на это, Елена смогла закончить школу с отличием, но в институт ее брать изначально не хотели, но в последствии все-таки взяли. А вот вступить в комсомол у Елены Бубновой так и не получилось, одним из требований для вступления в ряды комсомольцев, было отречение от родителей, но Елена отказалась от подобной идеи. После вторжения немцев на территорию СССР, Елена записалась на курсы медсестер, а в последствии дежурила в метро, где оказывала первую медицинскую помощь раненным.
Победу встретила в тюремном заключении
Елену Бубнову арестовали в 1944 году. По версии следствия, она и ее друзья пытались организовать покушение на Иосифа Виссарионовича Сталина. Елена Бубнова впоследствии вспоминала, что одного из ее друзей, следователи обвиняли в слежке за «вождем», хотя сам он работал на скорой.А вот стрелять «сообщники Бубновой» должны были из окна подруги Бубновой, которая на тот момент жила на Арбате. Орудием устранения Сталина, должен был стать пулемет, который муж Бубновой якобы привез с фронта. Естественно, что полностью доказывать причастность всех названных лиц к возможному покушению на «вождя», никто и не пытался.
В итоге Елена Бубнова была осуждена на 5 лет лишения свободы, но как отмечает Николай Зенькович, автор книги «Самые секретные родственники», Бубнова провела за решеткой 7 лет. А реабилитирована она была только в 1956 году.
Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :
Спасибо автору за правдивую статью ! Исходя из своего бандитского прошлого, палач народов Сталин был крайне мстительным и поэтому в очередной раз из-за своего маниакального страха перед родственниками уничтоженных им миллионов невинных советских патриотов решил из-за страха мести наказать Елену Бубнову.Разве это не варварство, когда Сталин высылал всю семью репрессированного , часто даже расстреливал членов их семей! Например, после расправы с наркомом внутренних дел Ежовым были расстреляны его брат, сестра и два племянника(правда, жена успела отравиться сама)!
Только тиран Средневековья мог держать в лагерях в качестве заложниц жен своих преданных соратников и только подлые и безнравственные люди и мерзавцы могли служить такому злодею! Например, Полина Жемчужина – жена самого преданного сталинского холуя Молотова как заложница отбывала срок в лагерях, а в это время ее «заботливый» и «любящий» муж проявлял рабскую покорность своему хозяину(кстати, единственным соратником Сталина, который оказался настоящим мужчиной, а не подлым трусом, был Ворошилов, который не позволил арестовать тирану его жену- еврейку)!Хотя о какой совести и морали можно говорить, когда тиран Средневековья Сталин, согласно своему же постановлению, приказал арестовать за это не себя, а собственную невестку Юдифь Мельцер, жену Якова Джугашвили, которая провела в тюрьме больше полутора лет. Время, проведённое в тюрьме, не прошло даром для Юлии: она долго болела, а затем скончалась!
Разве прогрессивное человечество может простить Сталину его узаконенные зверства в Сухановской тюрьме, где использовали 52 вида пыток , от которых несчастные заключенные готовы были дать любые показания – даже на своих членов семьи (https://otari.mirtesen.ru/blog/43915858655/)! В этом отношении поучителен старый советский анекдот, когда Сталин, найдя потерянную свою трубку, звонит Ежову и приказывает освободить подозреваемых в краже его трубки людей. На что Ежов ответил: «Товарищ Сталин, но семеро из них уже признались»! Часто по приказу Сталина в Сухановской тюрьме людей расстреливали целыми семьями. Так были казнены , например, комиссар военно-морского флота СССР М. П. Фриновский, его жена и сын-десятиклассник.
Говоря о кровавых преступлениях Сталина, в первую очередь нельзя не отметить, что этот кровожадный изверг уничтожил и репрессировал миллионы своих граждан, фактически устроив геноцид своему народу ! Для оправдания же своих репрессивных действий Сталин использовал понятие «враг народа» ,которое впервые было употреблено Лениным еще на кануне революции 1905 года. С 1930 года этим понятием Сталин дополнительно стал обозначать воров, бандитов и в целом всех тех людей, которые были против советской власти и просто критиковали ее.
Кроме того, кровавый «вождь народов» выделил две категории этого понятия : «враг народа 1-й категории» означало расстрел, а 2-й категории – концлагерь или ссылку. Удобство использования этого понятия заключалось в том, что оно освобождало от необходимости всяких доказательств невиновности человека и использовалось для упрощения судопроизводства ! И только в 29 декабре 1958 года из Уголовного кодекса РСФСР было изъято понятие «враг народа».Следует также отметить, что исторически это понятие широко использовали еще римляне, а также повстанцы во время Великой французской революции, когда это понятие использовали в качестве синонима «врага революции» для обоснования массового террора времен якобинской диктатуры!
И разве не миф, что, проводя массовые репрессии, Сталин боролся не с врагами советской власти, а со своими соперниками? Как не парадоксально, но «врагами народа» почему-то , как правило, становились все те, кто не был согласен с проводимой варварской политикой и произволом Сталина и просто безвинные люди, у которых большевики незаконно конфисковали все имущество! Врагом народа, как ни странно, можно было стать и просто из-за механической ошибки в опубликованном тексте газеты. Например, выпуск газеты «Правда Востока» от 25 октября 1944 года стал для редакции последним и роковым: весь коллектив газеты расстреляли. Причиной стала всего одна пропущенная буква «л» в слове «главнокомандующий» , в результате чего в опубликованном тексте фигурировало слово « гавнокомандующий» Сталин (https://otari.mirtesen.ru/blog/43865886928/).
С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !
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