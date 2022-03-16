Почему пал Хазарский каганат

Сирийский историк Захарий Митиленский писал, что на рубеже V-VI веков в северо-западном Прикаспии обосновалось 13 тюркоязычных племен, среди которых были и хазары. Они появились здесь после гуннского похода в Европу, и среди всех племен были одной из самых главных военных сил – регулярно совершали набеги на византийские и иранские владения в Закавказье. В VII веке они образовали Хазарский каганат – первое раннефеодальное государство на территории Европы. Власть в новом государстве принадлежала тюркской династии Ашина.

Владения хазар простирались от Дербента на юге до реки Дон на северо-западе, а на востоке достигали реки Яик (Урал). Хазарский каганат в культурном плане был явлением исключительным – дальнейшие перипетии приведут к тому, что в 865 году государственной религией кочевников станет иудаизм, а говорить они будут на славянском диалекте.

В самом начале существования каганата хазары проявили себя как умелые воины. В 684 году они обложили данью жителей Албании, Армении и Грузии. Из-за Армении и Албании в 721 году разразилась арабо-хазарская война, в которой победу одержали арабы.

После поражения хазары перестали воевать с соседями и сосредоточились на экономике. Опасаясь нового нашествия арабов, они мирно ушли на север, где так же мирно колонизировали местные племена. Но примерно в 800-850-е годы у кочевников начинаются проблемы с финно-уграми, которые сначала подчиняются хазарам, но потом начинают кровопролитную войну.

В 885 году князь Олег объявляет хазарам войну. Тем временем, каганат терзают печенеги, аланы и гузы. В 964 году Святослав освобождает от кочевников вятичей – последнее славянское племя. Вскоре в 965 (по другим данным, в 968-969 гг.) русы в союзе с огузами (тюркский народ Средней Азии) разгромили столицу хазар Итиль. Этот момент принято считать крахом каганата.

У ученых нет единого мнения насчет конкретно хазарских археологических находок и их отличительных черт. Это связано с тем, что в состав каганата входили совершенно разные племена, как кочевники, так и оседлые народы. Именно поэтому в поселениях соседствуют предметы сходных культур. Ну а к собственно хазарским находкам ученые относят лишь несколько десятков самых разных предметов: от ритуальной посуды до кирпичей из легендарной крепости Саркел. На сегодня известны городища на территории Ростовской и Волгоградской областей, а также в Дагестане (район Махачкалы и Сулакской ГЭС). Ну а столица хазар Итиль находилось в сорока километрах от современной Астрахани – сегодня это Самосдельское городище.

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