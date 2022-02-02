Танцы мертвецов: тело продолжает двигаться даже через полтора года после смерти

Учёные впервые запечатлели на камеру процесс разложения трупа в течение полутора лет. То, что они увидели, может шокировать впечатлительных людей: всё это время мертвец совершал движения.



Обычная человеческая реакция на труп – сильное отвращение. Как свидетельствует когнитивный антрополог Паскаль Буайе в своей книге "Объясняя религию", всем известным культурам свойственны представления о загрязняющем, оскверняющем действии мёртвых тел. Мы стремимся поскорее избавиться от этого страшного объекта, предав его земле, огню или морю.

Возможно, этим объясняется тот факт, что процесс разложения тела в течение 17 месяцев был впервые подробно документирован только в XXI веке.



Исследования проходили в Австралийском центре тафономических экспериментальных исследований (Australian facility for taphonomic experimental research). Первые буквы его названия складываются в многозначительную аббревиатуру AFTER (ПОСЛЕ). Это единственное научно-исследовательское учреждение в Южном полушарии, в котором изучается процесс разложения человеческих тел в естественных условиях.



Учёные настроили автоматическую камеру так, чтобы каждые полчаса в светлое время суток она запечатлевала это печальное зрелище. Как уточняет издание Science Alert, съёмки продолжались на протяжении 17 месяцев.



Исследователи, изучившие полученные записи, не ожидали, что труп окажется настолько подвижным. Точнее, они не собирались отслеживать его активность. Их целью было проверить опубликованную предшественниками модель, описывающую процесс разложения на разных стадиях.



Упомянутая модель с честью выдержала испытание. Об этом научная группа во главе с Элисон Уилсон (Alyson Wilson) из Центрального университета Квинследа опубликовала научную статью в журнале Forensic Science International: Synergy.



Однако попутно были обнаружены странные движения трупа. Например, руки, первоначально лежащие вдоль тела, в итоге оказались раскинуты.



"Мы думаем, что движения связаны с процессом разложения, так как тело [естественным образом] мумифицируется, а связки высыхают", – говорит Уилсон в материале агентства AFP.

Источник: nauka.vesti.ru

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