 Грузия не предпринимала «дискриминационных действий и откровенных репрессий» в отношении российских СМИ и журналистов - открытое письмо депутату государственной думы федерального собрания РФ Василию Пискарёву

Уважаемый Василий Иванович!

Не кажется ли Вам, что умственные и творческие способности человека развиваются обратно пропорционально научно-техническому прогрессу, то есть - деградируют? Сравнивая нынешних политиков и политтехнологов - с великими революционерами прошлого, которые управляли массами без интернета, мобильной связи и телевидения, убеждаешься, что за последние 100 лет люди сильно измельчали. Ленин и Сталин изменили мир и оставили потомкам десятки томов научных трудов, публикаций, выступлений и писем, а сегодня на родине Де Голля, Черчилля и Рузвельта считают выдающимся реформатором и «маяком демократии» поверхностно образованного Саакашвили, память о котором останется лишь в томах уголовных дел судебного архива.

Обращаюсь к Вам, как к председателю Комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств в дела России, в центре внимания которого находятся проблемы масс-медиа. Помните классическое ленинское - «занять и ценой каких угодно потерь удержать телефон, телеграф, железнодорожные станции и мосты»? Ленин не случайно придавал архиважное значение коммуникациям. Как медиа-менеджер и журналист, фамилия которого (Хидирбегишвили) внесена в приложенный к Георгиевскому трактату список князей Грузии и происходит от слова «хиди» (груз. мост), замечу, что в 21 веке вокзалы и мосты сохранили своё стратегическое значение, а телефон и телеграф с возникновением интернета стали мобильными.

Кроме того, началось(телефоны, мобильные приложения - месседжеры, электронная почта)(телевидение, интернет-издания и печатные СМИ), от чего значение любыхмежду людьми лишь возросло. Но из-за дефицита времени обыватель перестал читать длинные тексты, предпочитая короткие резюме, основанные на чужом анализе, а встречи вживую заменили. Даже вышеупомянутое, к примеру - «цветные революции», организовывают через, гибридные войны ведутся посредством всего арсенала медиа-средств, а, дающий возможность мгновенного обмена сообщениями с одним, или множеством абонентов одновременно (не чета устаревшему телеграфу!), выходит на лидирующие позиции. То есть, следующий этап -вот почему им отдаёт предпочтение всё большее количество пользователей.

Эти тенденции отразилась соответственно и на гаджетах: стационарные компьютеры сначала уступили место портативным - лэптопам, те, в свою очередь, ноутбукам, которые быстро вышли из моды и сейчас новое поколение выбирает мобильные телефоны, совмещающие все функции в одном устройстве. Однако разница во мнениях у различных групп социума, предпочитающих различные средства коммуникации/получения информации, довольно велика, так как многие их них превращены в инструмент «мягкой силы» и беспардонной пропаганды для ведения «гибридной войны». К примеру, администрация Facebook создала группу цензоров из Грузии - т.н. экспертов «fact checking» - из сторонников радикальной политической оппозиции, аффилированных с Саакашвили, которые блокируют неугодный главному заказчику контент вместе с пользователем, его разместившим.

С другой стороны, максимальную ответственность за каждое произнесённое слово должны чувствовать те, от кого зависят судьбы масс, кто создаёт общественное мнение. В первую очередь - это политики, государственные руководители, народные избранники и журналисты, потому что любое их слово в созданном электронными средствами коммуникации медийном пространстве разлетается мгновенно и безвозвратно. Моду на публичные заявления в соцсетях ввёл эк-президент США Дональд Трамп, профессиональный шоумен использовал преимущество блогов, в частности - в любимой им Twitter, с которыми по оперативности и охвату аудитории не могут сравниться пресс-коференция, телешоу, или газетная публикация. Но когда в США сочли, что твитты Трампа противоречат американским национальным интересам, Трампа «отправили в banю».

Сегодня судьбу Трампа разделила Россия, которую заблокировали в Facebook и YouTube, чтобы информацию о войне на Украине распространяли только прошедшие цензуру источники. Из альтернативных ресурсов, актуализированных сегодня Россией, будь то «В контакте», «Rutube», «Insagram» и др., в Грузии наибольшую популярность набирает «Telegram». Вот почему я не мог обойти вниманием нижеприведённое заявление на Вашем Telegram-канале от 23 мая с.г.

«Законопроект о зеркальных мерах в ответ на дискриминацию российских СМИ станет адекватным ответом на враждебные действия против наших журналистов.

Комиссия Госдумы по иновмешательству проанализировала информацию за 5 последних лет о дискриминационных действиях и откровенных репрессиях в отношении российских СМИ и журналистов за рубежом. Как оказалось, наиболее агрессивно себя ведут 13 стран (Латвия, Франция, Молдавия, Польша, Литва, Украина, США, Великобритания, Грузия, Германия, Канада, Эстония, Румыния). В лидерах по числу инцидентов - Латвия, Украина и Франция.

На протяжении ряда лет на Западе ведется массированная кампания по дискредитации российских СМИ и создаются невыносимые условия для их работы. Речь идёт как об отказе в аккредитации на официальные мероприятия и создании препятствий для банковского обслуживания и прекращении вещания, так и о задержаниях на границе и даже об арестах и уголовном преследовании журналистов за их профессиональную деятельность и принадлежность к российским СМИ.

Именно так по надуманному обвинению провел полтора года за решеткой на Украине главный редактор портала «РИА Новости — Украина» Кирилл Вышинский и была помещена под домашний арест руководитель информационного портала Sputnik Mеdia Елена Черышева.

