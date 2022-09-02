Почему после XX века люди перестали носить шляпы

В фильмах, действие которых происходит в 1900-е годы, вы наверняка замечали, что все мужчины без исключения носят шляпы. Особенно сильно такого рода головной убор ассоциируется с детективами и членами мафии. В те времена были особенно популярны федоры — именно так называются легендарные шляпы из мягкого войлока, которые были обвиты широкой лентой. Многие современные люди считают, мужчины в костюмах и шляпах выглядели крайне стильно. Иногда даже становится обидно за то, что мода на такой внешний вид со временем полностью исчезла и не собирается возвращаться. Кстати, задумывались ли вы о том, почему мужчины больше не носят шляпы? Точное объяснение никто дать не может, потому что есть несколько факторов, которые способствовали исчезновению шляп. О них мы сейчас и поговорим.

В XX веке все мужчины носили шляпы, но потом мода прошла. Этому есть несколько весомых причин.

Какие шляпы были в моде в XX веке

Как и говорилось, в XX веке самой большой популярностью пользовались федоры. Если вы смотрели нуарные детективы или сериалы вроде «Подпольной империи», узнать эту шляпу вам не составит труда. Шляпы-федоры изготавливались из мягкого войлока, имели три вмятины на невысокой тулье и поля, которые легко поднимались и опускались.

Свое название эти шляпы получили в честь княгини Федоры Ромазовой — персонажа популярной в те времена книги «Федора» писателя Викторьена Сарду. В пьесе, которая была поставлена в 1889 году, героиня носила именно такую шляпу.

Мужская шляпа-федора

Да, изначально шляпы-федоры носили женщины — мужским головным убором они стали только в XX веке. Каждый джентльмен, который носил федору, был обязан соблюдать определенные правила этикета. Например, при встрече с женщиной, полагалось слегка поднять шляпу тремя пальцами, каждый из которых должен был лежать на одной из впадин на тулье. Сегодня этот головной убор ассоциируется с детективами и гангстерами, потому что именно такой образ часто демонстрировался в голливудских фильмах середины XX века.

Гангстер Аль Капоне в шляпе

Мужские шляпы в России

Большой популярностью шляпы пользовались и в России — это был обязательный элемент гардероба любого приличного мужчины. При ношении этого головного убора человек тоже был соблюдать особый этикет. В книге 1911 года «Хороший тон. Сборник наставлений и советов, как вести себя в разных случаях домашней и общественной жизни» говорится, что при встрече с женщиной мужчина обязан приподнять шляпу над головой и протянуть руку в сторону особы. Популярными были как федоры, так и котелки и другие виды шляп.

Михаил Булгаков в шляпе

Мода на шляпы в России сохранилась и в 1940-е годы. Тогда шляпа и костюм-тройка считались признаком благополучия и избранности. Время от времени люди все еще покупали и носили шляпы, но сегодня этот головной убор можно встретить только у единиц. Что же стало причиной отказа от шляп?

Почему шляпы больше не в моде

Первая причина того, что мужчины больше не носят шляпы, заключается в изменении образа жизни. До конца XIX века шляпы были настолько важным аксессуаром, что без него могли не пустить в ресторан, клуб или другое заведение. Человек без головного убора сильно привлекал внимание и его даже могла остановить полиция. Также шляпы демонстрировали статус владельца — человек в шляпе сразу производил хорошее впечатление, особенно, если соблюдал все правила этикета. Наконец, шляпы выполняли практическую функцию, защищая лицо человека от солнца, воды, сажи и другого внешнего воздействия.

До второй половины XX века шляпы были чуть ли не самой важной частью одежды

Начиная с 1950-х годов мир начал стремительно меняться. Факторов для этого было много, и среди них оказалось развитие автомобилестроения. Если в начале XX века это было недоступной для большинства роскошью, то к середине столетия они начали появляться даже у относительно простых людей. Многие мужчины и женщины начали передвигаться в комфортных автомобилях, и практическая польза шляп сошла на нет. Ведь салон автомобиля и так отлично защищал от солнечного света, дождя и ветра — зачем людям лишний груз на голове?

Если же человек ходил на улице пешком, от яркого света их защищали солнечные очки. Сначала этот аксессуар был популярен только среди знаменитостей, но уже в 1960-е годы стал неотъемлемым атрибутом большинства обычных мужчин и женщин.

Отказу от шляп также способствовало появление солнечных очков

С середины XX века у людей отпала необходимость демонстрировать свой статус при помощи одежды. Отличить богача от представителя среднего класса только по внешнему виду стало затруднительно. Конечно, их одежда отличалась по цене и качеству материала, но внешне была практически одинаковой.

К тому же, люди начали больше времени проводить в помещениях — работа зачастую уже не подразумевала постоянное нахождение на улице, и многие люди сидели в офисах.

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А вы знали об этом?

Многих древнеримских преступников приговаривали к смертной казни весьма оригинальным и чрезвычайно жутким способом: отдавали на растерзание диким зверям. В I-III веках нашей эры подобным образом умерщвляли в основном ранних христиан. Впоследствии, когда Рим уже стал христианским, так наказывали фальшивомонетчиков, сбытчиков поддельных драгоценностей, похитителей младенцев, отравителей. Естественно, эти злоумышленники сочувствия ни у кого не вызывали. Однако зачастую на арену выводили инициаторов восстаний, дезертиров и «политических».

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