7 типов пьяниц по версии книги 1834-го года «Анатомия пьянства»

Если пьянство — это ваше солнце, разгоняющее тьму, каковой является ваша трезвая жизнь, то пожалуйста, покажитесь специалисту.

3. Сердитый пьяница

«Это человек, который становится худшей версией самого себя после нескольких стопок. Невероятная обидчивость — главная характеристика людей этого темперамента. Они подозрительны, и часто очень вредны. Если когда-то раньше они с кем-то поссорились, то в пьяном виде могут очень быстро восстановить в памяти этот эпизод, несмотря на то, что он казался им давно и прочно забытым, и его уж точно забыла другая сторона конфликта».

Если пьянство — это солнце, разгоняющее тьму, каковой является наша трезвая жизнь, то пожалуйста, покажитесь специалисту

Книга была написана почти 150 лет тому назад, но этот отрывок до сих пор кажется актуальным, поскольку хорошо иллюстрирует поведение некоторых пьяных людей. Если вы не знаете никого, кто вспоминает о прошлых конфликтах, будучи изрядно навеселе, то вероятно, этот человек — вы.

4. Пьяница-флегматик

«Это вообще очень негативная разновидность людей, слишком инертных для того, чтобы с ними что-нибудь случилось, как хорошее, так и плохое. Они — это разновидность оживших мертвецов, однако ожили они не полностью, и жизненный огонь их чувств остывает, проникая в их застывшие тела. Безусловно, требуется новый Прометей, чтобы вдохнуть в них пыл и теплоту человечности».

Вот это действительно самый жёсткий и самый красноречивый способ назвать кого-то скучным.

5. Нервный пьяница

«Это довольно безопасный и весьма утомительный персонаж. Персонаж слабого ума и болезненно чувствительной конституции, он не становится шумным и весёлым и редко демонстрирует даже минимальные проблески ума или психической энергии. Он разговорчив, и очень любит многословные истории, которые рассказывает в весьма слюнявой, глупой манере».

Вероятно, тот факт, что Макниш посвятил себя изучению пьяных людей, не лучшим образом сказался на его видении человечества. Это примерно как долгие годы быть единственным трезвым парнем на вечеринке, устроенной в честь тебя самого.

6. Пьяница-холерик

Класс людей, сгруппированных вместе, поскольку они никуда больше не вписывались:

«Кажется, они обладают некоторыми качествами других типажей, и в основном отличаются необычайной вспыльчивостью характера. Они быстры, раздражительны и нетерпеливы, но в глубине души это неплохие люди, и когда пребывают в хорошем расположении духа, они очень приятны и щедры».

7. Пьяница «периодический»

И тут не над чем смеяться:

«Люди, из-за состояния полной трезвости чувствующие очень сильное желание выпить. И нет такой силы (не считая абсолютных сил и лишения свободы), которая может удержать их от потворства своему желанию».

Звучит как определение обычных алкоголиков.