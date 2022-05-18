«Проклятые псы»: за что Мазепа ненавидел запорожских казаков

Гетман Мазепа, верный слуга московских царей и предатель в годы Северной войны, безусловно, один из ярчайших и неоднозначных исторических персонажей. Сказочно богатый хозяйственник, дальновидный стратег и политический интриган, Мазепа обладал амбициями к объединению Украины и не стеснялся их реализовывать, пользуясь гетманской автономией. Вел он и независимую от Москвы внешнюю и внутреннюю политику. Одним из аспектов правления Мазепы были его действия в отношении Запорожской Сечи.

Вольное рыцарство

По условиям Вечного мира 1686 года, завершившего длительную войну между Московским царством и Речью Посполитой, Запорожская Сечь под командованием кошевого атамана переходила под прямой протекторат царя. Таким образом, запорожцы, оставаясь в сфере влияния гетмана, в то же время находились в зоне его полномочий. Они не подчинялись никаким его указаниям, но находились на гетманском довольствии. Кроме того, Мазепа лично, будучи правобережным казаком, питал к сечевикам неприязнь, граничившую с ненавистью. В своей переписке с Петром Мазепа указывал на недоверие к запорожцам, на их ложь, непостоянство и самоуправство. Казаки же, в свою очередь, использовали свой особый статус с грабительской жадностью, вымогая деньги и припасы, «даже не присылая за ними подвод».

Закулисные интриги

Вместе с тем, закрепленные вольности очень привлекали крестьян, которые, хоть и не повально, но все же бросали хозяйство и «оказачивались». В целом, Сечь являлась угрозой хозяйственному и административному единству Запорожского войска, чего Мазепа терпеть не собирался.

Соперничество Мазепы и запорожцев приобретало затяжной характер, и стороны, сохраняя видимость мирных отношений, строили враждебные планы. События, повлекшие эскалацию напряжения, описываются у известного историка Т.Г. Таировой-Яковлевой в монографии «Иван Мазепа и Российская империя». Пользуясь уникальным суверенитетом, сечевые атаманы вели свою собственную внешнюю политику, заключив мир с Крымским ханством и планируя вместе с турецким визирем Алишаном Гусейном нападение на гетманство.

Желая добиться верности Сечи и обновления присяги, Мазепа, в свою очередь, создал вокруг Запорожья экономическую блокаду. И хотя план с турками провалился, а султан подтвердил мир с Россией, запорожцы не унялись и стали вести переговоры с татарами. Кошевой Костя Горденко раздумывал над выходом из-под власти Москвы и переходом к туркам или орде. Отдельные отряды нападали на купцов и сторожевые разъезды.

В 1703 году Мазепа писал Петру о том, что нужно блокировать заставами все выходы с Сечи, а в крайнем случае «сбросить несколько десятков бомб». В ответ из Москвы к кошевому пришло подтверждение вольностей, но и приказ наказать своевольцев – Петр, занятый на севере, не мог рисковать. Казачий бунт на Днепре и вторжение крымцев были серьезной угрозой. Мазепа вновь писал царю: «Запорожцы ни послушания, ни чести мне не отдают, что имею с теми собаками чинити? А всё то приходит от проклятого пса кошевого…» Самого Горденко Мазепа предлагал устранить физически.

Также в 1705 году многие казаки были вызваны в Петербург на службу с регулярным войском, но благополучно с этой службы бежали. В целом, центр не сделал для усмирения казаков ничего существенного. Через три года разразилось восстание Кондратия Булавина, которое было горячо поддержано сечевиками. Восстание удалось подавить, а казаков разогнать по станицам, но бунт в Запорожье продолжал зреть. Однако, по мере развития Северной войны, Мазепа разглядел угрозу украинской государственности уже в действиях Петра, что сподвигло его заключить союз с Запорожской Сечью и Швецией против Москвы.

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А вы знали об этом?

Овощной оркестр города Вены, впервые созданный почти двадцать лет назад, стал одной из самых странных музыкальных групп на планете, в составе которой есть также и повар. Музыканты перед каждым выступлением вырезают свои инструменты из сырых овощей, а после концерта готовят из них суп для посетителей. Искренне надеемся, что кошачье пианино никогда будет воссоздано. Детальное описание фантастического музыкального инструмента под названием Katzenklavier (то есть кошачье пианино) было опубликовано в книге. Октава составлена из кошек, упорядоченных согласно тембру голоса. Их хвосты вытянуты в сторону клавиатуры, оснащённой гвоздями.

Подробнее об этом в (https://otari.mirtesen.ru/blog/43123538001).

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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