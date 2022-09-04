А вы знали об этом?(Статья 39)

1.

В высшем обществе Петербурга Пушкин славился не только поэтическим талантом, но вздорным характером. Возможно, горячность и была одной из причин гибели Александра Сергеевича. И хотя он был превосходным стрелком, за 28 проведенных дуэлей Пушкин ни разу не ранил противника.Дело в том , что в те времена далеко не все вызовы приводили к поединку, и далеко не все поединки оканчивались смертью одного из дуэлянтов. Пушкин не исключение – бросая и получая вызовы десятки раз, он выходил к барьеру, тем не менее, гораздо реже. Самый первый вызов Пушкин сделал, когда ему было 17 лет. Он желал стреляться со своим двоюродным дядей Павлом Ганнибалом. Ссора возникла из-за женщины, которую дядюшка и племянник не поделили во время котильона. К счастью, противники помирились и до дуэли дело не дошло.

По воспоминаниям современников, Пушкин имел прекрасную физическую подготовку и отлично стрелял. Кроме того, Пушкин отлично плавал, любил далекие пешие прогулки, ездил верхом, даже увлекался английским боксом. Из внушительного списка «дуэльных историй» Пушкина настоящими поединками завершились 5.Особо следует отметить дуэль с лицейским другом Кюхельбекером.

2.

Кюхля обиделся на поэта за его эпиграмму, и несмотря на уговоры друзей, вызвал Пушкина на поединок. Кюхельбекер выстрелил первым и не попал. Пушкин, не целясь, пальнул в воздух, после чего последовали объятия и дружеское примирение..

Эдисон продемонстрировал свою лампу накаливания в 1880 году, в то время как англичанин Джозеф Суон получил первый патент на лампочку в 1860 году.

3.

Одной из причин, по которой Петр I рвался посетить Англию в Великом посольстве была встреча с Исааком Ньютоном. Конечно, Петра I в первую очередь интересовал флот и понимание того, как строить корабли по чертежам. Но у него имелась и еще одна идея, которая сыграла важную роль в резком усилении Русского государства. Петра I очень интересовали советы Ньютона как по технологии изготовления монет, так и по наведению порядка в денежной системе государства. Тем более, что он попал в Англию во время Великого посольства как раз в то время, когда Ньютон внедрял новое оборудование и разворачивал борьбу с обрезанием монет, вводя гурт с надписью.

Все увиденное очень помогло Петру понять, что надо сделать у себя дома. Потому что надо признать, чеканка монеты в России на тот момент в технологическом плане откровенно отставала от того, что делали в Европе. В результате Петр ввел медную монету, которую ему удалось вполне успешно запустить в оборот в отличие от отца. И даже несмотря на то, что за годы своего правления он ее несколько раз портил, увеличивая количество монет, начеканенных из пуда меди, его деньги успешно использовались.

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили!

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