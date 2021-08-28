12 удивительных морских существ

За последние 100 лет, по данным ООН, некоторые виды рыб, среди которых треска и тунец, были выловлены на 90%, а каждый год около 21 миллиона баррелей нефти попадает в моря и океаны.

Все это наносит невосполнимый ущерб морям, океанам и может привести к гибели их обитателей. К ним относятся и те, о которых мы расскажем в нашей подборке.

1. Осьминог Дамбо

Такое название это животное получило благодаря ухоподобным образованиям, выступающим из верхней части его головы, которые напоминают уши диснеевского слоненка Дамбо. Впрочем, научное название этого животного — Grimpoteuthis. Эти симпатичные существа живут на глубинах от 3000 до 4000 метров и являются одними из самых редких осьминогов.

Крупнейшие особи этого рода составляли 1,8 метра в длину и весили около 6 кг. Большую часть времени эти осьминоги плавают над морским дном в поисках пищи — многощетинковых червей и различных ракообразных. К слову, в отличие от других осьминогов эти глотают свою добычу целиком.

2. Нетопырь короткорылый

Эта рыба привлекает внимание, прежде всего, своим необычным внешним видом, а именно ярко-красными губами на передней части тела. Как считалось ранее, они необходимы для привлечения морских обитателей, которыми питается нетопырь.

Однако вскоре удалось выяснить, что эту функцию выполняет небольшое образование на голове рыбы, называемое эской. Оно выделяет специфический запах, который привлекает червей, рачков и мелкую рыбу.

Необыкновенный «образ» нетопыря дополняет не менее удивительный способ его передвижения в воде. Будучи плохим пловцом, он ходит по дну на грудных плавниках.

Нетопырь короткорылый — глубоководная рыба, и обитает в водах близ Галапагосских островов.

3. Ветвистые офиуры

Эти глубоководные морские животные обладают множеством разветвленных лучей. Причем, каждый из лучей может быть в 4-5 раз больше, чем тело этих офиур. С помощью них животное ловит зоопланктон и другую пищу. Как и у других иглокожих, у ветвистых офиур отсутствует кровь, и газообмен осуществляется с помощью специальной воднососудистой системы.

Обычно ветвистые офиуры весят около 5 кг, их лучи могут достигать 70 см в длину (у ветвистых офиур Gorgonocephalus stimpsoni), а тело — 14 см в диаметре.

4. Трубкорыл арлекин

Это один из самых малоизученных видов, умеющих при необходимости сливаться с дном или имитировать веточку водоросли.

Именно рядом с зарослями подводного леса на глубине от 2 до 12 метров эти существа стараются держаться, чтобы в опасной ситуации они смогли приобрести окраску грунта или ближайшего растения. В «спокойное» для арлекинов время они неспешно плавают вниз головой в поисках пищи.

Глядя на фотографию трубкорыла арлекина, несложно догадаться, что они находятся в родстве с морскими коньками и иглами. Впрочем, они заметно отличаются по внешнему виду: например, у арлекина более длинные плавники. К слову, такая форма плавников помогает рыбе-призраку вынашивать потомство. С помощью удлиненных брюшных плавников, покрытых с внутренней стороны нитевидными выростами, самка арлекина образует специальную сумку, в которой и вынашивает икру.

5. Краб-йети

В 2005 году экспедиция, исследовавшая Тихий океан, обнаружила на глубине 2 400 метров крайне необычных крабов, которые были покрыты «мехом». Из-за этой особенности (а также окраски) их назвали «крабы-йети» (Kiwa hirsuta).

Впрочем, это был не мех в прямом смысле этого слова, а длинные перистые щетинки, покрывающие грудь и конечности ракообразных. По словам ученых, в щетинках живет множество нитчатых бактерий. Эти бактерии очищают воду от ядовитых веществ, выбрасываемых гидротермальными источниками, рядом с которыми обитают «крабы-йети». А также существует предположение, что эти же бактерии служат для крабов пищей.

