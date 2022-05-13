Загадочные племена у которых есть сверхспособности

Почти все хотели бы летать, останавливать время или превращать воду в вино.
К сожалению, все это выдумка, однако это не значит, что в природе не существует людей со сверх способностями.
1. Взгляд аборигенов
Аборигены имеют лучшее зрение среди всех людей на Земле. Коренные жители Австралии могут видеть объекты на расстоянии, в четыре раза меньшем, чем остальные люди. Идеальное зрение было дано им потому, что аборигены должны были искать угрозу в окружающей дикой местности. Сегодня представители аборигенных племен работают, в том числе на службе в армии, присматривая за врагами или лодками контрабандистов.
Однако превосходное зрение аборигенов не длится вечно. Более того, отсутствие гигиены и широко распространенный диабет делают аборигенов старше 40 лет совершенно слепыми.
2. Долголетие Окинавы
Перспектива выживания в течение 100 лет и более не кажется привлекательной для всех, но интересно знать, почему некоторые люди умирают рано, а другие — несмотря на слабый уровень жизни — похоже, могут прожить еще несколько десятков лет. Индивидуальная обусловленность может быть объяснением этого, но в случае коренных жителей Окинавы японцы должны найти какое-то другое объяснение.
Самый большой процент долгожителей в мире связан с их здоровым питанием — зерно, соя, тофу, овощи, рыба и морепродукты.Подтверждением этой теории является тот факт, что с тех пор, как в районе Окинавы появилась американская база, а вместе с ней и рестораны быстрого питания, здоровье коренных жителей стало ухудшаться.
3. Хмонг свистит
Навык свиста одно время был определенно очень популярным. Сегодня немногие люди могут насвистывать мелодию без фальши. Однако это не относится к хмонгам — людям, живущим в основном на юге Китая, но также часто встречающимся во Вьетнаме, Лаосе и Таиланде.
У хмонгов есть возможность общаться с помощью свиста — они ведут беседы во время работы на фермах, общаются во время охоты в джунглях или … отправляют любовные послания ночью. Есть только одна проблема — хотя все прекрасно понимают свист — многие не могут идентифицировать отправителя сообщения. Свист не так характерен, как голос.
4. Подводный мир.
Мокена Мокены — это так называемые Морские цыгане, встречающиеся в Юго-Восточной Азии — проживают они в западном Таиланде. Они выделяются своим превосходным зрением под водой. В ходе исследования было установлено, что Мокены видят под водой по меньшей мере в два раза лучше, чем европейцы, с оговоркой — это относится только к детям. По какой-то причине возможность смотреть под водой у Мокен со временем исчезает.
Вероятно, скоро эта способность также уйдет в целом. В результате цунами 2004 года прибрежные деревни Мокенов были разрушены, и они переместились дальше в интоланду. Лишенные такого легкого доступа к воде, они эволюционно адаптируются к жизни на суше, и постепенно потеряют свои полезные качества.
5. Дыхание Бахау.
Среднестатистический человек должен легко задерживать дыхание на минуту. Ничего впечатляющего, учитывая тот факт, что представители народа бахау — живущие в Индонезии, — способны выдержать дыхание до 13 минут за один раз! Навыки выше среднего в народе бахау обусловлены увеличением селезенки в течение многих лет.
Во время погружения кислород, накопленный в селезенке, выделяется в остальную часть тела, ограничивая потребность в кислороде «извне». Благодаря этому «на одном дыхании» представители этого племени могут находиться в воде намного дольше.
6. Бегуны Календжин.
Если кенийец участвует в марафоне, можно заранее предположить, что он, вероятно, победит. Почему? Что заставляет кенийцев лучше всего бегать на длинные дистанции? Объяснение простое и сложное одновременно. Его простая часть говорит нам, что речь идет не о кенийцах в целом, а о представителях племени календжинов. После этого начинается неизвестность…
Является ли причиной необычайной выносливости диета, жизнь в диких условиях или другие факторы — это не было четко установлено. Однако общность марафонцев из Календжина — это маленькие колени и маленькое тело. Они теряют меньше энергии во время бега, что дает явное преимущество в течение длительного периода времени.
7. Восхождение шерпов.
Как выглядят современные восхождения на Эверест? Около двадцати машин Land Rover, полных людей, готовых помочь каждую секунду. То же самое и на тропе к самой высокой вершине Земли, где каждую экспедицию сопровождает опытная команда скалолазов. Кто первым покорил Эверест? Эдмунд Хиллари, каждый без колебаний ответит на этот вопрос, забыв о том, что племена шерпов появились здесь намного раньше.
Почему шерпы так легко передвигаются в чрезвычайно высоких горах? В течение долгих лет жизни на склонах Гималаев организмам шерпов адаптировался к обжигающему, холодному и сильно разряженному воздуху. Эти люди развили устойчивость к проблемам, которые мешают «случайным» альпинистам.
А вы знали об этом?
Американка Маргарет Макгрегор, являющаяся однофамилицей знаменитого ирландского бойца ММА, в конце 1990-х решила не ограничиваться боями с женщинами и провела поединок против мужчины. Та встреча оказалась первой и пока единственной в истории профессионального бокса. Маргарет смогла победить 34-летнего канадца с китайскими корнями Лой ЧоуПодробнее об этом в (https://otari.mirtesen.ru/blog/43290588485).
С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !
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