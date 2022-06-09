Сильные молитвы от любовницы мужа

Для любящей женщины нет ничего страшнее, чем предательство мужчины. Столкнувшись с такой ситуацией, большинство пар разрывают отношения, но некоторые дамы начинают бороться за собственное счастье, и для этого готовы предпринять любые меры. Когда уговоры и ультиматумы не помогают, остаётся лишь уповать на помощь высших сил и волю Божью. Если муж загулял, то вразумить его и вернуть в семью помогут молитвы от любовницы. В этой статье я поделюсь с вами самыми сильными молитвами, которые помогут избавиться от соперницы, и расскажу, когда и как их нужно читать.

МОЛИТВА ИЛИ МАГИЯ?

Мужчина может уйти от своей жены к любовнице, как по своей воле, так и из-за воздействия приворота. В любом случае любящая женщина, которая желает сохранить семью, пойдёт на любые поступки, дабы вернуть его в семью. В моменты отчаянья некоторые дамы готовы обратиться к магии, совершенно не думая о последствиях. Несмотря на то, что столь отчаянный поступок может действительно помочь избавиться от любовницы и вернуть мужа, его категорически не стоит совершать.

Любое магическое воздействие негативно отражается не только на объекте, на который оно направлено, а и на том, кто его совершает. Как правило, это проявляется следующим образом:

теряется сила воли;

из жизни уходят блага – счастье, удача, финансы и т.д.;

частые ссоры и недопонимания с близкими;

ухудшение состояния здоровья;

возникновение серьёзных заболеваний;

пагубные пристрастия;

агрессивность.

Женщины, которые возвращали мужей при помощи магии, по истечении короткого промежутка времени, начинали сожалеть о содеянном. Под действием магии человек меняется.

Это уже будет не тот любящий, заботливый и внимательный мужчина, он будет больше похож на одержимого человека, который желает всюду следовать за своим объектом воздыхания.

Если всё же так случилось, что мужа увела любовница, следует обратиться за помощью к Господу. Лишь искренние молитвы помогут достучаться до разума и сердца возлюбленного, если он ушёл по собственной воле. А если виной тому являлся любовный приворот соперницы, то Всевышний развенчает эти чары, и мужчина вернётся к своей жене.

ПРАВИЛА ВОЗНЕСЕНИЯ МОЛИТВ

Чтобы молитва от любовницы была максимально эффективной, необходимо соблюдать следующие правила:

В первую очередь важно точно знать, к каким святым можно обращаться для получения помощи в любовных и семейных делах. Иногда женщины, просят личного счастья, обращаются к ликам, которые помогают в вопросах здоровья. В итоге они разочаровываются в вере и обращаются к магии. Многие утверждают, что молитву следует произносить исключительно вслух, но на самом деле её можно прошептать или проговорить про себя. Бог всё слышит, и для него нет разницы, каким образом к нему обращается человек. Кроме того, текст молитвы не обязательно учить наизусть – его можно прочесть с листа. При обращении к святым за помощью, просить нужно не только за себя, а и за неверного мужа. Например, чтобы высшие силы наделили его мудрость и благоразумием, которые помогут преодолеть трудности в семье и найти взаимопонимание с любящей женой. Искренность при прочтении молитвы усилит её во сто крат, и уверит высшие силы в том, что вы действительно желаете того, о чём их просите. Если просто прочесть слова с листа не понимая из значения, то не стоит надеяться, что они будут услышаны Господом. Не стоит возносить молитвы к святым, будучи в плохом расположении духа. Чтобы быть услышанным Всевышним, нужно сперва избавиться от злости, обид и ненависти. Прочтение молитв допускается в любое время суток, причём это можно делать не только в храме, а и дома, на работе, в транспорте или просто идя по улице.

Иногда причина ухода любимого мужчины к другой, кроется в самой женщине. Возможно, вы вели себя неправильно, были холодны, слишком требовательны или чем-то его обидели. Прежде чем обращаться к высшим силам за помощью, нужно разобраться в сложившейся ситуации, и если разлад в семье произошёл по вашей вине, первым делом нужно искренне раскаяться и попросить прощения у Господа. После этого молитвы от любовницы будут услышаны.

КОМУ МОЛИТЬСЯ О ВОЗВРАЩЕНИИ МУЖЧИНЫ?

Для решения проблем в семейных и любовных делах зачастую обращаются к Пресвятой Богородице, Николаю Чудотворцу, а также к Петру и Февронии. Вознесённые им молитвы от любовницы мужа сильные и очень эффективные. С их помощью можно не только вразумить мужчину, а и развеять магический приворот, если он был совершён. Главное искренне желать воссоединения с любимым, и довериться воле Божьей.

ОБРАЩЕНИЕ К ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЕ

Заступница женщин и детей, хранительница семейных уз – так называют Богородицу. Чтобы просить её отвадить любовницу от мужа, недостаточно просто прочесть молитву. Сначала нужно пройти обряд очищения, который заключается в 3-дневном посте, исповедовании и причащении. После этого, перед иконой Богоматери нужно прочесть следующие слова:

Эта молитва помогает даже в том случае, если на мужчину возложены приворотные чары. Если следовать всем указаниям, то возлюбленный вернётся домой спустя считанные дни. Но следует отметить, что если муж искренне полюбил другую, то Дева Мария в данном случае не сможет помочь.