6. Австралийский шишечник

Эта обитающая в прибрежных водах австралийских штатов Квинсленд, Новый Южный Уэльс и Западная Австралия рыба встречается на рифах и в бухтах. Из-за своих небольших плавников и жесткой чешуи она крайне медленно плавает.

Будучи ночным видом, день австралийский шишечник проводит в пещерах и под скальными выступами. Так, в одном морском заповеднике в Новом Южном Уэльсе была зарегистрирована небольшая группа шишечников, которая пряталась под одним и тем же выступом по крайней мере 7 лет. Ночью этот вид выходит из укрытия и отправляется на охоту на песчаные отмели, освещая себе путь с помощью органов свечения, фотофоров. Этот свет производится колонией симбиотических бактерий Vibrio fischeri, которые поселились в фотофорах. Бактерии могут покинуть фотофоры и просто жить в морской воде. Однако их люминесценция тускнеет через несколько часов после покидания ими фотофор.

Интересно, что свет, испускаемый органами свечения, рыбы также используют и для общения с сородичами.

7. Губка-лира

Научное название этого животного — Chondrocladia lyra. Она является одним из видов плотоядных глубоководных губок, и впервые была обнаружена у калифорнийского побережья на глубине 3300-3500 метров в 2012 году.

Губка-лира получила свое название благодаря своему внешнему виду, напоминающему арфу или лиру. Так, это животное удерживается на морском дне при помощи ризоидов, корнеподобных образований. Из их верхней части тянется от 1 до 6 горизонтальных столонов, а на них на равном расстоянии друг от друга расположены вертикальные «ветви» с лопатообразными структурами на конце.

Поскольку губка-лира плотоядна, этими «ветвями» она захватывает добычу, например, ракообразных. И как только ей удастся это сделать, она начнет выделять пищеварительную мембрану, которая будет обволакивать добычу. Только после этого губка-лира сможет всосать через поры расщепленную добычу.

Самая крупная зарегистрированная губка-лира достигает почти 60 сантиметров в длину.

8. Клоуновые

Обитающие почти во всех тропических и субтропических морях и океанах рыбы из семейства клоуновых — одни из самых быстрых хищников на планете. Ведь они способны поймать добычу меньше чем за секунду!

Так, увидев потенциальную жертву, «клоун» будет выслеживать её, оставаясь неподвижным. Безусловно, добыча не заметит его, ведь рыбы этого семейства своим внешним видом обычно напоминают растение или безобидное животное. В некоторых случаях, когда жертва подходит ближе, хищник начинает двигать эской, отростком переднего спинного плавника, который напоминает «удочку», чем заставляет жертву ещё больше приблизиться. И как только рыба или другое морское животное окажется достаточно близко к «клоуну», он внезапно откроет свой рот и проглотит добычу, потратив на это всего 6 миллисекунд! Такая атака настолько молниеносна, что её невозможно увидеть без замедленной съемки. Кстати, объем ротовой полости рыбы во время ловли жертвы зачастую увеличивается в 12 раз.

Помимо скорости клоуновых, не менее важную роль в их охоте играет необычная форма, окрас и текстура их покрова, позволяющие этим рыбам мимикрировать. Некоторые клоуновые напоминают камни или кораллы, а другие — губки или асцидии. А в 2005 году был обнаружен саргассовый морской клоун, который имитирует водоросли. «Камуфляж» клоуновых может быть настолько хорош, что морские слизни нередко ползают по этим рыбам, принимая их за кораллы. Впрочем, «камуфляж» нужен им не только для охоты, но и для защиты.

Интересно, что во время охоты «клоун» иногда сам подкрадывается к добыче. Он буквально подходит к ней, используя свои грудные и брюшные плавники. Ходить эти рыбы могут двумя способами. Они могут поочередно перемещать свои грудные плавники, не задействуя брюшные, а могут переносить вес тела с грудных плавников на брюшные. Походку последним способом вполне можно назвать медленным галопом.

9. Малоротая макропинна

Обитающая в глубинах северной части Тихого океана малоротая макропинна имеет весьма необычный внешний вид. У неё прозрачный лоб, сквозь который она может высматривать добычу своими трубчатыми глазами.

