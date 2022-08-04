Ладумская овца: Один барашек этой породы стоит как квартира. За что такая цена?

На что люди обычно берут кредиты? У нас это новенькие машины-смартфоны известных брендов или ультра-модные шмотки. А вот в Сенегале предметом роскоши считаются овцы. Простые люди занимают немыслимые для Африки суммы, чтобы купить ладумского барашка и тем самым повысить свой статус в обществе.

Твой билет в роскошную жизнь.

Потому как наличие даже одного такого зверя сразу делает тебя человеком важным и знаменитым. Почему? Во-первых, это значит, что у тебя есть как минимум 2500 долларов на приобретение самой захудалой овечки. А за лучших производителей придётся выложить все 70000 долларов! 4 ляма рублей за барана, Карл!

Когда родители дали тебе пару миллионов на квартиру, но ты решил купить кое-что получше.

Во-вторых, содержание ладумской овечки тоже стоит денег. Круглый год животные содержатся на участке хозяина в специальных загонах и кормятся питательной едой. А кормить животину придётся много. Бараны вырастают больше 110 см ростом и отъедаются на 200 кило. На таких овечках иногда ради веселья даже катают детишек — совсем как на пони. Только с рогами.

Вот это я понимаю, ноги от ушей.

В-третьих, у владельца барашков должны быть стальные нервы. Драгоценное стадо приходится охранять от вооружённых угонов.

Потому как ладумские овцы, скорее всего, — самое ценное, что есть в доме.

Странные у вас, в Африке, коровы...

Но ради чего вся эта свистопляска вокруг зверюг? Вкусное молоко или тонны шерсти? Вовсе нет! Это короткошёрстная порода, то бишь руна не будет. Высокоудойностью ладумцы тоже не отличаются. Эта порода создана лишь для того, чтобы ею восхищались!

Почему-то хозяева овечек очень любят с ними обниматься. Не можем их за это судить!

Самые крупные и красивые представители используются для дальнейшего разведения и улучшения других пород. Их показывают на выставках и шоу красоты, продают звёздам и знаменитостям. Среднячков держат как домашних любимцев с целью сбыта потомства. А вот захудалых и мелких приносят в жертву во время религиозных праздников или других торжеств.

В жизни важно найти такого человека, чтобы он смотрел на тебя также, как этот ребенок на барашка.

Сенегальцы считают, что когда мы жертвуем чем-то ради Бога, мы должны жертвовать тем, что нам любо и дорого. Барашек минимальной стоимостью в 160.000 рублей, думается, достаточно дорогое подношение.

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А вы знали об этом?

Очередь — один из самых больших недостатков того же Нью-Йорка. Всего за 25 долларов в час и еще по 10 баксов за каждые 30 минут, вы можете арендовать человека, который будет стоять в очереди за вас. Похоже, покупка билетов на Бродвей теперь станет просто сказкой.

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