Существует ещё одна сильная молитва о сохранении семьи, которую нужно читать перед иконой «Неувядаемый Цвет». Чтобы между супругами была любовь, лад и взаимопонимание, рекомендуется хранить эту икону в доме. Молитва звучит так:

ПРОШЕНИЕ К ПЕТРУ И ФЕВРОНИИ

Святую пару Петра и Февронии называют покровителями брачных уз. К ним можно обращаться не только в тех случаях, когда отношения на грани разрыва, а и при небольших размолвках. С их помощью можно обрести лад и покой в семье, т.к. они даруют супругам терпение, мудрость и понимание.

Наибольшую силу молитвы к Петру и Февронии обретают в день памяти святых – 8 июля. Во время обращения к паре лучше всего смотреть на их лик, поэтому стоит сходить в церковь или приобрести икону. Произносить молитвенные слова нужно искренне, при этом важно пребывать в хорошем расположении духа, и думать о том, как сильно вы любите своего мужчину, и жаждите его скорейшего возвращения. Первая молитва звучит так:

Другая сильная молитва поможет вразумить блудного мужа, и отвадить любовницу.

МОЛИТВЫ К НИКОЛАЮ ЧУДОТВОРЦУ

О чудесах, сотворённых Николаем Угодником, известно каждому верующему человеку. К нему обращаются с любыми проблемами, ведь он помогает даже тогда, когда ситуация кажется безвыходной, и остаётся уповать лишь на чудо.

Прежде чем обратить за помощью к Николаю Чудотворцу, нужно заказать в храме молебен о здравии, указав имя мужа и своё. Затем следует купить 9 церковных свечей, и поставить по 3 штуки возле иконы Иисуса Христа, Девы Марии и Николая Угодника. Остановившись возле последнего лика, читают следующую молитву:

Перекрестившись трижды, можно отправляться домой, прикупив с собой ещё 9 свечей, маленькую иконку Чудотворца и святую воду. Дома в любое подходящее время, когда вы будете в хорошем расположении духа, рекомендуется периодически уединяться в комнате, чтобы помолиться Николаю. Для этого нужно поставить на стол купленную икону, зажечь свечу и налить в любую ёмкость святую воду. Произнося слова молитвы, следует представлять, как вы снова счастливы с любимым. Ритуал можно повторять так часто, как того пожелает душа.

Другая сильная молитва от любовницы мужа Николаю Чудотворцу будет эффективна даже в том случае, если человек находится под действием приворота.

ОБРАЩЕНИЕ КО ВСЕМ СВЯТЫМ

Если женщина очень любит мужчину, который ушёл к другой, но при этом она готова его простить, и хочет продолжить с ним совместную жизнь, рекомендуется воспользоваться очень эффективной молитвой, взывающей о помощи всех святых.

Слова нужно повторять на протяжении недели по 3 раза в день. К тому же важно искренне просить святых о помощи, представляя, как вы воссоединяетесь с любимым мужчиной.

КАК БЫСТРО ПОДЕЙСТВУЕТ МОЛИТВА?

Не стоит ждать, что после прочтения молитвы муж тут же забудет о любовнице и станет примерным семьянином. Тем не менее, нужно сохранять надежду и верить в то, что он одумается и порвёт порочные связи. Лишь искренние мольбы будут услышаны Господом. И помощь от него не заставит себя долго ждать.

К сожалению, ожидание может быть мучительным, поэтому женщине нужно научиться справляться с эмоциями, и использовать время себе во благо. Она должна работать над собой, тем более, если разлад с возлюбленной случился по её вине. Таким образом, она покажет ему, что готова меняться ради продолжения отношений. Чем раньше она начнёт это делать, тем быстрее любимый вернётся к ней.

ИТОГИ

Чтобы вернуть мужа, лучше обратиться к Богу, но не к магии.

Соблюдение правил при вознесении молитв увеличит шансы на успех.

Молитвы настолько сильны, что могут не только наставить мужчину на путь истинный, а и избавить его от приворота.

То, как быстро подействует обращение к высшим силам, во многом зависит от самой женщины.

Источник : https://religiya.temaretik.com/2495723947889003314/

А вы знали об этом?

Николай Некрасов был вообще интересным человеком. Почти 16 лет жил в чужом доме с чужой женой, ещё и устраивал истерики из-за ревности законному мужу своей любовницы. Во время одной из игр Николай Некрасов выиграл у купца Лыткина содержанку Фёклу Анисимовну Викторову. Молоденькая девушка очень понравилась 48-летнему писателю. Сначала Некрасов снял для неё комнату, чтобы мило проводить время, в потом — влюбился. Перед смертью Некрасов женился на Фёкле, чтобы обеспечить её до конца жизни. Так игра в карты подарила Некрасову важного друга и заботливую жену, которая до последней минуты была рядом.

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