Уникальную рыбу открыли в 1939 году. Однако в то время не получилось достаточно хорошо её изучить, в частности строение цилиндрических глаз рыбы, которые могут перемещаться из вертикального положения в горизонтальное и наоборот. Это удалось сделать только в 2009 году.

Тогда стало ясно, что ярко-зеленые глаза этой небольшой рыбы (она не превышает 15 см в длину) находятся в заполненной прозрачной жидкостью камере головы. Эту камеру покрывает плотная, но в то же время эластичная прозрачная оболочка, которая крепится к чешуе на теле малоротой макропинны. Яркий зеленый цвет глаз рыбы объясняется наличием в них специфического желтого пигмента.

Поскольку для малоротой макропинны характерно особое строение глазной мускулатуры, то её глаза цилиндрической формы могут находиться как в вертикальном положении, так и в горизонтальном, когда рыба может смотреть прямо через свою прозрачную голову. Таким образом макропинна может заметить добычу, и когда та находится впереди неё, и когда плавает над ней. А как только добыча — обычно это зоопланктон — оказывается на уровне рта рыбы, та стремительно хватает её.

10. Морской паук

Эти членистоногие, которые на самом деле не являются пауками или хотя бы паукообразными, распространены в Средиземном и Карибском морях, а также в Северном Ледовитом и Южном океанах. Сегодня известно более 1300 видов этого класса, некоторые представители которых достигают 90 см в длину. Впрочем, большинство морских пауков все же имеют небольшой размер.

Эти животные имеют длинные лапы, которых обычно бывает около восьми. Также у морских пауков есть специальный придаток (хоботок), используемый ими для всасывания пищи в кишечник. Большинство из этих животных плотоядно и питается стрекающими, губками, многощетинковыми червями и мшанками. Так, например, морские пауки нередко питаются актиниями: они вставляют свой хоботок в тело актинии и начинают всасывать в себя его содержимое. А поскольку актинии обычно больше морских пауков, то они почти всегда выживают после таких «пыток».

Морские пауки живут в разных частях мира: в водах Австралии, Новой Зеландии, у Тихоокеанского побережья США, в Средиземном и Карибском морях, а также в Северном Ледовитом и Южном океанах. Причем, наиболее распространены они в мелководье, но могут быть обнаружены и на глубине до 7000 метров. Часто они прячутся под камнями или маскируются среди водорослей.

11. Cyphoma gibbosum

Окрас раковины этой оранжево-желтой улитки кажется очень ярким. Однако такой цвет имеют только мягкие ткани живого моллюска, а не раковина. Обычно улитки Cyphoma gibbosum достигают 25-35 мм в длину, а их раковина — 44 мм.

Эти животные обитают в теплых водах западной части Атлантического океана, в том числе в Карибском море, Мексиканском заливе и в водах Малых Антильских островов на глубине до 29 метров.

12. Рак-богомол

Обитающие на небольшой глубине в тропических и субтропических морях раки-богомолы обладают самыми сложными глазами в мире. Если человек может различать 3 основных цвета, то рак-богомол — 12. Также эти животные воспринимают ультрафиолетовый и инфракрасный свет и видят разные виды поляризации света.

Многие животные способны видеть линейную поляризацию. Например, рыбы и ракообразные используют её для навигации и обнаружения добычи. Однако только раки-богомолы способны видеть как линейную поляризацию, так и более редкую, круговую.

Такие глаза дают возможность ракам-богомолам распознавать различные типы кораллов, своих жертв и хищников. Кроме того, во время охоты раку важно наносить точные удары своими заостренными хватательными ногами, в чем также ему помогают глаза.

К слову, справиться с жертвой или хищником, которые могут быть значительно больше по размеру, ракам-богомолам помогают и острые, зазубренные членики на хватательных ногах. Так, во время атаки рак-богомол делает несколько быстрых ударов своими ногами, чем наносит серьезные повреждения жертве или убивает ее.

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