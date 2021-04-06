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Как и зачем в России отправили под воду сотни малых городов

На Верхней Волге стоят живописные города Тверь, Старица, Углич, Кострома, Ярославль, которыми так любят любоваться туристы. В этом списке могла быть и Молога. Однако этому городу была уготована другая судьба – погибнуть под водой и получить прозвище «Советская Атлантида». 

Увы, рукотворное море – гигантское Рыбинское водохранилище – появилось за счет уничтожения города с многовековой историей, а также сотен других населенных пунктов.

Как и зачем в России отправили под воду сотни малых городов

Старинный город, о котором пойдет речь, был построен на Молого-Шекснинской низменности, получившей свое название в честь впадающих в Волгу здешних рек Молога и Шексна. Упоминания о первых поселениях на берегах реки Мологи появились еще в XII веке. Вскоре на прилегающих территориях образовалось Моложское княжество, которое при царе Иване III вошло в состав Русского государства.

Молога. /Фото:pravmir.ru

Молога. 

Несколько веков назад Молога была типичным уездным российским городом – здесь стояли красавцы-храмы, работали школы, телеграф, пожарное депо (кстати, спроектированное братом великого писателя Фёдора Достоевского), а также существовал приют. Местные купцы успешно вели торговлю, пару раз в год в Мологе проводили большие ярмарки, на которые съезжались жители окрестных деревень.

Бурлаки тянули по реке большие суда. К началу революции это был весьма преуспевающий городок, в котором била ключом провинциальная жизнь. Население его составляло почти 6 тысяч человек.

Пожарное депо в Мологе. /Фото: pravmir.ru

Пожарное депо в Мологе. 

После революции объявили курс на электрификацию всей страны. В молодом советском государстве стояла острая необходимость в электричестве, на Верхней Волге начались радикальные перемены. В 1930-х годах было решено «построить» в этих краях море, а если конкретно, то перекрыв реки, затопить огромную территорию, запустив здесь ГЭС. Название будущей электростанции дали по расположенному рядом городу – Рыбинску. Город Молога должен был уйти под воду на глубину 102 метра, вместе с ним было решено уничтожить сотни других населенных пунктов, «мешавших» морю, поскольку для реализации амбициозной идеи нужно было не просто много, а очень много воды.

Послушницы женского монастыря. /Фото: Прокудин-Горский

Послушницы женского монастыря. 

В 1935 году здесь начали строить гидроузел: соответствующее постановление подписали председатель Совнаркома Молотов и секретарь ЦК ВКП (б) Каганович.

На момент запуска проекта по созданию водохранилища в Мологе проживало более 6 тысяч жителей. Всем им сказали, что они могут разобрать свои деревянные дома, переправить по реке на новое место и собрать заново на специально выделенных для них участках. Местных жителей никто не спрашивал, хотят ли они срываться с обжитых поколениями мест и терпеть такие неудобства. Однако и открыто недовольных, судя по всему, не было – настолько была сильна советская пропаганда. Переселенцы верили, что они переезжают ради реализации важнейшего проекта, который поможет снабдить электроэнергией столицу и другие населенные пункты.

Большое число жителей Мологи перебрались в Рыбинск и его окрестности.

Жители Мологи. /Фото: pravmir.ru

Жители Мологи. 

Понятно, что в процессе переезда возникало много путаницы с распределением участков. Например, бывало, что человеку давали один участок, тот начинал собирать на нем свой дом, и тут выяснилось, что где-то что-то напутали, и участок у него другой. Кроме того в некоторых семьях, переселившихся в непригодную для выпаса животных местность, после переезда погиб скот.

Такое переселение длилось около пяти лет и в общей сложности из подлежащих затоплению населенных пунктов уехало более 130 тыс. человек.

Белая ночь в Мологе.Фото:pastvu.com

Белая ночь в Мологе.

К моменту затопления в Мологе стояло 900 жилых домов, около 200 торговых точек, два собора, три церкви, а рядом с городом – женский монастырь. Всё это пришлось уничтожить. Все здания, которые не было возможности разобрать, разрушали механически. За 1941–47 годы под волнами нового водохранилища оказались погребены три монастырских комплекса, в том числе монастырь, которому покровительствовал сам Иоанн Кронштадтский.

Один из затопленных храмов. /Фото: pravmir.ru

Один из затопленных храмов. 

Еще один грустный штрих, рассказанный впоследствии участниками переселения: на затопляемой местности оставались дикие животные, воды становилось все больше, и перепуганные звери пытались спастись на оставшихся островках суши. Людям становилось их жалко и они клали в воду доски и бревна, чтобы у несчастных животных была возможность перебраться на берег.

Более темным цветом отмечены русла рек до затопления.

Более темным цветом отмечены русла рек до затопления.

Как несложно догадаться, строительством занимались заключенные (в том числе и политические), для чего под Рыбинском построили Волжский исправительно-трудовой лагерь (в народе – Волголаг).

