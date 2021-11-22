Смертная казнь: как Россия на 200 лет опередила Европу

28 мая 1744 года (17 мая по старому стилю) государыня Елизавета Петровна "повелеть соизволила всем коллегиям, канцеляриям, губерниям, провинциям и командам присылать в Сенат обстоятельные выписки о колодниках, осужденных на смертную казнь, и не приводить в исполнение приговоров до получения императорского указа".

Поскольку соответствующих указов не последовало, это распоряжение фактически стало отменой смертной казни, хотя формально она сохранялась в своде законов.

Россия - первая страна в мире, научившаяся обходиться без "высшей меры". И в Европе, и в Азии виселица и плаха еще долго трудились, как конвейер. Кое-где практиковались изуверские способы казни. Робера Дамьена, кинувшегося с ножом на Людовика XV, 28 марта 1757 года на Гревской площади разорвали на части четверкой лошадей.

Ночные кошмары

Во время Гвардейского столетия Россия частотой государственных переворотов напоминала "банановую республику".

Переворот, приведший к власти Елизавету, фельдмаршал Петр Ласси мирно проспал. Утром победители-гвардейцы разбудили его и спросили, за какую он династию. Старый хитрец, даром что спросонок, нашелся мгновенно: "За ныне царствующую!".

Проигравшим в политической борьбе было не до смеха. Петр Толстой сгнил в каменном мешке на Соловках. Меншиков умер в Березове от инсульта без медицинской помощи. Тайная канцелярия Анны Иоанновны жестокостью и умением фабриковать дела не уступала сталинской госбезопасности. Петр Толстой сгнил в каменном мешке на Соловках. Меншиков умер в Березове от инсульта без медицинской помощи. Тайная канцелярия Анны Иоанновны жестокостью и умением фабриковать дела не уступала сталинской госбезопасности.

Елизавета была, в конце концов, не прожженным интриганом с железными нервами, а легкомысленной женщиной. Но когда в ночь на 25 ноября (6 декабря) 1741 года сторонники сказали ей: "Сейчас или никогда!" - решилась.

Переоделась в чрезвычайно шедший ей гвардейский мундир с лосинами, во главе гренадерской роты Преображенского полка, удостоенной потом за этот "подвиг" почетного наименования "лейб-кампания", явилась во дворец, сама вошла в спальню правительницы Анны Леопольдовны, разбудила, и объявила ей об отстранении от власти и аресте.

До конца жизни Елизавета мучилась ночными кошмарами, оттого и любила пиры и балы до рассвета. Оставшись одна, не могла уснуть: все казалось, что кто-нибудь войдет к ней, как она к Анне Леопольдовне.

Специальный лакей днем отсыпался, а ночами сидел у царской постели, и когда Елизавета начинала метаться и вскрикивать, клал ей на лоб ладонь, приговаривая: "лебедь белая". Слуга получил дворянство и фамилию "Лебедев".

Так вот, в ночь переворота, когда судьба висела на волоске, Елизавета мысленно дала обет: если все пройдет благополучно, смертью никого не казнить. Что, вообще-то, свидетельствовало о нравственном здоровье. Могла бы дать и другой обет: скажем, беспощадно отомстить всем, кто притеснял и унижал ее в предыдущее царствование. Или завинтить гайки так, чтобы спать спокойно.

Ключевые фигуры прежнего режима - Миних, Остерман, Левенвольде, Головкин - были, как положено, приговорены к колесованию, замененному отсечением головы, а на эшафоте им объявили о замене казни ссылкой.

Разумеется, на дворе был XVIII век. Люди умирали под кнутом и шпицрутенами (только при "либеральном" Александре I в начале следующего столетия зафиксированы 84 таких случая), реальных и мнимых преступников клеймили и отрезали языки, в том числе особам знатным, как, например, графине Анне Бестужевой и статс-даме Наталье Лопухиной (современным россиянам эта история знакома по фильму "Гардемарины, вперед!").

Количество повешенных и расстрелянных без суда в ходе подавления пугачевского бунта не поддается учету.

Но официально, по приговору, с 1741-го по 1825 год в России казнили семь человек: Пугачева, пятерых его сподвижников и поручика Ивана Мировича - за организацию заговора с целью освобождения из Шлиссельбургской крепости "русской Железной Маски" императора Иоанна VI.

