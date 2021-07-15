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Что спасло СССР от гонконгской эпидемии гриппа 50 лет назад

Что спасло СССР от гонконгской эпидемии гриппа 50 лет назад

Пандемия, поразившая мир в 1968-м и бушевавшая три года, стала третьим глобальным нашествием вируса гриппа. По разным оценкам, в тот период от новой болезни погибли от одного до четырех миллионов человек.

В Западном Берлине умерших было так много, что трупы складывали в туннелях недействующих станций метро, однако никакой массовой шумихи в прессе не возникало. Советскому Союзу смертельной эпидемии удалось избежать.

Что спасло СССР от гонконгской эпидемии гриппа 50 лет назад

Первой жертвой нового вируса стала пожилая торговка крабами из Гонконга. Она заболела 13 июля 1968 года и умерла через неделю. Уже месяц спустя все больницы английской колонии были переполнены – заразилось около полумиллиона человек. В Лондонском вирусном центре подтвердили, что речь идет о новой разновидности гриппа (штамм H3N2 гриппа A). Скорее всего, возник он, мутировав от вируса какого-то мелкого домашнего скота (вроде свиньи), но точно этого установить не удалось.

Смертность от гонконгского гриппа была не очень высокой – умирали около 0,5% заболевших, однако заразность болезни была невероятной. Подхватить болячку можно было не только воздушно-капельным путем, но и через пот, просто прикоснувшись к больному человеку. Течение заболевания было крайне тяжелым – сухой кашель (доходящий до крови), высокая температура, многочисленные осложнения.

Симптомы проявлялись уже через день-два после заражения, но могли скрываться и две недели. Та пандемия, как и современная, поставила в группу риска пожилых людей.

Зал ожидания в одной из клиник Гонконга во время пандемии 1968 года

Зал ожидания в одной из клиник Гонконга во время пандемии 1968 года

К концу августа новым вирусом были поражены Сингапур, Малайзия, Тайвань, Вьетнам и Филиппины. Во Вьетнаме тогда как раз развернулась кровавая война, поэтому дальнейший путь вируса был предопределен. В сентябре болезнь попала в США, где число умерших от этой пандемии составило больше тридцати тысяч человек (по некоторым оценкам – до ста тысяч). Для сравнения, количество американцев, погибших во время боевых действий во Вьетнаме в том же 1968 году, который считается самым кровавым, оценивается в 16 тысяч.

Меньше других пострадала от нового вируса дисциплинированная Япония: жители поголовно надели маски и строго соблюдали рекомендованные санитарные нормы (постоянно мыли руки). В результате массовой эпидемии там удалось избежать, а вот Европа пострадала очень сильно. Надо отметить, что данные тех лет по умершим и зараженным не очень точны. Однако считается, что во Франции в декабре 1968 года в некоторых районах переболела половина населения. Это даже вызвало временную остановку фабрик – рабочей силы просто не хватало. Но хуже всего пришлось Германии. Всего в Восточной и Западной частях страны умерло около 60 тысяч человек. В Западном Берлине вскоре перестали справляться морги, и для хранения тел умерших начали использовать недействующих станциях метро (на тех ветках, которые были заблокированы ГДР при постройке Берлинской стены). К похоронам жертв эпидемии пришлось привлечь сборщиков мусора, так как могильщиков не хватало.

Прививки от гриппа пенсионерам в одной из нью-йоркских клиник, фото 1968 года

Прививки от гриппа пенсионерам в одной из нью-йоркских клиник, фото 1968 год


Удивительно, что пресса тех времен не раздувала шумихи вокруг болезни, уносящей тысячи жизней. Вероятно, сказывалось общее отношение к этому вопросу. Тогда считалось, что любой кашель можно вылечить, если укутаться потеплее и много пить. Новейшее достижение медицины – антибиотики - вселяли уверенность, что современная наука способна справиться с любой болезнью, ведь достижения научно-технического прогресса уже позволяли людям даже летать в космос. Большинство людей верили в то, что у медиков все под контролем. Да и в мире тогда хватало проблем, которые обеспечивали броские заголовки газет: война во Вьетнаме, студенческая революция в Европе и культурная – в Китае, холодная война и советская угроза. На фоне всего этого эпидемия гриппа казалась не столь существенным событием, поэтому массового страха и каких-то строгих карантинных мер нигде не наблюдалось.

После первой волны гонконгский грипп возвращался еще два сезона. В Великобритании, Японии и Австралии рецидивы пандемии принесли намного больше жертв. В дальнейшем у большинства населения планеты к штамму H3N2 выработался иммунитет и в настоящее время он периодически возникает как сезонное заболевание, не приводящее к столь катастрофическим последствиям.

Профилактическая вакцинация детей против гриппа в одном из детских садов СССР, 1970-е годы

Профилактическая вакцинация детей против гриппа в одном из детских садов СССР, 1970-е годы

Советский Союз спасся от пандемии благодаря «железному занавесу». Считается, что этот вирус впервые так быстро разнесся по миру благодаря самолетам. Связи между странами в середине XX века были достаточно тесными, но СССР стала исключением (в данном случае - счастливым). Контактов у советских граждан с заграницей было так мало, что небольшие карантинные меры помогли существенно замедлить проникновение гонконгского гриппа в нашу страну. Конечно, в конце концов он попал и к нам, но случилось это уже после того, как вирус мутировал и ослаб, в конце мировой пандемии.

В СССР было издано спецраспоряжение: сотрудникам ресторанов, гостиниц и других учреждений, работающих с иностранными гражданами (туристами или работниками посольств), следует носить хирургические маски на лице и мыть руки с мылом. В дальнейшем у нас признавали две волны эпидемии – в 1968-м и 1070-м годах, но уровень заболеваемости не превысил среднестатистический. К третьей волне H3N2 врачи были готовы – провели вакцинацию населения, поэтому можно говорить о том, что в СССР эпидемии удалось избежать.

Пандемия 1968 года многому научила людей. Так, именно после нее возраст «65+» стали считать группой риска для вирусных заболеваний, крупные страны были вынуждены запустить в массовое производство противогриппозные вакцины, и в некоторых странах (например, во Франции), вакцинация пенсионеров стала оплачиваться государством. Кроме того, человечество тогда впервые ощутило, что тесные экономические и культурные связи между странами могут являться не только благом, но и потенциальным источником опасности, ведь это был первый случай, когда заразная болезнь распространилась по всему миру буквально за считанные недели.

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