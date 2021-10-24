Подвиг Матросова— очередной миф лживой сталинской пропаганды

После летней кампании 1941 года Сталину стало понятно, что лживая коммунистическая идеология не может повысить воинствующий дух народа и мобилизовать людей на противостояние врагу и поэтому 9 ноября 1941 года в своей знаменитой речи Сталин был вынужден предложить народу страны Советов вдохновляться мужественным образом великих предков: Кутузова, Суворова, Невского и т. д.(правда, у ортодоксальных коммунистов этот список вызвал негодование!).

Кроме того, когда от силы патриотического чувства советского народа зависело его будущее, Сталин принял решение заменить «устаревший», по его мнению «Интернационал» , новым, соответствующим духу времени государственным гимном. Строки нового государственного гимна «Союз нерушимый республик свободных/ Сплотила навеки великая Русь» стали знаковыми и служили усилению духовности нации!

Любопытно также, что Сталин хотел даже сделать официальным флагом РСФСР царский триколор, однако передумал , испугавшись негативной реакции на данное предложение высоких партийных чинов! Чтобы еще больше поднять боевой дух советских войск, Сталин, делая главную опору на русский патриотизм, отказался от большевистских званий «политрук», «комбриг» и т.д. , реабилитировав звание «офицер», которое два с лишним десятилетия дискредитировалось, поскольку связывалось с «проклятым царским режимом»! Для повышения морального духа советских войск он возродил даже традиционный атрибут воинского достоинства и чести «погоны» доблестных военных Российской империи.

Немаловажно также, что резкий поворот в политике Сталина по отношению к церкви произошел только после того, когда он , обратившись к ней за помощью в мобилизации народа против иностранных захватчиков, убедился, насколько эффективно можно использовать религиозность людей для поднятия воинствующего духа народа !Именно после этого лживый авантюрист и антихрист Сталин повернулся лицом к церкви и восстановил патриаршества и другие церковные институты. А ведь в 1928 году в одном из интервью центральной партийной прессе Сталин заявил: «Надо пожалеть, что духовенство не было с корнем ликвидировано»!

Кроме того, для поднятия морального духа военных лживая советская пропаганда придумала множество виртуальных «героев» войны . Так, к примеру, многих героев-панфиловцев и в помине не было, а Зоя Космодемьянская поджигала дома не из-за героического порыва, а вследствие неустойчивости психики! Об этом утверждал психиатр Андрей Бильжо, которому стало известно, что в 1940 году Зоя заболела менингитом , из-за которого проходила лечение в больнице Боткина по поводу возникшей шизофрении. Именно поэтому перед ее арестом в ноября 1941 она по приказу Сталина №0428 поджигала не только дома вместе с находившими в них советскими жителями деревни Петрищево,но и конюшню, в которой содержались более 300 лошадей.

Как не кощунственно, но согласно приказу изувера Сталина №0428 диверсанты должны были поджигать все дома, даже если в них находились местные жители и даже дети, чтобы фашистские захватчики не смогли бы укрыться от жестоких морозов. Разумеется, этих диверсантов в Подмосковье не любили и поэтому неадекватную Зою выдали сами жители подмосковной деревни, которые, оставшись без жилья, не хотели замерзнуть вместе со своими детьми!

Кстати, в санатории в подмосковных Сокольниках, где она восстанавливала здоровье после перенесенного менингита, Зоя познакомилась с Аркадием Гайдаром, у которого также были серьезные проблемы с психикой, проявляющиеся в его садизме. Общеизвестно, что будущий детский писатель , служа в карательных частях большевиков в 1919 году , безжалостно расстреливал, рубил шашками, бросали в колодцы восставших людей , не щадя ни стариков, ни детей!

Что касается панфиловцев, то среди них , например, был сержант Иван Добробабин, которого в июле 1942 года посмертно представили к званию Героя Советского Союза. Однако впоследствии выяснилось , что «герой» жив и к тому же поступил на службу к немцам в полицию села Перекоп Харьковской области, в результате чего его лишили почетного звания и против него было возбуждено дело об измене Родине!

Однако самым авантюрным и лживым советским мифом стал героический и одновременно ,пожалуй, бессмысленный подвиг Александра Матросова, который якобы грудью закрыл амбразуру вражеского дзота !Как известно,26 февраля 1943 года был получен приказ Верховного Главнокомандующего, посвященный 25-й годовщине Красной армии, который современники назовут «сдержанным».

Тогда прошло ровно 20 месяцев со дня начала войны и Красная армия перешла в наступление, но до победы над врагом было еще далеко, а враг — силен и коварен. Именно поэтому Верховный Главнокомандующий,палач народов Сталин, реагирует незамедлительно и посылает в части для агитации работников политотдела .Во 2-й батальон политотделом направлен 36-летний старший лейтенант Петр Ильич Волков, уроженец Нижнего Тагила, который 27 февраля 1943 года, хорошо не разобравшись в истинной ситуации, поспешил написать донесение в политотдел 91 осбр: «В бою за д. Чернушки комсомолец Матросов, 1924 года рождения, совершил героический поступок — закрыл амбразуру дзота своим телом, чем и обеспечил продвижение наших стрелков вперед.Подробности доложу по возвращении».Этот отчет и лег в основу легенды о подвиге Матросова, поскольку вернуться в политотдел и разобраться в нюансах подвига Матросова старшему лейтенанту не довелось — в тот же день 27 февраля 1943 года Волков был убит!

