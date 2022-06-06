Сильная молитва на очищение рода и от одинокой доли

Родовые проклятья — очень мощные негативные воздействия, которые передаются из поколения в поколение. Например, по причине родового проклятья по женской линии все женщины рода разводятся с мужьями или рано вдовеют. Есть проклятье на самоубийство или алкоголизм. Молитва на очищение рода сможет развязать этот проклятый узел, освободить кровников от повторяющихся негативных событий в семье. Моя знакомая отчитала проклятие на одиночество на икону Семистрельную, только после этого у нее сложилась личная жизнь. В статье я расскажу о признаках родового проклятия и о методах его снятия.

РОДОВЫЕ ПРОКЛЯТЬЯ

Откуда они берутся, почему имеют такую власть над поколениями родственников? Классическое родовое проклятье действует до седьмого колена, разрушая здоровье и судьбы людей, связанных кровными узами. Некоторые проклятья нацелены на извод целого рода, то есть, тотальное уничтожение фамилии.

Признаки родового проклятья:

род преследуют постоянно повторяющиеся роковые события;

родственники ненавидят друг друга, отрекаются, проклинают;

сложный характер у родственников, иногда слабоумие;

среди родственников много людей с зависимостями — алкогольной, наркотической;

в роду все болеют какой-нибудь хронической болезнью;

крепкие дружные семьи распадаются без видимых причин;

женщины рода рано становятся вдовами либо разведенными.

Это лишь некоторые из признаков родовых проклятий, главная особенность которых — повторяющиеся события. Например, мужчины в роду могут все сидеть в тюрьме, и не один раз. Женщины из проклятого рода рожают детей без мужа и воспитывают в одиночку.

На заметку!Самым сильным считается материнское проклятье. Оно передается по женской линии, это воздействие очень трудно снять.

Снимают материнское проклятье три года подряд. Человек должен регулярно посещать церковные службы, исповедоваться и причащаться, вести праведный образ жизни, подавать милостыню нищим. Материнское проклятье не имеет срока давности, поэтому будет действовать до момента снятия.

Эзотерики советуют не пускать ситуацию на самотек, если в семье всё идет наперекосяк: нужно снимать родовое проклятье. Сделать это можно несколькими способами.

МОЛИТВА НА ОЧИЩЕНИЕ РОДА

Первый способ избавиться от родового проклятья — это пройти обряд соборования. Многие связывают этот обряд с предсмертным покаянием и считают плохой приметой. Почему-то в сознании людей соборование связано со смертью: если собороваться, то это непременно привлечет гибель. Это суеверие не имеет ничего общего с церковной практикой соборования.

Соборование освобождает человека от всех грехов, он становится чистым как новорожденный. Можно сравнить это с очищением компьютера — возврат к заводским настройкам. Человеку прощаются нераскаянные забытые грехи и те, на которые он не обратил внимания. Это тотальное очищение души.

На заметку! Таинство соборование проходит во всех церквях и монастырях во время Великого Поста. Заканчивается обряд за неделю до Страстной Седмицы.

Есть еще одно заблуждение, связанное с соборованием: его почитают за магическую отчитку, гарантию исцеления от всех заболеваний. Это не так. Соборование не гарантирует исцеление от всех заболеваний, оно освобождает от грехов.

Что делать, если упущено время Великого Поста? Соборование можно заказать по требе, об этом следует договориться в храме или монастыре. Просто во время Великого Поста проводят массовое соборование всех желающих.

Чтобы снять материнское проклятие, нужно собороваться три года подряд. Чтобы снять проклятие чужого человека, достаточно пройти один раз соборование. Однако после этого нужно подкрепить действие специальной отчиткой, потому что соборование снимает грехи только с того, кто проходит обряд.

ОБРЯД ОЧИЩЕНИЯ РОДА

Этот обряд проводится на убывающей луне, сразу после полнолуния (начиная с 17-го лунного дня). Нужно выбрать любой вторник с полнолуния до новолуния: читают заговор именно в ночь со вторника на среду. Нужно заранее приобрести в церкви освященные свечи и святую воду. Также у вас должно быть 2 зеркала: одно ставят на стол перед собой, а второе должно висеть на стене за спиной (или стоять).

В полночь следует остаться одной в помещении, поставить как надо зеркала, поставить святую ворду в миске, зажечь 3 свечи, надеть длинную ночную сорочку. После приготовлений читают трижды Отче наш и Богородицу (иконы непременно стоят рядом).