О масштабном искусственном наводнении в СССР старались не говорить. Советские СМИ деликатно обходили эту тему стороной. С тревогой писали об этом смелом проекте только некоторые эмигрантские издания за рубежом.

Семейство перед переездом. /Фото: pravmir.ru

Семейство перед переездом. 

Молога опустела весной 1941 года, 13 апреля перекрыли плотины, и вода начала поглощать город. А вот расчистить дно и достроить ГЭС стразу не успели – началась война. Тем не менее ГЭС все равно была срочно запущена (достраивали ее уже в процессе работы), ведь она давала электроэнергию Москве.

Весной 1941 года в Мологе еще можно было пройти по опустевшим улицам, а в 1946-м была пройдена 102-я отметка: город погрузился в воду, словно Атлантида.

После войны Рыбинское водохранилище, наконец, появилось на советских географических картах. По рукотворному морю стали ходить корабли.

Местность в этих краях стала сырой и болотистой, на воде появились всплывшие со дна торфяные острова, причем некоторые, не будучи ни чем закреплены, перемещались по поверхности, как плоты. Некоторые виды животных исчезли, проявились новые. В этих краях даже создали заповедник.

Поначалу из воды то тут, то там еще можно было увидеть торчавшие маковки затопленных церквей. Увы, со временем и они, разрушившись, ушли под воду.

Верхняя часть храма долгое время возвышалась надо водой, но потом и она исчезла. /Фото:pravmir.ru

Верхняя часть храма долгое время возвышалась надо водой, но потом и она исчезла. 

После распада СССР все чаще стали говорить о том, что водохранилище было создано зря и у советских властей не было веских оснований ради этой амбициозной затеи менять верхнее русло Волги, климат, животный мир и, главное, жизнь более чем 130 тысяч людей.

Разобранный дом.

Разобранный дом.

Прошло много лет, и вода стала немного отступать, обнажая руины «Советской Атлантиды», которая при ином повороте судьбы могла бы до сих пор оставаться милым российским городом.

Рыбинское мое в наши дни. Некоторые камни, оставшиеся от города, показались из воды. /Фото:pravmir.ru.

Рыбинское мое в наши дни. Некоторые камни, оставшиеся от города, показались из воды. 

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Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи:

Одним из основных  мемов  строительства коммунизма в СССР было покорение природы, в результате чего был предложен  крайне  губительный для окружающей среды «сталинский план преобразования природы».Советская власть объявила, что для неё нет ничего невозможного  при  строительстве светлого будущего, и в первую очередь решительно и  по-большевистски  приступила переделке климата! Ключевым в сталинских планах  преобразования  природы считалось гидроэнергетическое строительство и для этого не останавливались перед затоплением  многих  плодородных территорий, уничтожением древних  памятников  культуры, переселением  из-за  насиженных мест населения и даже затоплением целых городов! В результате этого учёные уже в 50-е годы стали замечать пагубное влияние искусственных морей (в частности, Рыбинского) на климат окружающих территорий.
                                                                                                                                                                                          Разве нормальному человеку,  например , придет в голову перекрытие Оби плотиной у Салехарда, в  результате чего вся  Западная  Сибирь  покрылась бы морем площадью несколько сотен тысяч квадратных километров. Этот проект рассматривался в брошюре «Будущее электрификации СССР», изданной в 1954 году на основе проектов, разработанных учёными ещё в сталинское время! По замыслам «мудрого» палача народов Сталина Западно-Сибирское  море должно было смягчить суровые зимы в Сибири, отодвинуть границу вечной мерзлоты на несколько сотен километров.                                                                                                                   

К счастью, после смерти тирана план строительства был  срочно приостановлен  из-за найденных в 1960 году в Тюменской области крупных  месторождений  газа и нефти. Любопытно также, что в вышеуказанной брошюре предлагался еще более губительный и фантастический проект перекрытия плотиной Берингова пролива, который , безусловно, привел бы не к потеплению, а, напротив, к новому великому оледенению. Спасибо американцам,  которые  не дали согласие на этот безумный проект, который мог прийти в голову только фанатичным  коммунякам.          

И после всего вышесказанного неужели не позор, когда в стране величайших гениев выдающимся деятелем всех времён и народов выбирают  психически больного педофила, стукача царской охранки , обыкновенного вора и грабителя  ,серийного  государственного убийцу , необразованного человека неизвестной национальности, поскольку до сих пор точно не известно, кто все-таки зачал палача народов Сталина , а ,следовательно, и его национальность по отцу? Порой  кажется, что даже его мать точно не знает, от кого она нагуляла это чудовище!                                                                                                                                                                         

Неужели в такой огромной стране не нашлось нормального русского, чтобы не выбирать серийного убийцу и палача неизвестной национальности Сталина,  который к тому же вместе с Лениным устроил геноцид русского народа(только русских он уничтожил 65 миллионов)!                                                                                     

С уважением, Отари Хидирбегишвили !               

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