Благодаря поспешному и до конца не уточненному докладу Волкова, в СССР о подвиге Матросова знал каждый и было известно, кажется, все. Однако недавно рассекреченные документы из Центрального архива Министерства обороны РФ позволяют не только впервые подробно реконструировать тот день, но и внести важные коррективы в общеизвестные факты.

Во-первых, Матросов, якобы боец элитного Шестого добровольческого стрелкового корпуса имени Сталина, был убит в деревне Плетень, а не Чернушки, как по сей день лживо пишется в энциклопедиях и школьных учебниках.Кроме того,согласно версии советской пропаганды, рядовой Александр Матросов якобы совершил свой подвиг 23 февраля 1943 года в день 25-й годовщины Красной Армии.Но на самом деле Александр Матросов погиб 27 февраля(полагаю, читателям понятно, почему лживая советская пропаганда изменила дату совершения «подвига»)!

Вместе с тем противоречия начинаются уже в вопросе происхождения Матросова. По официальной версии он родился в Екатеринославле (Днепр) Украинской ССР 5 февраля 1924 года. Однако позднее выяснилось, что ни в одном из днепропетровских загсов нет упоминания о рождении в 1924 году Александра Матросова.Вместе с тем не только место рождения героя было другим, но даже его имя!

Матросова на самом деле зовут Шакирьян Мухамедьянов и родился он в деревне Кунакбаево в Башкирии. Фамилию Матросов он взял, когда стал беспризорником, после того как сбежал из дома. Примечательно также, что прошлое у Матросова было вовсе не героическим. Его осудили по 162 статье (кража чужого имущества) УК и подростком отправили в режимную колонию в Ульяновской области. Как ни странно, но даже став «всесоюзным героем»,Матросову только в 1967 году приговор народного суда был отменен!

В сентябре 1942 года его призвали в ряды РККА, а в середине января 1943 года отправляют на Калининский фронт. Существует предположение, что Матросов был бойцом штрафного батальона. В действительности события развивались не так, как сообщалось в газетных и журнальных публикациях. Существуют различные версии произошедшего.

Так, есть версия, что Матросова застрелили на крыше дзота, когда он забрался туда. Его тело закрыло вентиляционное отверстие для отвода пороховых газов, и пока немцы пытались сбросить Матросова, советские отряды смогли совершить маневр.

Есть также версия о том, что поступок Матросова был случайностью, поскольку он просто поскользнулся и упал на амбразуру, в результате чего его тело пулеметной очередью было отброшено в сторону.Об этом свидетельствует тот факт, что, согласно фронтовой газете, труп Матросова был обнаружен не на амбразуре,как лживо утверждала лживая советская пропаганда, а в снегу перед дзотом.Именно из-за этой лживой сталинской пропаганды в народе были популярны анекдоты порой довольно кощунственные. Например , последними словами Александра Матросова, якобы закрывшего своей грудью амбразуру немецкого дзота, были «Ох уж этот чертов гололед»!

Так или иначе, грудью на амбразуру Александр не бросался — такой способ борьбы с вражескими дзотами абсурден и вовсе бессмысленен,поскольку для немецких пулеметов человеческое тело не могло стать серьезной преградой.Кроме того, подобное маловероятно из-за конструктивных особенностей дзотов!Вместе с тем, оказавшись вблизи от амбразуры, логичнее и значительно эффективнее было бы забросить в нее гранату!Выходит, что Матросов ,жертвуя собой, совершил не подвиг, а глупость, которую ему приписала официальная пропаганда!

Несмотря на это, на протяжении десятилетий лживые коммуняки разводили свой народ как лохов, не задумываясь, что подвиг Александра Матросова противоречил законам природы. Ведь закрыть своим телом пулеметную амбразуру невозможно. Даже одна винтовочная пуля, попавшая в руку, неизбежно сбивает человека с ног. А пулеметная очередь в упор сбросит с амбразуры любое, даже самое грузное тело.

Разумеется,пропагандистский миф не в состоянии отменить законы физики, но он способен заставить облапошенный народ забыть об этих законах и даже совершать подобные бессмысленные пожертвования. Именно поэтому на протяжении войны свыше 400 красноармейцев совершили подобное пожертвование,пытаясь увековечить свое имя, подобно имени Александра Матросова!К счастью, нескольким «матросовцам» даже повезло — они остались в живых и , будучи ранеными, эти бойцы забрасывали неприятельские дзоты гранатами, что было значительно эффективнее !Как ни странно, но подобные пожертвования были совершенны и до «подвига» Матросова, однако ,видимо, из-за их бессмысленности эти ,безусловно,отважные и героические бойцы не были объявлены героями!

Когда же кровавый вождь-авантюрист Сталин к 25-й годовщине Красной армии поручил своим лживым пропагандистам срочно воспеть какой-то подвиг ,то они поторопились и, не задумываясь о логических доказательствах и действительной дате совершенного «подвига»,создали очередной лживый миф!Благо, что записать человека в «матросовы» в то время было очень несложно. Для этого годился любой красноармеец, желательно с русской фамилией, погибший поблизости от неприятельского дзота!

Что поделаешь, для пропагандистского мифа эпический образ бойца, презревшего смерть и грудью бросившегося на пулемет, был необходим. Красноармейцев побуждали идти в лобовые атаки на неприятельские пулеметы, которые даже не пытались подавить в ходе артподготовки. Примером Матросова оправдывалась трагическая , а порой и нелепая гибель многих бойцов!

Несмотря на все вышесказанное , в пропагандистских целях Матросов был посмертно удостоен звания Герой Советского Союза «за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм». Его похоронили недалеко от места гибели, а затем перенесли прах в Великие Луки.

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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