Заговор читают, глядя себе в глаза, поэтому текст следует выучить наизусть. Смотреть нужно пристально, как можно реже моргая:

После прочтения заговора трижды нужно умыться святой водой прямо перед зеркалом. Вытирать лицо нужно подолом ночной сорочки. После этого рекомендуется посидеть некоторое время перед зеркалом, глядя на свое отражение. Свечи должны полностью прогореть, тушить их нельзя.

В первое воскресенье после отчитки нужно пойти в церковь и купить 12 свечей: 3 ставите перед иконой Богородицы, 3 — перед иконой Христа, 3 — перед иконой Троицы, 3 — перед иконой Пантелеймона целителя. Нужно своими словами благодарить за снятое проклятье.

СМЫТЬ РОДОВОЕ ПРОКЛЯТЬЕ

Чтобы избавиться от родового проклятья, нужно провести обряд смыва в течение сорока дней и читать молитву за род. Для обряда покупают новое льняное или вафельное полотенце, которым нужно вытирать лицо. Никому это полотенце не показывайте, чтобы человек случайно не вытер им руки или лицо. Полотенце по завершении смыва нужно сжечь на пустыре.

Каждый раз перед обрядом нужно ставить на стол емкость с водой, зажигать церковную свечу у образа Богородицы (любой, но лучше Покров). Читают сначала трижды Отче наш, трижды Богородицу и трижды заговор. Во время чтения емкость с водой держат в руках и начитывают на воду:

Потом этой водой умываются и вытираются полотенцем. Каждый день ставят новую восковую свечу, она должна догорать до конца. Если остаются огарки, их нужно собрать — отнести и положить в церковный ящик для огарков. В церкви поставьте у иконы Богородицы свечу и поблагодарите за снятое проклятие и защиту.

Во время отчитки все 40 дней держать бескровный пост: не есть мясное, яйца, рыбу. Лучшее время — Великий Пост. Отчитку нужно повторять 7 лет подряд, в одно и то же время. Это серьезная работа, зато можно избавиться от самых страшных проклятий: на гибель рода, на алкоголизм, на наркоманию, на самоубийства и раннее вдовство.

Чтобы полотенце хорошо сгорело, нужно полить его жидкостью для розжига. Как только загорится, сразу уходят и не оборачиваются. Дым не должен попасть на одежду.

МОЛИТВА ОТ ОДИНОКОЙ ДОЛИ

Одинокая женская доля тоже является следствием родового проклятия, поэтому нужно непременно провести обряд отчитки. Также молитва поможет от бесплодия, если женщина не может родить. Для отчитки необходимо купить новый головной платок (х/б или шелк), икону Богородицы «Семистрельная», церковную свечу. Отчитку проводят на убывающей луне, можно сразу после полнолуния.

Дома застелите стол чистой скатертью или отрезом материала. Положите в центре свернутый платок, на него икону, рядом — зажженную свечу. Прочитайте Отче наш трижды, Богородицу трижды. Затем читайте 12 раз молитву Семистрельной:

После этого заверните икону в платок и положите под свою подушку на 3 дня и ночи. Никто не должен видеть этот сверток и трогать его руками. Потом икону ставят на домашний алтарь, а платком покрывают голову на 2 часа (минимум). Этот платок нужно надевать регулярно (дома), даже после замужества и рождения детей. Запомните это. Также нужно регулярно ставить иконе «Семистрельной» свечи, читать молитву и благодарить Богородицу за помощь и благословение. Всю оставшуюся жизнь. Икона должна всегда находиться ва доме — это оберег семейного счастья.

Источник : https://religiya.temaretik.com/2492909910795225488/

А вы знали об этом?

Согласно исламу, пророк Иса ибн Марьям аль-Масих является одним извеличайших исламских проповедников, и его имя множество раз встречается на страницах Корана. Мусульмане также почитают Иисуса как Мессию, но не считают, что он был распят на кресте. Согласно исламским воззрениям, пророк Иса не был распят, а волею Всемогущего Творца в возрасте 33 лет был поднят на небеса ангелами. Подтверждением служат строки из Корана (4:157-158): «За то, что говорили: «Убит был нами сын Марйам — Мессия Иса, посланник Божий». Кроме того, по мнению богослова Абу Юсуфа Яакуба бен Ибрахима ал-Куфи Аллах не мог допустить, чтобы Иса был умерщвлён посредством распятия, поскольку такая казнь в мусульманской среде считалась наиболее позорной и ей подвергали только насильников, грабителей и прочих преступников.

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