Павел I на единственном вынесенном при нем смертном приговоре наложил резолюцию: "Смертной казни в России, слава богу, нет, и не мне ее вводить".

В 1825-1905 годах, вместивших в себя восстание декабристов и народовольческий террор, были вынесены 625 смертных приговоров, из которых приведен в исполнение 191. В ходе подавления революции 1905-1908 годов повесили и расстреляли около 2200 человек.

За прочие уголовные преступления смертная казнь не применялась до 1918 года.

Разное отношение

Первая в мире, по имеющимся данным, попытка упразднения смертной казни была предпринята еще князем Владимиром Крестителем. Приняв христианство, он перестал казнить даже убийц и разбойников, объясняя: "Боюсь греха". Приехавшие из Константинополя духовные наставники на это сказали, что правитель - не обычный человек, и не всегда должен применять заповеди буквально.

В XIV-XV веках смертная казнь на Руси использовалась достаточно редко: за государственную измену, убийство при отягчающих обстоятельствах, вооруженный разбой, третью по счету кражу и ограбление храма.

Пик жестокости пришелся на эпоху от Ивана Грозного до Анны Иоанновны. Уложение 1649 года предусматривало высшую меру наказания по 54 составам преступления, Воинский артикул Петра I, заменявший Уголовный кодекс – по 123-м. Обычным делом были публичные казни.

АВТОР ФОТО,UNKNOWNПодпись к фото,"Утро стрелецкой казни"

При этом историки отмечают, что на Руси и в Западной Европе к ним относились по-разному.

Жители средневекового Парижа или Лондона ходили на казни семьями, брали с собой выпивку и закуску, гоготали и отпускали циничные шуточки. За места, откуда происходящее было видно во всех деталях, богатые платили большие деньги.

Знатным узникам Тауэра рубили головы на прилегающей площади, где сегодня стоит здание морской таможни. Внутри цитадели, куда посторонних не допускали, казнили только женщин - чтобы толпа не проникалась к ним сочувствием.

Единственным мужчиной, обезглавленным в самом Тауэре, был замешанный в заговоре против Елизаветы I ее фаворит граф Эссекс. Он сам попросил об этом - чтобы не умирать под улюлюканье черни. В память о былых отношениях королева пошла навстречу.

Россияне, по многочисленным свидетельствам, в балаган казни не превращали , а молча молились и плакали.

Повод для гордости

Судя по опросам общественного мнения, принцип "око за око" и сегодня достаточно популярен, в том числе, в либеральных обществах.

В России и США количество сторонников смертной казни одинаково - примерно по 65% населения.

Противники смертной казни в ответ замечают, что, если и есть в мировой истории какая-то общая и очевидная закономерность, так это постепенное смягчение нравов.

Пару столетий назад повсюду считалось само собой разумеющимся, что невозможно учить детей без розог и вести следствие без пыток, а над немногочисленными проповедниками гуманности все смеялись.

Когда в свое время британский парламент ограничил телесные наказания на военном флоте десятью ударами плети, негодованию господ офицеров не было предела: что эти штатские понимают, конец дисциплине!

Ну, и как - научились обходиться? Стоит ли противиться неизбежному?

Британская виселица бездействует с 1964-го, французская гильотина - с 1977 года (то была последняя казнь во всей Западной Европе).

Сегодня насчитывается 97 стран, полностью отказавшихся от смертной казни, 33 установивших на нее мораторий и 63 сохраняющих ее в национальном законодательстве - да и в большинстве последних она применяется редко.

По данным организации Amnesty International, в 2012 году в 21 стране были казнены 682 человека , из них 314 в Иране, 129 в Ираке, 79 в Саудовской Аравии, 43 в США.

Информация приведена без учета Китая, который не публикует соответствующую статистику. Однако, по данным правозащитников, там казнят больше, чем во всех остальных государствах вместе взятых, причем в ряде случаев за преступления, не относящиеся по мировым стандартам к особо тяжким.

