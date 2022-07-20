Почему в христианстве восток связан с Христом, а запад с Антихристом

В Ветхом Завете человек был совершено точно ориентирован в пространстве Земли. Он стоял лицом на восток, и восток ассоциировался у него с целью, с тем куда следовало идти и стремиться. Запад оказывался сзади, при этом иудеям с запада все время что-то угрожало, оттуда, с берега моря, приходили враги-язычники, «необрезанные филистимляне».

Ориентация – на восток!

Российский богослов и философ Евгений Авдеенко в статье «Восток в библейской картине мира» указывал, что впервые этот термин в Ветхом Завете появляется в описании рая: «И насади Господь Богъ рай во Едемѣ на востоцѣхъ, и введе тамо человѣ́ка, егоже созда» (Быт. 2:8).

При этом Авдеенко уточняет, что речь в оригинале Священного текста, написанного на древнееврейском языке, может идти не о месте (рай на востоке от какого-то конкретного места), а об ориентации в пространстве рая к востоку, на восток. Это значит, что восток выступает не столько направлением, сколько обращенностью рая и его обитателей к Богу.

Древнееврейское слово «кедем» (восток) означает не только сторону света, но и «то, что впереди», «то, что было древним, прежним», а также означает «древность, идущую из вечности». Еще одно значение слова кедем – это «вечность как начало чего-либо».

Север (то, что слева), находился под властью сторонников Бога; в книге Иова (26:7) говорится, что Бог, «распростер север над пустотою»: «Простираяй сѣ́веръ ни на чемже». А юг, находящийся справа (одесную) населен врагами Божьими. Именно поэтому обвинитель на суде в Иудее всегда стоял справа. Тот, же, кто стоял слева от человека, не представлял собой угрозы, так как находился «одесную», справа от Бога, обращенного к человеку.

На восток – значит к Богу

В Новом Завете слово «Восток» имеет конкретный смысл – это еще одно имя Бога. В Евангелии от Луки (1:78) прямо сказано, что состоявшееся Боговоплощение – это посещение человечества «Востоком»: «посѣтилъ есть насъ востокъ свыше».

При этом древний человек, в отличие от современного, мог воспринимать «восток» именно в духовном смысле, безотносительно сторон света.

В книге Иезекииля (44:1) врата, обращенные на восток являются символом Богородицы: пророк предсказывает, что этими «вратами» к человечеству войдет Бог, и другой «никакой человек не войдёт ими».

«На востоке» находилась звезда, возвестившая рождение Богомладенца Христа, и «с востока» пришли поклониться Божественному Младенцу мудрецы-волхвы. Если воспринимать это буквально, что окажется, что волхвы должны были идти на запад или, если шли «на восток», то с запада. Но поскольку они не богоборцы, не враги Богу, то они сами, с точки зрения богословия, обитают «на востоке» и идут «на восток», «к Востоку», то есть к Богу.

Таким образом Бог сам пришел к человеку с востока, и сам же им (Востоком) был.

Точно так же с востока апостол Иоанн предрекает в своем «Откровении» Второе пришествие Христа. А апостол Матфей указывает, что сам Спаситель предрекал Свое Пришествие: «Якоже бо молнiя исходитъ от востокъ и является до западъ, тако будетъ пришествiе Сына человѣ́ческаго» (Мф. 24:27).

Именно поэтому на восток, то есть на Бога, ориентированы все православные храмы. Входящий в них человек смотрит и молится на восток, обращаясь к Богу – как к источнику истории человека, к Тому, Кто был в самом начале и вспоминает о древних событиях Старого и Нового Заветов. И в этом православный христианин – человек «востока» коренным образом отличается от западного человека, увлеченного прогрессом и обращенного лицом исключительно к будущему.

Восток – прошлое, а запад – будущее

История всего человечества с точки зрения христианства имеет один единственный вектор – к Богу, к Востоку, на восток.

Востоку в духовном смысле противостоит антивосток, то, что напротив востока – запад. Будущее, которое гнетет и заботит, в котором никто из людей не уверен и которое по пророчествам несет множество бед.

Даже не православные авторы «Словаря библейских образов» Л. Райкен, Д. Уилхойт и Т. Лонгман признают, что в запад в Священном Писании – самая зловещая из сторон света. Это место, где меркнет свет, куда закатывается светило, и лишь однажды человеку – Иисусу Навину удалось убедить Создателя задержать закат, чтобы он мог закончить мстить врагам Израиля.

Современная ситуация, когда человечество ради комфорта и удобства отворачивается от Бога, когда в христианских храмах открывают ночные клубы или кафе, потому что молиться Богу «нерентабельно», наглядно иллюстрирует противоборство христианского, евангельского прошлого, которое «следует забыть», и противостоящего ему антихристианского прогресса.

Понимание человека, как «биологического объекта», чья жизнь конечна, а значит, бесценна, потому что другой уже не будет, возведение его на место Бога, на место спасителя мира, в конце концов может в будущем (то есть в духовном «западе», противопоставленном евангельскому прошлому «востоку») привести человечество к Антихристу. Именно поэтому восток в христианстве связан со Спасителем, а запад – с его антиподом.

При этом в православии нет негативного отношения в западу, как к части света или к закату, как к чему-то, предвещающему зло. Священник Александр Ильяшенко в своих интервью напоминает слова книги Бытия (1:31), что все, сотворенное Богом, «хорошо весьма». И хотя православная церковь действительно отдает предпочтение востоку, каждый вечер её священники воспевают Спасителя, который «пришедша на запад Солнца, видевша свет вечерний». А вот духовного «запада» как будущего отпадения человечества от Бога следует остерегаться.

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А вы знали об этом?

Оказывается, когда в 1905 году закончилась русско-японская война и казачьи части стали постепенно отправлять по домам, государство выкупило у казаков Оренбургской казачьей дивизии их строевых лошадей. Почему? Да потому что ситуация была такова: после прибытия в свои станицы казаки переводились в третью очередь (казак в «строевом разряде» мог находиться в частях первой, второй или третьей очереди, в зависимости от объема и места прохождения службы). А третьей очереди строевых лошадей не полагалось.При этом, при подсчетах затрат оказалось, что прокорм лошадей до территории Оренбургского казачьего войска обойдется в их стоимость. Что за прокорм заплатить около 80 рублей, что за лошадь - примерно те же деньги.В результате лошадей у казаков просто выкупили, так как это получалось выгоднее для казны.Вот такие получаются скромные российские расстояния. С затратами на их преодоление.

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