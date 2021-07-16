Как связь на стороне поможет спасти брак

Допустим, вы замужем, но встретили человека, который стал ответом на ваши вопросы, вашим спасательным кругом, вашим счастьем. Готовы просто взять и вычеркнуть его решительным жестом из своей судьбы во имя норм морали и нравственности? И чем готовы за это расплатиться? Морщинами на лице? Грустью об упущенном? Злостью по отношению к супругу? Срывами? Неврозами?

Поздравляем, у вас будет любовник!

В вашей судьбе появится друг, отдушина, человек, помогающий пережить трудные времена, вернуть веру в себя, источник хорошего настроения — он откроет мир с неожиданной стороны, избавит вас от комплексов и сделает жизнь счастливее, сексуально разнообразнее и насыщеннее. Вам такое не надо? Значит, это не ваш сюжет, но с большой вероятностью он случится в биографии вашей второй половины.

Люди изменяют друг другу — это факт, проверенный историей и временем. Как правило, они делают это не по злому умыслу, личной распущенности, вредности характера и в погоне за острыми ощущениями. Просто человеку нужен человек, а иногда — не один, а два или три за жизнь. Любовники появляются именно тогда, когда приходит время, когда в них есть потребность. И они редко появляются просто так. Обычно они что-то дают — новый психологический или телесный опыт, спокойствие, уверенность, выход из депрессии, уход от реальных проблем, избавление от комплексов… Каждый из этих пунктов, строго говоря, может отчасти быть компенсирован психологом или психотерапевтом, и это будет легитимно, безопасно и выгодно широкому кругу профессионалов.

Сопоставим вред и пользу

Но все это об одном: один из супругов в какой-то период времени будет изливать душу и выслушивать советы не своей «второй половины», а кого-то третьего.

Уместно ли сказать, что ожидаемая польза от любовника превышает ожидаемый вред? Думаю, да. Иногда любовник(ца) помогает понять, что законный спутник жизни все же лучший человек на свете (да-да, нам, чтобы что-то понять, надо сравнить — так примитивно устроены люди). А иногда появление любовника(цы) стимулирует основного партнера на перемены, от которых он слишком долго воздерживался (тот самый гром, который наконец-то грянул). Через этот опыт мы узнаем многое о себе, своей готовности сделать выбор в пользу тех или иных отношений, о своей гордыне, уязвимости, малодушии, милосердии. Это точка взросления, обновления отношений, возможность получить болезненный опыт, без которого нет движения вперед.

Добродетель, не прошедшая испытание искушением, не является добродетелью. Вы не можете ничего сказать про силу любви, пока у вас не хватает сил поставить ее выше собственных обид.

Конечно же, ваши отношения могут стать эталоном праведности и порядка — никаких соблазнов и оправданий изменам! Порой кажется, что в борьбе за чистоту брака женщины без особых раздумий готовы вывесить флаги с девизами Третьего Рейха: «Правда за тобой! Сражайся! Проснись!», «Победа или смерть!», «Моя честь называется верность!», «Кто не с нами, тот против нас!». Задача этих лозунгов — пробудить чувства любви, ненависти и гордости. Именно такой коктейль позволил случиться величайшей трагедии ХХ века. А сегодня он же позволяет рушить семьи и уничтожать друг друга в масштабах одной семьи. Вы не простите измену. Вам не простят. Мы все будем друг друга ненавидеть. Война за мир и справедливость не оставит камня на камне. Ненависть — самое примитивное и доступное чувство, но им вряд ли стоит руководствоваться в семейной жизни.

Нашей культуре не свойственно оправдывать измены. Но это совсем не означает, что любовники — абсолютное зло и причина всех бед. К их появлению в жизни стоит относиться осознанно. Если не вешать ярлыки и не стремиться никого стигматизировать, станет ясно, что любовники — это о свободе, о выборе, о наших ценностях, это подарок судьбы, ответ на вопросы, искушение, трагедия и награда. В социологии есть теорема Томаса: ситуации, определяемые людьми как реальные, реальны по своим последствиям. Если вы решите, что любовница, появившаяся у партнера, разрушит семью, так оно и случится. Но это не единственный путь. Свобода выбора делает нас людьми, позволяя строить разнообразные отношения, создавать уникальные жизненные сценарии, творчески смотреть на жизнь.

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