Среди демократических стран Америка в данном смысле находится в гордом одиночестве. Впрочем, более половины выносимых и приводимых в исполнение смертных приговоров приходится на семь южных штатов (Техас, Оклахома, Аризона, Миссури, Алабама, Флорида и Вирджиния), а в 17 штатах из 50 и федеральном округе Колумбия смертной казни нет.

Единственное государство Европы, не отказавшееся от нее - Белоруссия.

Россия при большевиках с лихвой наверстала "упущенное" при "проклятом царизме". В период Большого террора 1937-1938 годов ежедневно в среднем казнили почти столько же людей, сколько за все время "столыпинской реакции".

Но в наши дни Россия вернулась не только к мировым стандартам, но и к собственным истокам.

Последний смертный приговор в России был приведен в исполнение 2 сентября 1996 года.

16 апреля 1997 года был установлен мораторий на смертную казнь. 3 июня 1999 года 703 ранее приговоренным к расстрелу его заменили пожизненным заключением. 19 ноября 2009 года Конституционный суд признал смертную казнь противоречащей международным обязательствам РФ.

По мнению многих, то, что Россия в данном вопросе исторически оказалась впереди планеты всей, является законным основанием для гордости. Заслуживает сожаления, что этот факт мало популяризируется в обществе, и известен куда меньше, чем Ежов и Малюта Скуратов.

Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :





Уважаемые россияне !Это хорошо, что вы , как , кстати, и грузины не уподобляетесь по жестокости потомкам европейских варваров , которые все еще казнят преступников, одновременно считая себя демократическими странами!Разве можно ,например, сегодня считать США образцом демократии, если для нее неформальным символом все еще является электрический стул, с помощью которого преступников убивали и сейчас убивают в некоторых штатах, как убойный скот! Единственное, что теперь «гуманно» изменилось , так это то, что преступник в современной Америке может сам выбрать вид казни (ничего не скажешь - удобный сервис!)!

Одновременно с этим и разве Францию, в которой давно гордятся одной из старейших демократий в Европе, можно считать демократическим государством, если последняя публичная казнь с применением гильотины (более «гуманного», по их мнению, способа казни чем, например, сожжение) произошла в 1939 году, а непубличная казнь (в тюрьме) с применением гильотины официально отменена лишь в 1981 году! Любопытно, что единственным милосердием для их кровожадных предков было то , что они отрубали головы только аристократам , чтобы они не долго мучились, зато простых людей просто вешали, придавая немыслимым страданиям !

В этом отношении заслуживает внимания реакция англичан, на выставленную в Лондоне картину знаменитого русского художника Верещагина «Подавление индийского восстания англичанами».Тогда многие британцы , увидев на картине зверства своих соотечественников, привязавших к пушке индийцев для расстрела , категорически отрицали возможность применения подобной варварской казни, заявляя якобы англичане самая миролюбивая нация!

В то же время один отставной британский генерал лично хвастался перед русским художником, будто это он сам придумал такую казнь, и она была внедрена колониальными властями по его рекомендациям. Собственно, это определило судьбу картины, которая была куплена на аукционе в Нью-Йорке и с тех пор находится в чьей-то неизвестной частной коллекции, чтобы скрыть колониальные злодеяния самой зловещей нации на свете !

Хотелось бы обратить внимание законодателей этих ,казалось бы, цивилизованных стран стран , что ещё во времена царствования царицы Тамары (1166 –1213 г.) смертная казнь в Грузии была фактически отменена , а её свод законов был гораздо демократичнее , чем основы греческой демократии.

Безусловно, вынесение официального приговора о смертной казне еще большее преступление , чем само совершенное преступление , из-за которого судят преступника! Безусловно, для некоторых преступников смертная казнь даже «Божья милость » , поскольку он всю свою жизнь должен маяться на рудниках, замаливая свои грехи и, что немаловажно, приносить определенный доход обществу и особенно семьям убиенных!

Кроме того, нельзя забывать, что сколько безвинных людей казнили , а потом следствие каялось за совершенные ошибки! Например, прежде чем поймали Чикатило, расстреляли невиновного человека .Разве само это не преступление , тем более что судебное разбирательство не застраховано от ошибок?

Жизнь человеку дает Всевышний и именно он ее должен и отбирать, когда придет биологическое время!!!

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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