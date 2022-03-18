«Грязная Диана» и другие интересные факты из 80-х

Майкл Джексон и принцесса Диана

Принцесса Диана любила «Грязную Диану» — хит Майкла Джексона

В 1988 году Майкл Джексон исключил песню «Dirty Diana» («Грязная Диана») из сет-листа концерта, который должен был проходить в Лондоне, когда ему сказали, что принцесса Диана будет лично присутствовать на шоу. Узнав об этом решении, принцесса попросила Джексона вернуть песню в программу, пояснив, что «Грязная Диана» — её любимая песня. А почему бы и нет?

До 1987 года в Исландии не было телевещания по четвергам

Идея была в том, что четверг оставался «днём для общения». Сейчас исландцы, родившиеся до 1987 года, шутят, что их, скорее всего, зачали в четверг.

В 1989 году Билл Гейтс самостоятельно оказал клиенту Microsoft необходимую техподдержку

В 1989 году Билл Гейтс лично ответил на звонок в службу поддержки Microsoft и, представившись своим полным именем Уильям, помог клиенту решить его проблему. Беседа с Гейтсом так понравилась клиенту, что в следующий раз, когда ему понадобилась помощь, он позвонил и потребовал пригласить к телефону именно Уильяма.

Билл Гейтс