Почему Сталин вернул погоны?

После революционного 1917 года погоны носили только противники большевиков — белогвардейцы и бойцы национальных армий. Вместе с «царскими погонами» исчезли и старые звания (генерал, капитан, майор и т.п.). Само понятие «офицер» тогда уступило место слову «командир» (комкор, комдив, командарм и т.п.).

«Прологом» к возвращению погон часто считают введение «персональных военных званий» в РККА (1935 — 1940 гг.). Другие исследователи полагают, что Иосиф Виссарионович Сталин и его окружение вводили погоны в связи с упразднением института военных комиссаров. Вообще, версий на тему «зачем Сталин вернул погоны» много, попадаются и довольно интересные. Я думаю, причин было несколько.

Кстати, сам Сталин, если верить воспоминаниям руководителя Тыла Вооруженных сил СССР Андрея Васильевича Хрулёва, на эту тему даже пошутил:

Слева: Иосиф Сталин на Тегеранской конференции, 1943 год. Справа: Офицеры-танкисты Красной армии на параде Победы, 24 июня 1945 года.

«Вот, товарищ Хрулёв предлагает нам восстановить старый режим, — и попросил рассмотреть представленные образцы погон и одежды...» (с) Военно-исторический журнал. 1963. №15. С.115.

«Всесоюзный староста» Михаил Иванович Калинин, к которому обращался Сталин, ответил, что для молодежи погоны не являются чем-то негативным.

Молодежь не помнит «старый режим», но новая форма может принести пользу в борьбе с гитлеровцами.

Так почему она могла принести пользу? Тот же А. В. Хрулев вспоминал, что до возвращения погон в Красной Армии было сложно отличить солдата от офицера (командира). Вопрос с погонами обсуждался на протяжении всей второй половины 1942 года.

Другие советские военачальники, такие как Александр Михайлович Василевский и Николай Николаевич Воронов вспоминали, что «возвращение погон» должно было укрепить единоначалие в армии.

Андрей Васильевич Хрулёв

Главный маршал артиллерии (с 1944 года) Н. Н. Воронов указывал и еще одну важную причину: восприятие Красной Армии союзниками, британцами и американцами. «Общепринятые» должности и погоны должны были повысить престиж вооруженных сил СССР. В будущем было бы проще координировать совместные действия Красной Армии и союзников. Кстати, тут еще можно вспомнить Тегеранскую конференцию.

Не следует, на мой взгляд, забывать и о еще одном аспекте «возвращения погон» — «национально-патриотическом». Ведь советская агитация широко использовала примеры славного дореволюционного «военного прошлого», включая даже Брусиловский прорыв.

Собственно, в советских газетах того времени эту причину не то что не скрывали, но наоборот, подчеркивали:

«...погоны были традиционным украшением доблестной русской армии. Мы, законные наследники русской воинской славы, берем из арсенала наших отцов и дедов все лучшее, что способствовало поднятию воинского духа и укреплению дисциплины. Введение погонов еще раз подтверждает славную преемственность воинских традиций, которая так ценна для армии, любящей свое отечество, дорожащей родной историей...» (с) газета «Красная Звезда», январь 1943 года.

Кстати, понятие «офицерство» примерно тогда же вновь начали употреблять в положительном ключе в советской печати.

Конечно, введение погон было не совсем «возвращением», хотя бы потому, что «новые погоны» отличались от дореволюционных (что логично, в званиях тоже были различия).

Иногда встречаются и другие мнения по поводу возвращения погон. Так, лично я, читая двухтомный сборник документов «Генерал Власов. История предательства», обнаружил интересный довод в агитации советских партизан (агитация была направлена на коллаборационистов): переходите на нашу сторону. Мало того, что немцы проигрывают, так еще и Красная Армия изменилась: там теперь нет комиссаров, а командиры носят погоны. Переходите, вас простят, если искупите вину в бою.

Кстати говоря, это работало: к партизанам власовцы и прочие коллаборационисты переходили иногда целыми частями (например, достаточно известная история с бригадой «Дружина» Гиль-Родионова). Не могу сказать, правда, была ли изначально такая установка, такой расчет, когда вводили погоны.

В современной печати я еще встречаю такую версию: И. В. Сталин ввел погоны для «армии победы» (поскольку реформа совпала с успехами Красной Армии в Сталинградской битве), которая должна была выглядеть иначе.

Здесь сложно говорить о том, правда это или нет, потому что вопрос с погонами обсуждался достаточно давно, тогда как «персональные звания» ввели еще до начала Великой Отечественной войны.

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Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

После летней кампании 1941 года Сталину стало понятно, что лживая коммунистическая идеология не может повысить воинствующий дух народа и мобилизовать людей на противостояние врагу и поэтому 9 ноября 1941 года в своей знаменитой речи Сталин был вынужден предложить народу страны Советов вдохновляться мужественным образом великих предков: Кутузова, Суворова, Невского и т. д.(правда, у ортодоксальных коммунистов этот список вызвал негодование!).Сталин хотел даже сделать официальным флагом РСФСР царский триколор, однако передумал , испугавшись негативной реакции на данное предложение высоких партийных чинов!

Чтобы еще больше поднять боевой дух советских войск, Сталин, делая главную опору на русский патриотизм, отказался от большевистских званий «политрук», «комбриг» и т.д. , реабилитировав звание «офицер», которое два с лишним десятилетия дискредитировалось, поскольку связывалось с «проклятым царским режимом»! Для повышения морального духа советских войск он возродил даже традиционный атрибут воинского достоинства и чести «погоны» доблестных военных Российской империи.Кроме того, когда от силы патриотического чувства советского народа зависело его будущее, Сталин принял решение заменить «устаревший», по его мнению «Интернационал» , новым, соответствующим духу времени государственным гимном. Строки нового государственного гимна «Союз нерушимый республик свободных/ Сплотила навеки великая Русь» стали знаковыми и служили усилению духовности нации!

Любопытно также, что Сталин хотел даже сделать официальным флагом РСФСР царский триколор, однако передумал , испугавшись негативной реакции на данное предложение высоких партийных чинов!Как не парадоксально, но во время фашистского наступления на Москву, по приказу Сталина коммунистический лозунг «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» был запрещен и внезапно пропал со страниц советских газет. Причиной этого очередного маразма Сталина стало то, что этот лозунг, по его мнению, мог напоминать советскому солдату, что по ту сторону фронта находится такой же пролетарий и это могло вызвать ненужную симпатию к врагу.

Немаловажно также, что резкий поворот в политике Сталина по отношению к церкви произошел только после того, когда он , обратившись к ней за помощью в мобилизации народа против иностранных захватчиков, убедился , насколько эффективно можно использовать религиозность людей для поднятия воинствующего духа народа !Именно после этого Сталин повернулся лицом к церкви и восстановил патриаршества и другие церковные институты.Вот авантюрная сущность величайшего злодея современности , устроившему геноцид своему народу!

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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"Сталин — величайший злодей и авантюрист современности"(https://otari.mirtesen.ru/blog/43788705379/)

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