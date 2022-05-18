Почему китайцы не изгнали русских из Сибири, когда это было возможно?

В 1581-м году стартовал поход казаков батьки Ермака в земли Сибирского ханства, по итогам которого оно было включено в состав России. В последующие десятилетия были силой или миром установлены ясачные отношения со множеством западносибирских племен, а уже в 1643-м из Якутска вышел отряд Василия Пояркова, который на следующий год после зимовки сплавился на лодках по Амуру и достиг Тихого океана.

Казачки построили там несколько острогов, но, поскольку к земледелию они были не приучены, зато отбирать чужое добро хорошо умели, начали облагать данью тамошние народы, которые считали себя вассалами маньчжурских ханов. Те к тому времени успешно отбили китайские карательные вторжения на свою территорию и осознали, что Поднебесная слаба и готова упасть к их ногам, как созревший плод. Хочешь есть – протяни руку и сорви.

Какое-то время стороны обменивались взаимными рейдами, но в 1644-м году один обиженный на продажных чиновников генерал снял свой войска с Великой стены и с почетом проводил маньчжур до самого Пекина, где их правитель короновался, как китайский император. Но их власть признавали без особой охоты, и страну еще предстояло завоевать.

В битве при Сарху 1619-о года у маньчжур было всего 20 тысяч воинов, и даже после привлечения в их армию китайцев сил для борьбы где-то еще оставалось в обрез.

Но когда была получена весть, что их данникам грозит неизвестный бородатый народ, что приплыл по реке с востока, было принято решение помочь своим таежным вассалам, и небольшой военный отряд отправился на Амур.

Несколько десятилетий между двумя сторонами конфликта происходила лишь мышиная возня – только так можно было назвать подобные военные действия между такими великими и многолюдными империями. Значимых столкновений было четыре: речной бой на Сунгари в 1658-м году, осады Албазина в 1685-м и 1686-м годах и осада Селенгинского острога в 1688-м году. После этого стороны договорились о мире и невмешательстве, а русские были вынуждены оставить земли по Амуру, которые вернут лишь через двести лет.

Почему же маньчжуры не бросили против казачков все силы и не отстояли то, что читали своим?

Тут надо отменить, что их коренные владения лежали у реки Ялу недалеко от Кореи, а на севере, особенно за Амуром, находили лишь далекие вассалы. После захвата Китая была основана династия Цин, которая помнила, что все варвары рано или поздно изгоняются из Поднебесной, а потому решила запретить китайцам селиться на этой территории – они могли торговать здесь и использовать природные ресурсы, но не могли привезти сюда жен и детей. Предполагалось, что если маньчжур, как и всех завоевателей ранее, турнут обратно за Великую стену, они смогут вновь поселиться на своей родине.

Когда на далекие окраины этих земель пришли казаки, маньчжуры с помощью своих таежных, корейских и монгольских подданных провели несколько военных операций и заключили договор, по которому Россия должна была отступить в Сибирь. Изгонять чужаков совсем не имело никакого смысла – такая суровая страна маньчжуров не интересовала, а особой опасности они не чувствовали.

Но россияне перегруппировались, и пользуясь тем, что положения договора были не вполне конкретными, а маньчжуры не имели карт этих земель, фактически продолжили освоение Приамурья. Этот регион будет присоединен позже, когда цинские аристократы уже станут китайцами по духу и забудут идею о том, что на Амуре находится их родина. Поэтому в середине 19-о века они без проблем смирятся с тем фактом, что Россия возьмет себе и области к югу от этой реки, которые затем вернет обратно Советский Союз.

Это была единственная часть нынешнего Китая, кроме мелких английских и португальских колоний, которая какое-то время принадлежала европейской державе.

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А вы знали об этом?

Согласно христианским канонам, после смерти душу человека ожидает 40-дневное путешествие по аду и раю. В течение всего этого времени умерший не знает, какая судьба ждет его в дальнейшем. Поэтому в христианстве 40 дней после смерти считаются особенно тяжелыми для человеческой души. Согласно христианским верованиям, первые 6 дней умерший находится в раю, наблюдая прекрасную жизнь праведников. Затем душу ждут скитания по аду. В этот период умерший должен побороть 20 страстей. Эти мытарства считаются своего рода экзаменом и определяют дальнейшую судьбу души испытуемого.По истечение 40 дней душа умершего отправляется на суд к самому Богу. Однако, согласно канонам, судьей прибывшего является не Господь, а сам человек. В зависимости от своего состояния, душа улетает в небеса, соединяясь со светом, или же падает в бездну.

Подробнее об этом в (https://otari.mirtesen.ru/blog/43438536221).

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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