Куда тратил сбережения человек, который научил мир богатеть: Адам Смит

Он стал богатым и знаменитым, написав книгу об экономике, преподавал в крупных университетах, учил богатеть, дружил с эксцентричными представителями научного и литературного бомонда.

Не понаслышке знал о ксенофобии и преследованиях по мотивам национальной принадлежности, но главное – очень много учился, не прекращая самообразование ни на один день. Такое описание вполне могло бы относиться к человеку настоящего времени, но касается оно Адама Смита, который жил больше двух веков тому назад.

Студенческие годы

Родился Адам Смит в шотландском городе Керколди. Он был крещен 5 июня 1723 года. Известно, что отец, Адам Смит-старший, служивший таможенным чиновником, умер, когда его сыну было два месяца, и мать, Маргарет, в девичестве Дуглас, воспитывала мальчика одна. В своем городе Адам посещал одну из лучших во всей Шотландии школ и в 14 лет – довольно рано по современным меркам, но вполне вовремя по тогдашним – отправился в университет Глазго. Спустя еще три года Смит оказался среди студентов Оксфорда, где учился в колледже Баллиол.

Портрет Маргерет Дуглас, матери Адама Смита.

То был XVIII век, время Шотландского Просвещения, когда человеческий разум провозглашался главным инструментом изменения общества к лучшему.

На этот период приходится рекордное количество грамотных среди населения Шотландии – 75 процентов. Среда для обучения была благоприятная, конкуренция в ней – достойная. Но уже в Глазго Смит выделялся среди остальных учащихся, он осваивал философию, логику и другие общественные науки, изучал древнегреческий и французский языки, интересовался математикой и астрономией.

Благодаря стипендии Снелла в размере сорока фунтов в год, полученной за успехи в обучении, Адам Смит и учился в Оксфорде. То был не лучший период в биографии отца экономики. Обучали плохо – большинство преподавателей было из духовенства, к растущей личной библиотеке шотландского студента относились настороженно, некоторые книги, из «неправильных», изымали. Было тяжело и в бытовом смысле – пристанищем студенту служила холодная крошечная комната почти без мебели. К тому же, вследствие политической обстановки, к шотландцам в Англии относились нехорошо. Спустя шесть лет Смит вернулся в родной Керколди.

Преподавание и самообразование

Следующие несколько лет он посвятил самообразованию – зарабатывать на кусок хлеба Смиту не приходилось, а тяга к новым знаниям была даже не просто самой сильной, а, пожалуй, единственной его страстью. И позднее, когда карьера ученого уже обращала на себя внимание и Англии, и даже зарубежных стран, Адам Смит все еще сожалел, когда приходилось отрываться ради работы от бесчисленных книг его библиотеки. Через некоторое время после возвращения домой Смит был приглашен в Эдинбургский университет в качестве лектора. Он рассказывал об английской литературе, в которой прекрасно разбирался – но сам интересовался уже развитием современного ему общества.

Первая книга принесла Адаму Смиту известность, вторая - статус «отца экономической науки»

Молодому Смиту тогда было немногим больше двадцати пяти. Он изучал философию, общественные науки, общался с шотландскими учеными, преподавал сам различные дисциплины; он перешел в 1751 году в другой большой шотландский университет – Глазго, позже назвав период работы в нем самым счастливым и полезным в своей жизни. А в 1759 году 36-летний Смит написал и выпустил книгу, имевшую большой успех. «Теория нравственных чувств» - еще не об экономике, а о гуманистических ценностях современного ему общества.

Книга выдержала при жизни автора пять изданий, а Адам Смит в результате получил новую интересную работу, из-за которой оставил преподавание: его пригласили быть наставником молодого аристократа, герцога Баклю, пасынка будущего министра финансов Чарльза Таунсенда. Новое занятие принесло и высокий доход (Смиту платили более чем щедро), и возможность побывать на материке, чем ученый воспользовался в своем стиле: знакомился и беседовал с деятелями Просвещения, общался с Вольтером, особенно интересовался воззрениями физиократов – представителей одной из экономических школ.

Что оставил Адам Смит

После возвращения в Англию через 2 года Адам Смит сосредоточился на своей новой книге – той самой, что сделает его «отцом экономической науки». В 1776 году вышло его «Исследование о природе и причинах богатства народов». По ней еще напишут множество диссертаций, на ее основе создадут свои теории, с ней будут спорить, к ней будут апеллировать – а на тот момент это было первое издание, в котором появились описания и разъяснения всех главных понятий и процессов. Говорили, что многое Смит перенял у физиократов: он считал рынок идеальным механизмом регулирования благосостояния общества, а вмешательство государства, монополии и ограничение конкуренции – вредными.

Полноценной биографии Адама Смита нет и, видимо, не будет: ученый не вел дневников, письма его не сохранились, близких друзей и семьи у него не было, да и жизнь за пределами науки была достаточно скучна.

Смиту принадлежит и описание «невидимой руки», что означает вклад каждого, кто преследует, казалось бы, эгоистические интересы, в развитие всего общества, независимо от того, осознает он это или нет. Получается, что правильный, полезный, разумный общественный порядок становится результатом поступков отдельных людей, и при отсутствии вмешательства государства благосостояние народа повышается само по себе, благодаря этой «невидимой руке». Богатство народов Смит связывал с производительным трудом, эффективность которого повышали специализация при выпуске продукции, разделение труда.

Адам Смит стал знаменитым и богатым человеком, принял почетную должность лорда-ректора университета Глазго, был членом Лондонского и Эдинбургского королевских обществ. Как и отец, поступил на службу в таможенное ведомство. Но до конца жизни Смит оставался все таким же аскетом, тратил деньги на благотворительность и на свою библиотеку. Она и стала главным богатством, оставшимся после смерти Смита в 1790 году. Личных бумаг не сохранилось: ученый распорядился сжечь их, когда его не станет. Женат Адам Смит не был, детей не оставил. Третью книгу – о всеобщей истории культуры и науки – он так и не успел написать.

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