Запад, боясь слова правды, не только запрещает сегодня наши СМИ в своих странах, но и насаждает свою цензуру в нашем информационном пространстве, блокируя российским гражданам доступ к российским же СМИ в соцсетях и видеосервисе YouTube.

Предложенные нами меры, включающие возможность отозвать регистрацию и лицензию иностранных СМИ в случае распространения ими противоправной информации, это адекватный и жесткий ответ, но выглядят они значительно более гуманно и цивилизованно, чем та информационная война, которая развернута сегодня против нас».

Уважаемый Василий Иванович!

В первую очередь, довожу до Вашего сведения, что в Грузии открыт доступ ко всем российским веб-сайтам, а грузинские провайдеры и телекоммуникационные компании не ограничивали доступ к российским телеканалам, несмотря на недовольство радикальной, аффилированной с Саакашвили, политической оппозиции и самозваных западных кураторов Грузии. В тоже время Россия не отозвала регистрацию - аккредитацию - лицензию ни одной, аффилированной с Саакашвили, телекомпании - русофобских пропагандистских телеканалов, обсуживающих партийные интересы радикальной оппозиции во главе с экс-правящей партией Саакашвили. Например, грузинские телезритель с удивлением наблюдает, как вольготно чувствуют себя в коридорах российской власти тележурналисты «Мтавари архи» (груз. «Главканал»), задающие вопросы руководителям российского государства.

В Грузии по-прежнему функционируют представительства всех, аккредитованных здесь, российских СМИ, и единственное, что может прекратить их деятельность, это очередное указание из Москвы о сокращении бюджета, штатов, или полного закрытия в связи с «нецелесообразностью». Другой информацией ГРУЗИНФОРМ не располагает, в противном случае, если бы «дискриминация и репрессии» в отношении российских журналистов в Грузии имели место, о них не преминула бы заявить официальный представитель МИД России Мария Захарова. Тогда почему Грузия попала в «чёртову дюжину» стран, осуществляющих «репрессии и дискриминацию» российских СМИ? Какими фактами Вы располагаете, какими критериями руководствовались при «анализе информации за 5 последних лет», как Вы пишете в своём Заявлении на Telegram-канале? Василий Иванович, пожалуйста, поставьте нас об этом в известность, чтобы мы уведомили грузинское правительство и на будущее были приняты превентивные меры, иначе у нас будут основания предполагать, что Вас дезинформировали, или имело место недоразумение.

Для справки: Грузинское информационно-аналитическое агентство «ГРУЗИНФОРМ» неоднократно выражало протест в упомянутыми в Вашем заявлении фактами дискриминации российских журналистов, ведь препятствование журналисткой деятельности является попранием свободы слова - краеугольного камня демократии. В Грузии внесли в Конституцию запись о безальтернативном евроатлантическом курсе государства в надежде на осуществление давней грузинской мечты о верховенстве закона, равенстве и справедливости, а не из-за приверженности другим западным ценностям, к примеру - идеалам ЛГБТ. Напомню, что начало беспрецедентному гонению российских СМИ, также, как и беспрецедентным антироссийским санкциям, было положено вышеупомянутым Дональдом Трампом, первым президентом - блогером. Таким оригинальным способом 45-й президент США хотел опровергнуть выдвинутые против него обвинения в связях с Кремлём, якобы, при поддержке которого он победил на президентских выборах.

А может Вы тоже выбрали тактику Трампа и Ваше заявление - не удар по Грузии, а пиар?! Может Вы, Василий Иванович, специально обвинили грузинскую власть в «дискриминации и репрессиях» российских журналистов, чтобы развеять нездоровые подозрения в обоюдных симпатиях грузинской власти и Москвы, которые так мучают грузинскую радикальную оппозицию и нанятых ими западных лоббистов?! Ведь упоминая Грузию, Вы имели в виду её власть, не так ли? А власть Грузии, как Вам известно, сегодня находится под огнём критики радикальной оппозиции и группы вышеупомянутых западных менторов (позиционирующих себя как «Друзья Грузии») именно за «излишне лояльную политику по отношению к России» и «потакание российским интересам». Грузинскую власть и лично премьера Гарибашвили обвиняют, что Грузия не присоединилось к антироссийским санкциям и не послала свою армию воевать на Украинский фронт; отказалось от открытия Второго фронта против России в Грузии; за декларированное безальтернативно мирное решение территориальных проблем в Абхазии и ЮО.

И вот, на пике этой клеветнической кампании, когда грузинскую власть вдобавок обвинили в репрессиях оппозиционных грузинских телеканалов, использовав в качестве повода тюремное заключение менеджера вышеупомянутой главной телекомпании Саакашвили (за коррупцию в особо крупных размерах), в унисон с воплями радикальной грузинской оппозиции прозвучало обвинение из России! Причём - не от рядового депутата, а одного из парламентских руководителей, коим Вы, Василий Иванович Пискарёв, являетесь. Кому, как не Вам, председателю Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, члену фракции «Единая Россия», должно быть известно, что политическое руководство Российской Федерации, несмотря на все разногласия, придерживается в отношении Грузии политики сдержанности и понимания?!

Уважаемый Василий Иванович!

В отличии от некоторых, я не считаю, что Грузия для россиян - это только хачапури, «Мукузани» и «баткани», значительная часть деятельности грузинского журналиста, публициста и политолога Хидирбегишвили была посвящена восстановлению «хиди» - моста между Россией и Грузией, разрушенного Саакашвили. Поэтому на родине Руставели с нетерпением ждут Вашего ответа в любой, приемлемой для Вас, форме.

Арно Хидирбегишвили,

Главный редактор и генеральный директор ГРУЗИНФОРМ

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