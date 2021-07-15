Что спасло СССР от гонконгской эпидемии гриппа 50 лет назад

Пандемия, поразившая мир в 1968-м и бушевавшая три года, стала третьим глобальным нашествием вируса гриппа. По разным оценкам, в тот период от новой болезни погибли от одного до четырех миллионов человек.

В Западном Берлине умерших было так много, что трупы складывали в туннелях недействующих станций метро, однако никакой массовой шумихи в прессе не возникало. Советскому Союзу смертельной эпидемии удалось избежать.

Первой жертвой нового вируса стала пожилая торговка крабами из Гонконга. Она заболела 13 июля 1968 года и умерла через неделю. Уже месяц спустя все больницы английской колонии были переполнены – заразилось около полумиллиона человек. В Лондонском вирусном центре подтвердили, что речь идет о новой разновидности гриппа (штамм H3N2 гриппа A). Скорее всего, возник он, мутировав от вируса какого-то мелкого домашнего скота (вроде свиньи), но точно этого установить не удалось.

Смертность от гонконгского гриппа была не очень высокой – умирали около 0,5% заболевших, однако заразность болезни была невероятной. Подхватить болячку можно было не только воздушно-капельным путем, но и через пот, просто прикоснувшись к больному человеку. Течение заболевания было крайне тяжелым – сухой кашель (доходящий до крови), высокая температура, многочисленные осложнения.

Симптомы проявлялись уже через день-два после заражения, но могли скрываться и две недели. Та пандемия, как и современная, поставила в группу риска пожилых людей.

Зал ожидания в одной из клиник Гонконга во время пандемии 1968 года

К концу августа новым вирусом были поражены Сингапур, Малайзия, Тайвань, Вьетнам и Филиппины. Во Вьетнаме тогда как раз развернулась кровавая война, поэтому дальнейший путь вируса был предопределен. В сентябре болезнь попала в США, где число умерших от этой пандемии составило больше тридцати тысяч человек (по некоторым оценкам – до ста тысяч). Для сравнения, количество американцев, погибших во время боевых действий во Вьетнаме в том же 1968 году, который считается самым кровавым, оценивается в 16 тысяч.

Меньше других пострадала от нового вируса дисциплинированная Япония: жители поголовно надели маски и строго соблюдали рекомендованные санитарные нормы (постоянно мыли руки). В результате массовой эпидемии там удалось избежать, а вот Европа пострадала очень сильно. Надо отметить, что данные тех лет по умершим и зараженным не очень точны. Однако считается, что во Франции в декабре 1968 года в некоторых районах переболела половина населения. Это даже вызвало временную остановку фабрик – рабочей силы просто не хватало. Но хуже всего пришлось Германии. Всего в Восточной и Западной частях страны умерло около 60 тысяч человек. В Западном Берлине вскоре перестали справляться морги, и для хранения тел умерших начали использовать недействующих станциях метро (на тех ветках, которые были заблокированы ГДР при постройке Берлинской стены). К похоронам жертв эпидемии пришлось привлечь сборщиков мусора, так как могильщиков не хватало.

Прививки от гриппа пенсионерам в одной из нью-йоркских клиник, фото 1968 год



Удивительно, что пресса тех времен не раздувала шумихи вокруг болезни, уносящей тысячи жизней. Вероятно, сказывалось общее отношение к этому вопросу. Тогда считалось, что любой кашель можно вылечить, если укутаться потеплее и много пить. Новейшее достижение медицины – антибиотики - вселяли уверенность, что современная наука способна справиться с любой болезнью, ведь достижения научно-технического прогресса уже позволяли людям даже летать в космос. Большинство людей верили в то, что у медиков все под контролем. Да и в мире тогда хватало проблем, которые обеспечивали броские заголовки газет: война во Вьетнаме, студенческая революция в Европе и культурная – в Китае, холодная война и советская угроза. На фоне всего этого эпидемия гриппа казалась не столь существенным событием, поэтому массового страха и каких-то строгих карантинных мер нигде не наблюдалось.

После первой волны гонконгский грипп возвращался еще два сезона. В Великобритании, Японии и Австралии рецидивы пандемии принесли намного больше жертв. В дальнейшем у большинства населения планеты к штамму H3N2 выработался иммунитет и в настоящее время он периодически возникает как сезонное заболевание, не приводящее к столь катастрофическим последствиям.

Профилактическая вакцинация детей против гриппа в одном из детских садов СССР, 1970-е годы

Советский Союз спасся от пандемии благодаря «железному занавесу». Считается, что этот вирус впервые так быстро разнесся по миру благодаря самолетам. Связи между странами в середине XX века были достаточно тесными, но СССР стала исключением (в данном случае - счастливым). Контактов у советских граждан с заграницей было так мало, что небольшие карантинные меры помогли существенно замедлить проникновение гонконгского гриппа в нашу страну. Конечно, в конце концов он попал и к нам, но случилось это уже после того, как вирус мутировал и ослаб, в конце мировой пандемии.

В СССР было издано спецраспоряжение: сотрудникам ресторанов, гостиниц и других учреждений, работающих с иностранными гражданами (туристами или работниками посольств), следует носить хирургические маски на лице и мыть руки с мылом. В дальнейшем у нас признавали две волны эпидемии – в 1968-м и 1070-м годах, но уровень заболеваемости не превысил среднестатистический. К третьей волне H3N2 врачи были готовы – провели вакцинацию населения, поэтому можно говорить о том, что в СССР эпидемии удалось избежать.

Пандемия 1968 года многому научила людей. Так, именно после нее возраст «65+» стали считать группой риска для вирусных заболеваний, крупные страны были вынуждены запустить в массовое производство противогриппозные вакцины, и в некоторых странах (например, во Франции), вакцинация пенсионеров стала оплачиваться государством. Кроме того, человечество тогда впервые ощутило, что тесные экономические и культурные связи между странами могут являться не только благом, но и потенциальным источником опасности, ведь это был первый случай, когда заразная болезнь распространилась по всему миру буквально за считанные недели.

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