Как взошёл на престол первый царь из династии Романовых

Летом 1596-го у знатного боярина Фёдора Романова родился сын Михаил. Впоследствии ему суждено было стать первым царём династии, правившей Россией три века. Иностранцы открыто предрекали русским окончательную гибель, узнав о выборе Земского Собора.

Никто не верил мягкого и слабого здоровьем в 16-летнего юношу. Да и страна, которую принял под свою ответственность новый государь, представляла собой плачевное послесмутное зрелище. Однако, к исходу правления Михаила Федоровича побывавшие в России иноземцы соглашались, что у русских нет надобности завидовать ни одной стране мира.

Мир с поляками и освобождение из плена отца

Заседание Земского собора.

После низложения в 1610 году Василия Шуйского московская власть перешла к Семибоярщине. Последняя предложила шапку Мономаха полякам. На первых порах знать поддержала кандидатуру сына короля Речи Посполитой. Но вскоре случился конфликт, и Минину с Пожарским пришлось изгонять из Москвы интервентов. Для установления государственности необходимо было срочно возводить на престол царя. В январе 1613-го за дело взялся Земский собор, задачей которого были царские выборы в затянувшейся Смуте. Простолюдины однозначно выступили против иностранных королевичей, требуя «своего» государя.

Решено было делать ставку на представителя знатного русского рода.

Одним из претендентов был Дмитрий Пожарский, освободивший Москву князь с незапятнанной в Смуту репутацией. Но такой выбор не совсем устраивал русскую знать, успевшую присягнуть Лжедмитрию и полякам. Удобен был человек из такого рода, который тоже был замешан в скользких делах. Это было залогом безопасности. Под такие требования лучше всего подошли Романовы, служившие Лжедмитрию II, участвовавшие в Семибоярщине и поддерживавшие польского королевича. Михаил Романов являлся ближайшим родственником последнему законному московскому правителю из династии Рюриковичей.

Почему иностранцы не одобряли выбор Земского Совета

Избрание юного Михаила на царствование.

К избранию царём Михаила Федоровича Русского государства фактически не было. Некогда великую державу разбила Смута. Объемы брошенной и запустевшей пахоты превышали 80%. Нового царя даже поначалу негде было поселить, так как Кремль был разграблен и разрушен поляками. Палаты с хоромами стояли без полов и крыш, для восстановления не было пригодных материалов, казна опустела. Объективно оценивая плачевность обстановки, иностранцы скептично отзывались о выборе русских, предсказывая им с молодым царём окончательную гибель. Голландец Исаак Масса на старте правления Михаила писал, что не дает 16-летнему царю и года. Вспоминая методы Ивана Васильевича, он утверждал, что России нужен только такой царь. Русский народ, по мнению зарубежных политиков, выстоит только с сидящим по локти в крови владыке. Все разводили руками, как Россия допустила приходу на трон мягкого юноши после властного авторитарного лидера.

Шестнадцатилетний Михаил Федорович умел от силы читать, никаких царских навыков не имел, был объективно слаб здоровьем. Ведь рос Романов в Белозерской ссылке, в которую его вместе с семьей отправил Борис Годунов. Не исключалось даже, что новый государь страдал рахитом, подобно родным сестре и брату. Кроме того, царь не был женат, не имел детей, и их появление на фоне состояния здоровья выглядело сомнительным. А такая ситуация не внушала доверия в крепость династии. Кроме всего этого, отец Михаила пребывал в польском плену, что в любой момент могло быть использовано инструментом иностранного давления.

Двоевластие в России и Филарет

Михаил Федорович встречает отца из плена.

До 1633-го Михаил Федорович выступал лишь номинальным главой Российского государства. Правил страной по факту совсем иной человек. В первые годы своего правления царь Михаила Фёдоровича грамотно расставил приоритеты. Заключение перемирия с Польшей в 1619-м году вызволило из плена его отца Филарета. Большинство русских патриархов не претендовали на светскую власть. Назначенный патриархом сразу после возвращения в Москву Филарет стал исключением. При царе-сыне владыка не просто стал влиятельной фигурой, он выступал официальным соправителем. Ни о каком противостоянии сына с отцом и речи не было. Молодой и неопытный Михаил Федорович безоговорочно признвал первенство своего родителя. Присвоенный патриарху титул звучал, как «Великий государь Филарет Никитич». В истории русского патриархата больше никто не именовался с упоминанием мирского отчества.

Самостоятельные шаги Михаила Федоровича и оттепель после смуты

Васнецов. Расцвет Кремля.

Под конец царствования Михаила Романова гостившие в России иностранцы приводили свидетельства уже совсем иного толка. Заморские путешественники свидетельствовали, что в Москве наблюдается изобилие всех мыслимых вещей для комфортной и богатой жизни, да ещё и продаются они по умеренным ценам. Речь шла о «русском чуде». Несмотря на открытую ситуацию с двоевластием двух государей, царя и патриарха, роль Михаила Фёдоровича и членов Боярской думы оставалась определяющей в делах. Урожденный мудрым Михаил Романов учитывал мнение отца, идя на компромиссы. Но с каждым днем и новым опытом его решениями управляли не страх и безволие, а объективная оценка политической ситуации. К слову, из сохранившейся переписки отца и сына можно сделать вывод, что в их взаимоотношениях не было место диктату. Строки пронизаны взаимным уважением и доброжелательностью.

С кончиной Филарета царь и вовсе 12 лет управлял Россией самостоятельно. В истории он остался праведным и честным государем. Михаил Фёдорович не отличался суровым нравом и жесткими правилами. В руководство городами он поставил институт воевод. Одного только прошения горожан было достаточно, чтоб царь заменить их на выборных представителей из земской знати. Умеренный правитель справедливо регламентировал и взимание налогов. Самоуправство сборщиков податей регулировали внедренные в процесс писцовые книги.

В правление Михаила Фёдоровича стартовали работы по поискам природных богатств, построились оружейные, чугуноплавильные и кирпичные заводы. Именно Михаил Романов стал основателем в Москве Немецкой слободы, где поселились заграничные инженеры и военные.

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