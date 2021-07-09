8 счастливых талисманов, которые приносят удачу

Кто-то верит в талисманы удачи, а кто-то считает все эти суеверия глупостями. Но если вам кажется что удача покинула вас и вы постоянно сталкиваетесь с препятствиями на своем пути, возможно, самое время прислушаться к нашим предкам и выбрать свой талисман на удачу.

Это может быть предмет интерьера, который будет нести позитивную энергию в ваш дом или же какая-то мелочь, которую вы будете всегда носить с собой. В любом случае никому из нас не помешает отогнать от себя негативную энергетику и привлечь благополучие. Как это сделать согласно народным приметам рассказываем прямо сейчас.



№1. Свечи. Не только наши предки, но и поклонники восточных культур верят, что свечи имеют магическую силу, которая помогает сбыться нашим самым заветным желаниям. Зажгите свечу и сконцентрируйтесь на своем желании. Также можете написать желание на листике бумаги и поместить его под свечу. Во время горения она будет направлять свою силу на исполнение вашей мечты. Еще один способ донести свое желание Вселенной — создать доску визуализации, зажечь свечу, напротив той области вашей жизни, которая нуждается в усилителе удачи, и помедитировать над ней.

Вы даже можете добавить такие слова, как:

«Пусть удача придет на моем пути, Пусть удача охватит мой проект, Пусть моя жизнь будет наполнена удачей и выполнением, Да будет так».

• Зеленые свечи — приносят деньги, богатство и процветание• Красные свечи для любви, соблазнения и сексуальной энергии• Золотые свечи для быстрой удачи и выигрыша в казино и азартных играх• Фиолетовые свечи, чтобы преодолевать препятствия, побеждать и командовать

• Черные свечи, чтобы отогнать зло и держаться подальше от врагов

• Коричневые свечи для снятия сглаза, порчи, заклинаний и проклятий

Белые свечи приносят крепкое здоровье, мир и благословения

• Синие свечи для защиты от вреда и зависти

• Оранжевые свечи для контроля и влияния на других

№2. Соль. С древних времен соль использовалась для очищения от негативной энергии. При переезде в новый дом посыпьте комнаты солью, чтобы она впитала всю плохую энергию предыдущих жильцов. Оставьте на 24 часа и уберите. Таким образом, вы создадите новую атмосферу, приветствуя позитивную энергию в своем доме. Если же в жизни вдруг начались неприятности и скандалы, посыпьте солью порог если живете в квартире и все углы частного дома. Она впитает злые помыслы и зависть ваших недоброжелателей.

№3. Единороги — еще один символ удачи. Вы можете купить шкатулку для украшений с изображением единорога или выбрать брелок и постоянно носить его с собой. Это мифическое существо заряжено позитивной энергией, а потому держать его в своем доме является благоприятным знаком.



№4. Четырехлистный клевер — давний символ удачи родом из Ирландии. Считалось, что если человек найдет клевер с четырьмя листиками — тремя большими и одним маленьким (обязательное условие), то его ждет большая удача и процветание. Это символ богатства, здоровья, силы и благополучия. Настоящий четырехлистный клевер — редкость: только одно из 10000 растений имеет счастливые листья. Но чтобы его найти, вам не нужно тратить много времени на прогулки по лугам. Вы можете сделать его самостоятельно или же купить талисман.

№5. Свинья — символ удачи и процветания во многих народах. Она символизирует благополучие, плодородие и удачу. Люди, которые держали свиней, никогда не были голодными и бедными, а потому это символ благополучной и безбедной жизни. Именно поэтому копилки изготавливаются в виде хрюшек. Накормить копилку свинку монетами — к карьерному росту и увеличению финансового потока в семью.

№6. Число 7 приносит удачу, потому что обладает особыми математическими свойствами. Древние греки называли 7 «совершенным числом», суммой 3 (треугольник) и 4 (квадрат), которые представляют собой совершенные формы. Семерка также появляется в ряде заметных мест:

7 дней в неделе7 цветов в радуге7 — счастливое число в азартных играх.

Как можно использовать счастливую семерку в качестве талисмана? Купите 7 счастливых символов: например, семь божьих коровок или кристаллов.

№7. Удачное число 8 — знак бесконечности, а еще на китайском восьмерка звучит как «процветание». Число 8 с двумя изящными изгибами также является сбалансированным числом. Равновесие и гармония — жизненно важные составляющие счастливой жизни. Если вы по каким-либо причинам не верите в магию цифры 7, то, возможно, цифра 8 больше вам подойдет.

№8. Слон — символ силы, стабильности и мудрости. Статуи слонов популярны во всем мире.

Распространено суеверие, что фигурки и картины с изображением животного всегда должны быть обращены к двери, если вы хотите принести удачу в дом. Слон также защищает жилище от бедности и неудач. Он всегда должен смотреть на вход, тем самым гарантируя что через входную дверь проходит только благополучие и счастье.

Источник : https://mistika.temaretik.com/2247892289492879563/

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