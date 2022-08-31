Тест для космонавтов озадачил пользователей Сети

Подготовка к полету в космос - это очень долгий и трудоемкий процесс, который занимает годы. Отбор астронавтов в НАСА стартовал в 1959 году. Тогда главным условием для кандидатов было наличие летной подготовки и знания в области техники.

Изучение космоса было главной миссией полетов, поэтому научная квалификация тоже играла большую роль. Одни из первых астронавтов были химиками, физиками, математиками и биологами.

Но это еще не все. Каждый кандидат должен был пройти ряд тяжелейших испытаний на проверку выносливости в тяжелейших условиях.

Сегодня интерес к полетам в космос растет с каждым днем. В 2016 году НАСА получило около 18 000 заявок от людей, желающих стать астронавтами.

Помимо научных знаний и технических навыков, от них требуется пройти ряд тестов. Одним из них недавно поделился на своей странице в Facebook известный астронавт Тим Пик. Эту задачку ему предложили решить на этапе отбора. А вы сможете найти правильный ответ?

Итак. Представьте, что вы смотрите на куб. Он может крутиться вправо, влево, назад (по направлению от вас) и вперед (по направлению к вам). Внизу куба есть точка. Теперь в уме поверните куб вперед, влево, влево, вперед, вправо, назад, вправо. Где окажется точка?

Пост собрал более 900 ответов, варианты были совершенно разные. Многие признавались, что им очень сложно дается эта задачка, другие же говорили, что ответ очевиден и лежит на поверхности. А у вас получилось найти решение? Готовы сверить его с правильным? Тогда листайте вниз!

Ответ: точка будет там же, где была в начале, - внизу куба.

Согласитесь, эта задачка не из легких! Пожалуйста, напишите нам в комментариях, удалось ли вам решить ее! И обязательно поделитесь публикацией со своими друзьями — пусть они тоже попробуют пройти отбор в космонавты!

Источник : https://golovolomka.temaretik.com/2553087026720410415/

А вы знали об этом?

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