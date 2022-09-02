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Почему после XX века люди перестали носить шляпы

В фильмах, действие которых происходит в 1900-е годы, вы наверняка замечали, что все мужчины без исключения носят шляпы. Особенно сильно такого рода головной убор ассоциируется с детективами и членами мафии. В те времена были особенно популярны федоры — именно так называются легендарные шляпы из мягкого войлока, которые были обвиты широкой лентой. Многие современные люди считают, мужчины в костюмах и шляпах выглядели крайне стильно. Иногда даже становится обидно за то, что мода на такой внешний вид со временем полностью исчезла и не собирается возвращаться. Кстати, задумывались ли вы о том, почему мужчины больше не носят шляпы? Точное объяснение никто дать не может, потому что есть несколько факторов, которые способствовали исчезновению шляп. О них мы сейчас и поговорим.

В XX веке все мужчины носили шляпы, но потом мода прошла. Этому есть несколько весомых причин.В XX веке все мужчины носили шляпы, но потом мода прошла. Этому есть несколько весомых причин.

Какие шляпы были в моде в XX веке

Как и говорилось, в XX веке самой большой популярностью пользовались федоры. Если вы смотрели нуарные детективы или сериалы вроде «Подпольной империи», узнать эту шляпу вам не составит труда. Шляпы-федоры изготавливались из мягкого войлока, имели три вмятины на невысокой тулье и поля, которые легко поднимались и опускались.

Свое название эти шляпы получили в честь княгини Федоры Ромазовой — персонажа популярной в те времена книги «Федора» писателя Викторьена Сарду. В пьесе, которая была поставлена в 1889 году, героиня носила именно такую шляпу.

Мужская шляпа-федораМужская шляпа-федора

 

Да, изначально шляпы-федоры носили женщины — мужским головным убором они стали только в XX веке. Каждый джентльмен, который носил федору, был обязан соблюдать определенные правила этикета. Например, при встрече с женщиной, полагалось слегка поднять шляпу тремя пальцами, каждый из которых должен был лежать на одной из впадин на тулье. Сегодня этот головной убор ассоциируется с детективами и гангстерами, потому что именно такой образ часто демонстрировался в голливудских фильмах середины XX века.

Гангстер Аль Капоне в шляпеГангстер Аль Капоне в шляпе

Мужские шляпы в России

Большой популярностью шляпы пользовались и в России — это был обязательный элемент гардероба любого приличного мужчины. При ношении этого головного убора человек тоже был соблюдать особый этикет. В книге 1911 года «Хороший тон. Сборник наставлений и советов, как вести себя в разных случаях домашней и общественной жизни» говорится, что при встрече с женщиной мужчина обязан приподнять шляпу над головой и протянуть руку в сторону особы. Популярными были как федоры, так и котелки и другие виды шляп.

Михаил Булгаков в шляпеМихаил Булгаков в шляпе

Мода на шляпы в России сохранилась и в 1940-е годы. Тогда шляпа и костюм-тройка считались признаком благополучия и избранности. Время от времени люди все еще покупали и носили шляпы, но сегодня этот головной убор можно встретить только у единиц. Что же стало причиной отказа от шляп?

Почему шляпы больше не в моде

Первая причина того, что мужчины больше не носят шляпы, заключается в изменении образа жизни. До конца XIX века шляпы были настолько важным аксессуаром, что без него могли не пустить в ресторан, клуб или другое заведение. Человек без головного убора сильно привлекал внимание и его даже могла остановить полиция. Также шляпы демонстрировали статус владельца — человек в шляпе сразу производил хорошее впечатление, особенно, если соблюдал все правила этикета. Наконец, шляпы выполняли практическую функцию, защищая лицо человека от солнца, воды, сажи и другого внешнего воздействия.

До второй половины XX века шляпы были чуть ли не самой важной частью одеждыДо второй половины XX века шляпы были чуть ли не самой важной частью одежды

Начиная с 1950-х годов мир начал стремительно меняться. Факторов для этого было много, и среди них оказалось развитие автомобилестроения. Если в начале XX века это было недоступной для большинства роскошью, то к середине столетия они начали появляться даже у относительно простых людей. Многие мужчины и женщины начали передвигаться в комфортных автомобилях, и практическая польза шляп сошла на нет. Ведь салон автомобиля и так отлично защищал от солнечного света, дождя и ветра — зачем людям лишний груз на голове?

Если же человек ходил на улице пешком, от яркого света их защищали солнечные очки. Сначала этот аксессуар был популярен только среди знаменитостей, но уже в 1960-е годы стал неотъемлемым атрибутом большинства обычных мужчин и женщин.

Отказу от шляп также способствовало появление солнечных очковОтказу от шляп также способствовало появление солнечных очков

С середины XX века у людей отпала необходимость демонстрировать свой статус при помощи одежды. Отличить богача от представителя среднего класса только по внешнему виду стало затруднительно. Конечно, их одежда отличалась по цене и качеству материала, но внешне была практически одинаковой.

К тому же, люди начали больше времени проводить в помещениях — работа зачастую уже не подразумевала постоянное нахождение на улице, и многие люди сидели в офисах.

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А вы знали об  этом?

Многих древнеримских преступников приговаривали к смертной казни весьма оригинальным и чрезвычайно жутким способом: отдавали на растерзание диким зверям. В I-III веках нашей эры подобным образом умерщвляли в основном ранних христиан. Впоследствии, когда Рим уже стал христианским, так наказывали фальшивомонетчиков, сбытчиков поддельных драгоценностей, похитителей младенцев, отравителей. Естественно, эти злоумышленники сочувствия ни у кого не вызывали. Однако зачастую на арену выводили инициаторов восстаний, дезертиров и «политических».

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