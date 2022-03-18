7 типов пьяниц по версии книги 1834-го года «Анатомия пьянства»
Хирург из Глазго Роберт Макниш в четвёртой главе своей книги «Анатомия пьянства», изданной в 1834-м году, выделил 7 различных типов пьяниц. Классификация была сделана на основе того, «как опьянение изменяет физический и моральный облик пьющего человека».
Вот какие типы выделил Макниш:
1. Пьяница полнокровный
«У людей этого типа, как правило, румяные щёки, толстая шея, маленькая голова и сильные мускулы. Их интеллект в целом посредственен, так как большая физическая сила и выдающиеся умственные способности сочетаются очень редко. Они склонны к воинственности и чувственности, и могут быть либо очень добродушными, либо чрезвычайно сварливыми».
Здесь на ум приходит Гастон из мультфильма «Красавица и чудовище». Несмотря на то, что Макниш насмехается над интеллектом «полнокровных», он рисует их как завсегдатаев вечеринок, как «героев всех пьяных компаний».
«Это парень, которого вы зовёте, когда вам необходимо попьянствовать ночку-другую и выпустить пар. Но будьте готовы к определённым последствиям. Потому что такие люди не могут скрывать свои чувства, а в пьяном угаре маска с них слетает полностью».
2. Пьяница-меланхолик
«Эти люди по природе своей унылые, а пьют они для того, чтобы хоть немного ожить. Мужчины этого склада ума, кажется, смакуют выпивку более изысканно, чем пьяницы «полнокровного» типа. Радость, вызываемая выпивкой, разгоняет их тоску так, как свет разгоняет тьму. А впечатления, возникающие в тот момент, когда радость своим волшебством отгоняет заботы, просто непередаваемы».
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