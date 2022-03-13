Почему датчане не моют овощи и фрукты? 7 интересных фактов о Дании

Почему иметь автомобиль в Дании — очень дорогое удовольствие? Почему в Дании запрещено сушить вещи в квартирах? Читайте подборку интересных фактов о Дании.
Фото: Rolands Varsbergs / Pixabay
Нужно пользоваться сушильными машинами, которые обычно располагаются в подвалах жилых домов.
В Дании нельзя шуметь
Водителям запрещено сигналить (кроме аварийных ситуаций), церкви звонят в колокола только раз в неделю в предписанное время, а в общественных местах, например, в банках, нельзя разговаривать по телефону.
В Дании иметь автомобиль — очень дорогое удовольствие
Машина стоит как треть дома, кроме того, очень высокая плата за страховку, парковку и т. п. Поэтому датчане ездят на велосипедах.
Самый старый в мире флаг с неизменным дизайном — флаг Дании
Его рисунок — белый крест на красном фоне — не менялся с 1625 года.
Фото: Torben7400 / Pixabay
Датчане не моют овощи и фрукты
Купленное в магазине сразу из упаковки отправляется в салат. Яблоки высыпают в чашу и так и едят — не моют и не протирают.Жители Дании уверены, что естественный иммунитет человека и так защищает его от бактерий. И они практически никогда не болеют кишечными инфекциями.
Датчанин, говорящий только по-датски, тем не менее может понимать и норвежцев, говорящих по-норвежски, и шведов, говорящих по-шведски
Это потому что скандинавские языки являются взаимно понятными.
На протяжении почти 500 лет датских королей звали либо Кристиан, либо Фредерик
С 1513 по 1972 годы Данией правили короли Кристиан, Фредерик, Кристиан, Фредерик, Кристиан, Фредерик, Кристиан, Фредерик, Кристиан, Фредерик, Кристиан, Фредерик, Кристиан, Фредерик, Кристиан, Фредерик, Кристиан, Фредерик, и это закончилось только когда трон заняла ныне правящая королева Маргрете II.
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